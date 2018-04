Hry do kapsy 106

Novinky a aktualizace

Fish Tycoon v1.1

Po předchozím příslibu vydává firma LDW Software update ke své vynikající hře Fish Tycoon, díky níž můžete se svými kamarády obchodovat a vyměňovat rybičky přes IrDA port. Firma rovněž slíbila brzké vydání Fish Tycoonu i pro Pocket PC.

Hra stojí $19.95.

Hot Reversi

Novou klasickou stolní hru s cílem přebarvovat soupeřovy kameny, přináší firma TB Labs .

Hot Reversi obsahuje tři stupně obtížnosti, funkci Undo (vrácení tahu), multiplayer (dva hráči na jednom PDA), silnou AI (umělá inteligence soupeře) a pár herních skinů.

Hru rozjedete i na starších Palm OS verze 3.5 a je za poplatek $9.95. Demo stáhnete ZDE .

Ball Shotter

WebVisia LLC připravila pro majitele PalmOS gamesku všeobecně oblíbeného žánru, ve které máte za úkol eliminovat všechny kuličky z hrací plochy a získat co největší počet bodů.

Hra zabírá přes 1 MB a spustíte ji na Palm OS 5.

Shareware, $9.95. Demoverze se nachází ZDE .

FLUX Challenge

Po několika alfaverzích vydává PDAMill novou zběsilou závodní hru ve stylu Wipeout známého z PlayStationů. Budete pilotovat šest extra rychlých vznášedel ve čtyřiadvaceti úzkých tunelech (ty si musíte postupem hry odemknout).

Recenze na PDArcade dopadla velmi dobře (8/10) a máme tu dobrou zprávu pro majitele Palm OS 5: Vydání hry pro tuto platformu je ohlášeno na letošní říjen.

Flux Challenge je za poplatek 19.95 USD.

Jet Ducks

Letecká jednotka agresivních kačerů vás bez varování přepadla. Na vás následně je se s tímto problémem vyrovnat a připravit vaši pušku do akce.

Hra obsahuje čtyři herní režimy, tři stupně obtížnosti a skvělý kreslený grafický kabátek.

Jet Ducks stojí $16.99 a jejím výrobcem je firma Absolutist .

Netradiční mix dvou minirecenzí

BeBop

Výrobce: Dejobaan

Cena: $14.95

Znáte The Sims? Taková ta hra z PS2, GameCube, GBA a v neposlední řadě i z platformy Symbian OS (Nokia N-Gage), ve které se staráte o skupinku lidí (Simovi). Koupete je, dáváte jim najíst, vybavujete Simům dům atd. Na Palm OS sice The Sims nevyšel, ale existuje jedna jeho blízká varianta a my si ji teď představíme.

V BeBop se budeme místo dospělých lidí starat o dětičky. Před začátkem hry je třeba nastavit, o kolik dětí (1-6) se chcete starat. Dále musíte určit pohlaví a to nejlepší nakonec: vymodelovat tělesnou schránku svého dítěte. Pak již stačí jen se pustit do hry.

Na začátku máte poměrně hluboko do kapsy, pouhých 200 dolarů. Měli byste rychle něco nakoupit, než dítě popadne amok. Kliknete tedy stylusem na prázdné políčko a už jste v nákupním menu. To je rozděleno do sedmi odvětví - jídlo, spaní, hračky, hygiena, dekorativní předměty, tréninkové potřeby a další užitečné věci. Každý koupený předmět se projeví na vlastnostech jednotlivého dítěte (hlad, energie, zábava, čistota, sociální vztahy a trénink).

Peníze můžete získávat z různých fitness soutěží, nebo stačí zavolat telefonem taxi, které vás odveze do herny, kde můžete zkusit štěstí na herních automatech. Ukazatel času se nachází na horní liště, stejně jako množství vašich peněz.

Hru spustíte na všech Palmech od verze 3.0 v barevné i černobílé podpoře.

Toki Tori

Výrobce: Aim Productions

Cena: $19.99

Stránka: www.tokitori.com

Jsou hry, které si tak pět minut zahrajete a poté je smažete. Jsou hry, při kterých vydržíte o něco déle, ale nemáte motivaci je dohrát. A pak jsou tu hry, které se dají hrát neustále, říkáte si u nich klasickou větu: "Ještě jedno kolo a už skončím" a chcete je dohrát za každou cenu. V našem třetím případě je možné jmenovat třeba brilantní Warfare Incorporated , ale také skvělou logicko-akční pecku Toki Tori.

Zprvu se může zdát, že jde o jakousi dětskou 2D akční hru s kuřetem, překážkami a kupou protivníků. Ano, nepřátelé i překážky tu jsou, ale neporadíte si s nimi jednoduše.

Základem jsou totiž dovednosti vašeho rozkošného kuřátka. Dovede například postavit můstek, "teleportovat" se o pár decimetrů dál, zmrazit zlá monstra anebo přehazovat zděné kvádry. Pokud jsou tyto početně omezené dovednosti v jednotlivých kolech správně použity, pak budete úspěšní. Cílem hry je posbírat všechna vajíčka, která se v dané úrovni nacházejí.