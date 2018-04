Hry do kapsy 112

Novinky a aktualizace

Hexagon

Firma inDev Software vydala nový Hexagon. V této hře máte za úkol přebarvovat soupeřovy kameny a získat jich větší počet, než jaký má protivník.

Hexagon obsahuje High Scores tabulky, tři stupně obtížnosti, multiplayer (dva hráči na jednom PDA) a kvalitní 16ti bitovou grafiku v rozlišení 320x320 a 320x480. Spustíte jej na HiRes Palm OS 4.0>. Stojí $9.95.





Ms. Pacman 2005

Thepacmans.com představuje i na platformě PocketPC skutečnou klasiku a jednu z prvních her všech dob - nestárnoucího Pacmana. Kdo by netušil, o čem a o kom je řeč, tak vězte, že se dostanete do role požírající žluté hlavičky a k postupu do další úrovně je třeba zkonzumovat všechnu potravu. Překážet vám ale budou zlá monstra, ke kterým byste si měli držet určitý odstup.

Hra nabízí High Scores tabulky, 15 úrovní, ovládání stylusem a bonusové ovoce.

Ms. Pacman stojí $14.95.

Coral Capers

Chcete prožít zbrusu nové vodní dobrodružství s rybičkou Jellyfish v hlavní roli? Pak vyzkoušejte akční 2D adventuru Coral Capers od firmy Clickgamer .

Po cestě budete potkávat různá vodní stvoření, od úplně neškodných až k smrti nebezpečným. Sem tam se objeví perla, za jejíž sebrání obdržíte body.

Hra stojí $14.95.

The Fruiterer

The Fuiterer je nová hra od firmy MiMUMU Technology pro Nokie 3650/7650. Cíl hry je zcela stejný jako u populárních Reversi či Othello. Firma doplnila do hry zábavný režim, který dodává akčnější nádech. Pokud vám dojde všechno ovoce, musíte si nové nachytat do vozíku ovládaného tlačítky.

Hra stojí přijatelných 3.95 USD a demoverze bohužel není k dispozici.

Máte hluboko do kapsy?

Alien Terrain v2.1

Je tu pro vás další příležitost, jak zachránit svět od agresivních Marťanů. Dostala se vám do rukou supermoderní vesmírná raketa vyzbrojená lasery, kanóny a dalšími destruktivním zbraněmi.

Hra obsahuje 70 různých nepřátel, 10 bossů a funkci autofire (automatická střelba bez nutnosti držet tlačítko).

Výrobcem Alien Terrainu je firma TB Labs a zcela zdarma jej stáhnete ZDE .

Connect4 v1.3

Connect4 je variantou klasických piškvorek. Vaším úkolem je vytvořit řadu čtyř kamenů, a to v horizontální, vertikální, nebo diagonální poloze.

V nové verzi odstranil autor pár bugů, vylepšil čitelnost textu pro černobílou verzi a přidal podporu náhodného prvního tahu Palmu.

Hra je zdarma a jejím výrobcem je Uwe Wilhelm .

V přípravě

Tots 'N' Togs

Simulátor obchodu s konfekcí? Tak to jsme tu ještě neměli. Firma HandyEnt připravuje na říjen novou hru ze žánru obchodních strategií, tzv. tycoonů. Budete vlastnit obchody v pěti městech a své zboží prodávat osmi zákaznickým skupinám (teenageři, manželky a další). Pro další podrobnosti klikněte na odkaz firmy.

Klasika

Bomber

A máme tu další hru, která zamířila do rubriky Klasika, tentokrát se podíváme do historie platformy Pocket PC.

Bomber je předělávka známé akční hry BomberMan vzniklé pro herní systém NES. V roce 2002 firma HiPocket vytvořila tuto hru i pro počítače Pocket PC s operačním systémem 2.0 a vyšší. Bomber nemá snad ani cenu představovat. Se svým hrdinou chodíte po aréně a pokládáte bomby, se kterým likvidujete nepřátele. Po jejich kompletním zničení postupujete do další úrovně.