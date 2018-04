Hry do kapsy 110

Novinky a aktualizace

Farkle

Pokud rádi hrajete kostkové hry, můžete vyzkoušet novinku tohoto žánru. Nabízí vám zábavný multiplayer ve třech lidech na jednom PDA, hru proti šesti hráčům ovládaným palmem, tipy pro herní strategii, dobrou grafiku a zvukové efekty. Program spustíte i na černobílých Palm OS 3.5>.

Farkle stojí $14.95 a jeho výrobcem je Smart Box Design .

SetRow Silver Edition

Výrobce logických her, Tame Game , přidává do kolekce svých produktů novou hru, ve které máte za úkol vytvořit seskupení kuliček stejných barev (logicky platí, že čím větší uskupení vytvoříte, tím více bodů obdržíte). SetRow spustíte na barevných Palm OS od verze 3.5.

Hra stojí přijatelných $4.95 a pokud si ji zakoupíte, máte následující aktualizace zdarma.

Family Games Pack

Astraware vydává zvýhodněný balíček šesti produktů: Insaniquarium, Bzzz!, Noah's Ark, Candy Train, Candy Cruncher a Fruit Frolic. Na své si tedy přijdou fanoušci jak arkádových a akčních, tak i logických her.

Balíček stojí $29.95.

Joggle

Další logickou gamesku na Pocket PC displeje přináší firma Bapsoft . Vaším cílem je v daném časovaném limitu tvořit trojice (v horizontální, vertikální nebo diagonální poloze) stejnobarevných kostek a následně odstranit všechny tyto kostky pryč z hrací plochy.

Joggle stojí 9.95 USD.

Plazmoids!

Visionary vydává novou vesmírnou střílečku, kompatibilní s Palm OS 5.0 s HiRes rozlišením.

Nechybějí klasické prvky tohoto žánru: velká paleta nepřátel, vylepšování vlastní lodi a sbírání bonusů.

Plazmoids! stojí $9.95.

Meteor

Kvalitní arkanoid jsme tu už dlouho neměli, ale díky firmě Mobile Stream je tu tato novinka!

V Meteoru se nachází celkem 90 úrovní a kromě pohyblivých cihel vám budou postupem hry překážet nepřátelské vesmírné lodě a bojoví roboti. Nesmíme samozřejmě zapomenout na klasické bonusy, které vylepšují vaši pálku.

Meteor je za poplatek $14.95 a spustíte jej na Palm OS od verze 5.0 nebo Pocket PC 2002/2003.

Mega Rotator

PPCgame připravila pro majitele PocketPC Mega Rotator.

Vaším úkolem je pomocí stylusu rotovat s míčky tak, aby se vytvořila víc jak čtyřčlenná skupinka stejných druhů balónů (fotbalové míče k fotbalovým, basketbalové k basketbalovým atd.). Tlačítkem modrého míče si necháte napovědět, ale přicházíte o body.

Hra stojí $9.95.

4in1 Game Pack

Čtyři hry v jednom balíčku pro Nokie 3650/7650 vydala firma MiMUMU Technology . Nabízí vám mTeriX (klasický tetris), BrickBraker (jednoduchý arkanoid), Elf Maze (nestárnoucí PacMan) a Earth Defender (legendární Space Invaders).

4in1 Games Pack stojí $3.95.





Crazy Office

Jestli si pamatujete na jednoduché digitální hry, které jste si za malý peníz koupili u vietnamských stánkařů, pak budete zhruba vědět o stylu této nové hry z dílny Monkey Dreams . Tu ovládáte dvěma tlačítky a vaším úkolem je co nejrychleji běhat s opicí po rušné kanceláři, abyste stihli odpovídat na telefony nebo zbavovat počítač virů.

Crazy Office je zdarma.

Chystá se

Blitzkrieg: War in Europe 1939-1945

Doposud neznámý PlayTek Software pracuje na nadějné tahové strategii z dob 2. světové války, ve které si zahrajete za tři strany: spojence, Němce nebo Sověty. Z jednotek se můžete těšit na tanky, vojáky, transportéry, loďstvo i letadla, zkrátka stroje, na něž se nám už nyní sbíhají sliny.

Hra by měla vyjít ve druhé polovině září. A to nejlepší nakonec: Program bude kompatibilní i s Palm OS 3.5 s HiRes rozlišením, LowRes vyjde později.

Klasika