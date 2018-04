Hry do kapsy 107

, aktualizováno 1. ledna 0001

Máme tu poslední prázdninové číslo Her do kapsy a nový školní rok je tu co nevidět. i nadále vás ovšem budeme informovat o všech zajímavých herních novinkách a aktualizacích pro vaše handheldy. Pomalu se loučíme i s olympiádou, a proto se v dnešním minitématu objeví oblíbená sportovní disciplína mnohých hráčů.