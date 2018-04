Hry do kapsy 105

Novinky a aktualizace

Turbo Reaction

Firma MoreGames Entertainment vydala novou akční střílečku, ve které máte za úkol sestřelovat pomocí stylusu vesmírné objekty v co nejrychlejším čase.

Hra obsahuje přes 60 úrovní, čtyři stupně obtížnosti, kvalitní hudbu a zvukové efekty.

Turbo Reaction je za poplatek $11.95, demoverzi si můžete stáhnout ZDE .

UFO: Legacy v0.95b

Další betaverzi legendární hry X-Com můžete stahovat z těchto stránek a to zcela zdarma.

Nová verze nabízí 25 hratelných postav a okolo 100 druhů výzbroje: pistole, granáty, plazmové pušky a další lahůdky.

Výrobcem je firma Warlords .

777

"Pouze herní automat, nic víc". To je text Juraje Cibuly , autora této nové hry. Tato jednoduchá gameska je určena těm, kdo mají rádi herní automaty a nechtějí přitom přijít o své peníze.

Hra je kompatibilní s černobílými i barevnými palmy s OS od verze 4.0. Stojí $7.77.

Tank Mission II

Fanoušci akčních žánrů mohou nyní vyzkoušet druhé pokračování akční hry Tank Mission od firmy Nyx Technology Informática (stránky jsou ve španělštině) .

Tank Mission nabízí 33 nových úrovní, bonusy, spousty nepřátel a High Scores tabulky. Grafika připomíná staré dobré časy televizních her (NES).

Hru spustíte na Nokiích 3650/7650 s 600 KB volné RAM paměti a stojí $6.99.

Minirecenze na minitéma...

Moto Freestyle

Dnes si představíme dvojici PDA her ve stylu Elasto Mania. Jde o typ her, ve kterých budete řídit motocykl nebo kolo, zdolávat cestou do cíle různé překážky, balancovat s rovnováhou a udržovat správnou rychlost.

Bike or Die

Hra tohoto žánru pro Palmy vyšla teprve nedávno a po svém velkém úspěchu se dočkala rychlého updatu k editoru map.

Jakmile spustíte hru a kliknete stylusem na displej, můžete se hned pustit do prvního úvodního kola. Tento a následující level slouží k pochopení ovládání a ke správnému řízení. V průběhu hry na vás bude neustále sršet text, ve kterém se dozvíte všechny podstatné informace o ovládání.

Hra obsahuje 25 úrovní ve čtyřech rozmanitých krajinách. Stejně jako u Trial Challenge si můžete své výkony nahrávat na video. Vlastníte-li plnou verzi, máte možnost se pochlubit se svými výsledky na domovských stránkách výrobce.

Grafika je naprosto perfektní a hratelnost ještě lepší. Hru spustíte na Palm OS od verze 3.5.

Po dohrání všech úrovní si můžete zdarma stáhnout editor dalších kol.

Bike or Die stojí $14.95 a jeho výrobcem je autor Szymon Ulatowski . Demoverze se nachází ZDE .

Trial Challenge

Na Pocket PC je už dlouho známá hra ve stylu Elasto Mania, Trial Challenge, od firmy AIM Productions .

Po strhujícím intru se ocitáte v hlavním menu hry. Po kliknutí na Play si zvolíte jeden ze dvou režimů hry, Free Ride (volná jízda v libovolné úrovni) nebo Championship (hra o pohár, která odemyká další úrovně). Před výběrem režimu doporučujeme zajít do nabídky Bike Adjustments, kde si můžete svůj motocykl doladit.

Po zvolení režimu Free Ride už jen stačí vybrat trať (v demoverzi jen tu první) a odstartovat hru. Při loadingu si můžete přečíst radu pro nadcházející kolo, např. "Šetřete rychlostí" anebo "Ve vlastnostech svého motocyklu nastavte sílu motoru na maximum."

Hru ovládáte D-Padem v landscape režimu. Šipkou nahoru přidáváte plyn a šipkami doleva a doprava ovládáte řídítka. Vlevo v horní části obrazovky se nachází ukazatel počtu "životů". Trial Challenge obsahuje 15 úrovní. Po zdolání každého kola si můžete tlačítkem Replay svůj výkon přehrát .

Grafika a zvuky jsou perfektní. Hru spustíte na PocketPC se systémem 2000, 2002, 2003 s ARM/XScale procesory.

Trial Challenge stojí $19.99. Demoverzi stáhnete ZDE .

Klasika

Void

Void, aneb 3D akční SpaceTrader, vydala v roce 2000 firma pdaBusiness . Byla to první hra pro Palm OS, která se snažila napodobit legendární Elite ze starých osmibitů. A dařilo se jí to více než dobře.

Děj se odehrává v daleké budoucnosti, kdy Slunce dospělo do stádia Červeného trpaslíka a lidé nyní kolonizují nové planety. Vy jste se rozhodli vzít osud do vlastních rukou a stanete se buď čistým obchodníkem, nebo vesmírným pašerákem. Budete navštěvovat různé planety (a těch je tu opravdu mnoho) a výhodně nakupovat zboží, které zase jinde prodáte za více peněz. Další možností, jak zboží získat, je sestřelit nepřátelskou loď a ukrást ho. Tímto činem se ovšem dostanete na černou listinu nejen u policie, ale i u dalších pašeráků.