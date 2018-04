Hry do kapsy 104

Novinky a aktualizace

Pocket MiniGolf

Za poslední měsíc vychází na Palm OS skoro každý týden konverze slavných titulů z Pocket PC. Ani dnes tomu nebude jinak, protože Momentum Games vydávají parádní simulaci minigolfu na platformy PalmOS 5 a Nokie 3650/7650.

Hra přináší 4 hratelné postavy, 18 hřišť, High Scores tabulky, tři režimy a kvalitní hudbu do pozadí.

Pocket Mini Golf stojí $14.95 a demoverzi stáhnete na těchto stránkách .

Gamebox Gems

Další konverzi pro Palm OS 5, tentokráte ze žánru logických her, nabízí firma PDAMill .

Gamebox Gems je kolekce osmi logických her s odlišnými úkoly. V jedné například budete vytvářet předepsané formace, ve druhé zase eliminovat trojice stejných kamenů atd. Vše je podbarveno výbornou grafikou a zvukovými efekty (hudba a zvuky ale nejsou funkční na PalmOS verzích bez patřičné zvukové výbavy).

Gamebox Gems stojí $14.95. Více informací, včetně pravidel jednotlivých her naleznete na této stránce .

Penetration Test

Her snažících se napodobit brilantní SFCave stále přibývá a Penetration Test je jedna z novinek, která se mezi ně řadí. Nabízí různé zlepšováky typu neviditelnost, nižší gravitaci a jiné. Ovládání jedním tlačítkem a High Scores tabulky jsou samozřejmostí.

Grafika je v 16ti bitové hloubce, nechybí samozřejmě zvuky na pozadí. Ke spuštění potřebujete Palm OS od verze 5.2. Hra stojí $7.25 a jejím autorem je Andrian Budantsov .

Hexagon Deluxe

Tato hra je určena všem fanouškům strategií, kteří rádi zapojují své mozkové buňky. Vaším úkolem je svými kameny přebarvit protivníkovy, a to tak, že přesunete svůj kámen (každý se může pohybovat po 1-2 políčkách) vedle soupeřova. Hra pokračuje tak dlouho, až na herní ploše zbudou všechny kameny stejné barvy.

Na výběr jsou tři obtížnosti a dva režimy. Ve hře najdete také High Scores tabulky, funkce Undo (vrácení tahu) a Pause. Program je spustitelný na barevném Palmu od verze 3.5.

Hra stojí $14.95 a jejím výrobcem je firma Deluxeware .

Plant Tycoon

LDW Software splnil slib a vydal jednu z nejlepších obchodních strategií Plant Tycoon pro Pocket PC a dokonce přidal podporu i pro Palm OS 3.5.

Vaším úkolem je objevit čtyři magické rostliny, ale především se budete starat o svůj skleník, pečovat o květiny, prodávat je a podobně.

Hra stojí $19.95 a demoverzi stáhnete ZDE .



Trade Winds

Astraware společně se Sandlot Games přinášejí multiplatformní obchodní adventuru s jasným a jediným cílem: snažit se zbohatnout a eliminovat nepřátele.

K výběru jsou čtyři postavy a režim Tournament. Rovněž budete bojovat s piráty a touto cestou si tak můžete něco přivydělat.

Hru spustíte na barevném Palm OS od verze 4.0 a Pocket PC od verze 2002. Hra stojí $19.95.

Máte hluboko do kapsy?

BalistoMania

Chcete-li si procvičit svoji mušku, pak vyzkoušejte novou hru od programátora Emila Tchekova . Úkolem je za pomocí dobře zvoleného úhlu a síly střely zničit všechny růžové objekty.

Program je kompatibilní s Palm OS 3.5 a výš, včetně černobílé podpory. BalistoMania je zdarma.

Plumber Pete

PalmStorm Ltd. potěšil majitele zařízení s Pocket PC a vydává zcela zdarma logickou hru Plumber Pete, dlouho známou z platformy Palm OS.

Za úkol máte opravit vodovod a tím poskytnout vodě volnou cestu do kanálu. Klikáním stylusu na trubky měníte jejich směr. Musíte si ale pospíšit, protože vás tíží časový limit v podobě tekoucí vody. Jestliže se vylije z kanalizace, ztrácíte život...

Hra obsahuje 30 úrovní, zvukové efekty a skvělou grafiku. Spustíte ji na Pocket PC 2002 a výše s ARM/XScale procesorem. Stahujte ZDE .

Minirecenze na minitéma...

Arkádové závody (1)

Dnes se vracíme k velmi oblíbenému žánru - závodním hrám a přidáme si do nich trochu zábavy v podobě různých podvůdků, bonusů či power-upů. Například si představte tuto situaci: Do cíle vám zbývá jen 500 m, před vámi upaluje soupeř a vy ho ne a ne předjet. Najednou objevíte na silnici jakýsi obrázek s raketkou, ihned jej seberete, zamíříte na soupeře a vystřelíte na něj pořádnou dávku raket. Následně už s poklidem dojíždíte k cílové čáře. Ještě před tím ale vypustíte pár olejových skvrn na vozovku, abyste znepříjemnili život ostatním závodníkům a aktivujete pro jistotu "turbo" rychlost. Tak takhle nějak se dá popsat častá situace arkádových závodů. A ani na PDA není tento žánr opomíjený.

MicroQuad

MicroQuad se řadí mezi poměrně nové a příliš neočekávané gamesky. Co ji činí ale nepřemožitelnou, je podpora multiplayeru přes Bluetooth až pro šest hráčů. Bonusy tu bohužel nenajdeme, ale to nic nemění na zábavě, která nás čeká při prvním dupnutí na plyn :o)

Hra nabízí pět režimů (dalo by se říct, že i stejný počet obtížností): Baby Cup, Junior Cup, Pro Cup, Master Cup a Expert Cup, přičemž každý režim má své čtyři závodní tratě. Z toho vyplývá, že si zajezdíte dvacet okruhů. K výběru je šest motokár s odlišnými statistikami.

Ve hře jsou k vidění informace o počtu ujetých kol, vaší pozici a stráveném času při závodění.

V preferencích si můžete nastavit hlasitost hudby, automatickou akceleraci a předefinovat hardwarová tlačítka.

Grafika je perfektní, motokáry jsou skvěle vykresleny a rozmanité je i prostředí. Ke spuštění budete potřebovat Palm OS 5 se 2 MB RAM volnou pamětí. Firma nezapomněla ani na majitele Zire 31, a připravila pro ně verzi podporující nízké rozlišení 160x160. Hra stojí $14.95.



Crazy Kart

Nejznámější a jedna z nejstahovanějších her žánru arkádových závodů je Crazy Carts od firmy int123 .

Na začátku hry si vyberete mapu a svého závodníka (4 postavičky - Franck, Banán, Delfín a Liška (nepotvrzeno :-)) . V demoverzi si zajezdíte pouze ve dvou kolech a s jednou postavou. Plná hra obsahuje pět světů, v nichž se nachází 15 závodních okruhů. Nesmíme opomenout bonusy, kterých je tu více než dost (například turbo zrychlení, olejové skvrny atd.).

V samotné hře se dozvídáte veškeré informace o průběhu závodu. Vlevo se nachází strávený čas, počet ujetých kol, pořadí závodníků a rychlost. Napravo je znázorněná mapka a pod ní tlačítko pro brzdu.

V nastaveních si můžete zvolit hlasitost hudby a zvuků, automatickou akceleraci, landscape režim pro leváky a zobrazování některých tlačítek ve hře (ukazatel baterie, plyn, brzda).

Hlavním ovládacím prvkem tu jsou hardwarová tlačítka, stylusem si pouze dopomáháte.

Grafická stránka hry je naprosto úžasná a zvuky také nejsou špatné. Jediné, co bych hře vytknul, jsou dlouhé loadingy (zvláště, pokud spouštíte z paměťové karty). Crazy Kart spustíte na Pocket PC 2000, 2002 nebo 2003 se StrongARM či XScale procesorem.

Patříte-li do skupiny závodních hráčů a chtěli byste zažít legraci a pobavit se, tak za tu cenu, $6.99, je hra opravdu kvalitní volbou.

V přípravě

Nový screenshoot z připravovaného RPG

PDAMill nás stále napíná jejich připravovaným, ještě nepojmenovaným, RPG. Zveřejnila nový obrázek, který by nám mohl napovědět něco o soubojovém systému. Nechá se hra inspirovat sérií Final Fantasy? Byla by to každopádně bomba, ale na to si budeme muset ještě delší dobu počkat, protože vytvořit takové RPG není prostě záležitostí měsíce...

Klasika

3V Broomsticks

Na Palm OS vyšla zatím jedna akční hra na téma knih Harryho Pottera. Přesněji řečeno - v této hře si můžeme zahrát zkrácenou verzi Famfrpálu, kde místo šesti hráčů budeme hrát s jedním proti jednomu soupeři.

Vaším úkolem je chytit červený míč zvaný camrál a dopravit ho do protivníkovy obruče. Musíte si dát pozor na potlouky (černé míče), které vás nemilosrdně "sejmou" dolů a soupeř tak získá výhodu. Za vstřelený gól je deset bodů. Každým vašim vítězstvím se bude protivníkova obratnost zvyšovat...

Ke spuštění hry potřebujete Palm OS od verze 3.0 s barevným nebo černobílým displejem.