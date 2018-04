Hry do kapsy 109

Novinky a aktualizace

Duke Nukem

Majitelé PocketPC si dosud mohli dopřát čtyři legendární hry z žánru 3D akcí. Byl to Doom, Quake, Quake 2 a nakonec Wolfenstein. Tato fajnová kolekce byla tento týden obohacena o dalšího významného představitele 3D first person stříleček, Duke Nukem 3D.

Instalace není standardní jako u většiny programů pro Pocket PC. Musíte stáhnout z těchto stránek (klikněte na nouvelle version du portage) soubor, který nainstalujete do PocketPC a přidat do stejného adresáře sharewarovou , anebo plnou verzi této hry (vlastníte-li CD). Pro případné problémy využijte naše diskuse.





Summer Sports Challenge

Olympijské hry v Athénách jsou už minulostí, ale německá firma SB-Games si to nejspíš nechce připustit a vydává pro vaše Pocket PC novou hru, ve které si do sytosti zasportujete v těchto šesti disciplínách: 100 metrů sprint, hod oštěpem, plavání na volný způsob, skok daleký, potápění a lukostřelba. Hrát můžete až v osmi lidech na jednom počítači, přičemž každý hráč má své vlastní jméno a zaznamenávané osobní rekordy.

Hra stojí $9.99 a demoverzi si můžete stáhnout ZDE .

Owen's Monster Truck

Další hra od firmy OmniGSoft je určena pro všechny fanoušky rychlých kol a monstrózních aut.

Hra nabízí perfektní 3D renderovanou grafiku, postupné odemykání dalších okruhů a aut, veřejnou dopravu při závodění a nějaké ty bonusy. Bohužel firma zůstala u stejného, a to dost nemotorného ovládání pouhým D-Padem (při zatáčení jste nuceni ubrat nohu z plynu).

Hra sice podporuje ARM/XScale procesory, ale nějak svižně nám na 300 MHz nešlapala. Stojí $19.95 a demoverzi stáhnete ZDE .

Sniper v1.3

Tato hra zaručeně prověří vaši mušku a pevnou ruku. Vaším úkolem je ostřelovat stylusem malé objekty, ovšem díky větru to není až tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.

Nová verze je obohacena o možnosti nastavení vlastního obrázku do pozadí, HiRes grafické rozlišení a odstraňuje pár chybek z minulých verzí.

Ke spuštění potřebujete Palm OS 5.0. Hra stojí $1.99 a vydává ji autor Fabian Heuwieser .

Basketball v3.0

MetaViewSoft vydává třetí verzi multiplayerové (pro čtyři hráče na jednom Palmu) hry Basketball, ve které máte v daném čase za úkol vsítit co nejvíc košů z dobře zvoleného úhlu a síly střely.

Update obsahuje landscape režim, HiRes+ grafiku a další grafická vylepšení. Stojí $14.95.

SpellChamp

Novou hru SpellChamp připravila firma Leading Step a měla by naučit malé děti základním praktickým vědomostem o své vlasti (USA), škole, rodině atd. Pomocí klávesničky odpovídáte na otázky z výše uvedených oblastí.

Ke spuštění Spell Champ potřebujete Palm OS od verze 3.5. Hra stojí $19.95.

Monster Mash

V nové hře určené pro Nokie 3650/7650 se vžijete do role mladého vampýra a budete chytat monstra do nastražených pastí. Jako ve většině arkád, i zde budete tíženi časovým limitem.

Výrobcem hry je JSmart Technologies , stojí $3.95 a je bohužel bez demoverze. Další informace o hře naleznete ZDE .

Minirecenze na minitéma...

"Krteček a lopatička"

Podle názvu našeho minitématu by se dalo soudit, že se dnes budeme bavit o jednoduchých hrách pro děti, ale znalci legendárního Boulder Dashe vědí, že tomu tak není. Dnešní typ her je pro trpělivé a hbité pařany s vysokým IQ. Vaším cílem je v co nejrychlejším čase prokopávat se podzemím, sbírat cenné diamanty a uvolnit si cestu k další úrovni. Zároveň si musíte dávat pozor na padající kameny.

BoulderMaZZZe

Mezi kvalitní hry tohoto žánru řadíme BoulderMaZZZe od Paragon Softu spustitelný na všech barevných Palm OS (3.1>).

Hru, respektive krtečka, ovládáte buď stylusem, anebo hardwarovými tlačítky. Veškeré informace (čas, počet posbíraných diamantů, body a životy) o průběhu hrané úrovně najdete na horní liště.

Za poplatek $14.14 se vám dostane 33 úrovní, z nichž prvních 6 si zahrajete v demoverzi .

RockRun

Nesmíme zapomenout také na freewarovou variantu Boulder Dashe, kterou spustíte na barevném i černobílém Palmu s minimálním OS 3.0.

16 úrovní je na hru zdarma plně dostačující. RockRun se ovládá hardwarovými tlačítky, veškerá další nastavení nejsou ve hře obsažena.

Výrobcem je Kev Stainwright .

Cave In

Další hra z dnešního žánru, tentokráte pro platformu PocketPC, kterou můžete vyzkoušet na těchto stránkách , se může pyšnit editorem map. Po dohrání všech kol se tak můžete měřit s kamarády ve vašich vytvořených úrovních.

Stojí $7.99.

Stoned

Po spuštění asi 89 Kb programu se ocitáte ve hře. Do role se vám dostává místo krtka malý zelený mimozemšťan, se kterým sbíráte červené gemy a po jejich kompletním sesbírání musíte najít východ do dalšího kola.

Stoned spustíte na Windows CE s Pocket PC 2000, 2002 a 2003. Celá hra je zdarma, výrobcem je Allekai a stáhnete ji ZDE .

Klasika

CatchIT

Dnes si zavzpomínáme na akční hru z roku 2001 z dílny AEterna Technologies .

Vžijete se do role zlého vlka a chytáte do košíku vajíčka, která shora hází zajíc. Čím více vajec pochytáte, tím víc bodů získáte. Aktuální bodový stav můžete zjistit v horní liště.