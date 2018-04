Hry do kapsy 103

Novinky a aktualizace

Gagarin´s Mission

U Palm Games dali o sobě po čase vědět a vydávají pro Palm OS 5 akční vesmírnou střílečku s názvem Gagarin´s Mission.

Hra nabízí skvělou grafiku se stereo hudbou a zvukovými efekty. Při dokončení mise jste řádně ohodnoceni medailí a zlepšují se vám zbraně. Hra je shareware za $17.17.

3D Nine Hole Golf

OmniGSoft nabízí majitelům Pocket PC novou golfovou simulaci ve výborné 3D grafice.

Firma slibuje jednoduché pochopení hry, realistickou simulaci dynamiky, čtyři golfisty a 27 různých holí.

Hra vám poběží na Pocket PC 2000, 2002 a 2003 s ARM a Xscale procesory.

Stojí $19.95.



Revolution Air Hockey

Z názvu jste jasně odhadli, že pro Pocket PC (od verze 2002) vydala firma Sister Software novou hokejovou simulaci. Zklamu ale ty, co se těšili, že si zahrají hokej ve stylu NHL od EA Sports. Jedná se spíše o další realtimový šprtec, kdy stylusem ovládáte knoflík (hráč) a odstřelujete s ním další knoflík (puk) k soupeřově bráně.

Hra stojí sice méně, $4.99, ale je bez demoverze.

Amazing World Game

Binoteq obšťastnil majitele Sony Ericssonů P800 a P900 logickou peckou Amazing World Game ve stylu starých The Incredible Machines.

Ve hře se nachází přes 70 puzzlů a až je dohrajete, můžete zkusit výtečný editor vlastních úrovní.

Hra stojí $14.95 a demo stáhnete ZDE .

Máte hluboko do kapsy?

Bike Or Design

Jste-li fanoušci brilantní gamesky Bike or Die , pak by vás určitě měl zajímat tento editor dalších úrovní, které si můžete tvořit přímo ve vašem Palmu. Všechny operace jako zoomování, undo, level clear (úplné vymazání vytvořené úrovně) a test jsou samozřejmostí. K plné funkčnosti byste měli vlastnit Bike or Die ve verzi 1.1.

TanksWar 3D

Akční hra ve 3D grafice pro Palm OS zdarma? Proč ne? Děkujeme autorovi Jude Nelsonovi , který pro nás vydal novou střílečku, ve které se stanete pilotem obrněného tanku.

Nebudete bojovat jen proti dalším tankům, ale i proti marťanům, bojovým letounům, strážním věžím atd. Ke spuštění potřebujete jakýkoliv Palm od verze 3.5. Je ale zapotřebí 6 hardwarových tlačítek, takže těžko si zahrajete na Zire.

Minirecenze na minitéma…

Letní olympijské hry

Letní olympijské hry v Athénách se nezadržitelně blíží, a tak jsme se rozhodli vám ukrátit dlouhou chvíli na jejich čekání a zasportovat si tak i s našimi handheldy. Díky firmám CrazySoft a Zio Interactive se snadno staneme virtuálními atlety i my!

Crazy Athletics

Nejlepší ohodnocení sportovních "olympijských" her pro PalmOS si jednoznačně zaslouží titul Crazy Athletics od řecké firmy CrazySoft . Nabízí skvělý systém běhu, nemalou dávku zábavy a slušnou grafiku. Více v naší minirecenzi.

Celá hra obsahuje pět těchto atletických disciplín: Běh na 100 m, překážkový běh na 110 m, hod oštěpem, hod kladivem a skok daleký.

Velice dobře je vymyšlený systém běhu, kde určujete jeho sílu. Za pomoci stylusu musíte co nejrychleji označovat zvýrazněné body nacházející se vpravo v dolní lište. Jejich poloha se po každém odkliknutí neustále mění, není tedy jednoduché dosáhnout maximálního výkonu svého atleta. V případě hodu oštěpem, kladivem nebo skoku do dálky, určujete speciálním tlačítkem nikoli sílu hodu, ale jeho úhel. Mně připadá optimální úhel mírně pod 45 stupňů. Na všechno musí být samozřejmě slušný rozběh a dobře odhadnutá doba hodu či skoku.

V Crazy Athletics si můžete zahrát dva režimy, buď arkádový, anebo turnaj zvaný Crazy Athletics, ve kterém můžete získat vytoužený pohár. Je třeba si trochu natrénovat ovládání a pak se šance na vaše vítězství výrazně zvýší.

Grafika je velice slušná i na starších palmech. Hru spustíte na Palm OS od verze 3.x včetně černobílé podpory. Plnou verzi Crazy Athletics koupíte za $12.95.

Pocket Athlete

Na Pocket PC platformě samozřejmě také existuje hra ze žánru letních sportovních disciplin. A její kvality prokazuje už to, že jejím výrobcem je firma Zio Interactive .

Disciplíny jsou podobné jak u předchozí hry: Běh na 100 m, překážkový běh na 110 m, hod oštěpem, hod kladivem, skok daleký, lukostřelba a střelba do talířů.

Jiné to bude se systémem rychlosti běhů. V dolní lište se nachází pohybující se indikující čára a vy se snažíte stisknout hardwarové tlačítko v té době, kdy je tato čára ve své stoprocentní délce. Tento proces trvá až do doběhnutí do cíle vašeho atleta. Pokud nestihnete tlačítko v nevyšší úrovni indikující čáry stisknout, atlet se výrazně zpomalí. Proto je dobré hrát na jistotu a mačkat tlačítko, kdy je čára v pozici od 85% - 95%. Systém hodu či skoku je stejný, čili čím déle zmáčknuté tlačítko, tím delší úhel hodu. Při lukostřelbě je to stejné, jen neurčujete úhel, ale sílu napínání luku.

V Pocket Athlete jsou dva režimy, stejné jako u Crazy Athletics. Klasický arkádový, kde si smíte vybrat libovolnou disciplínu a snažit se překonat kvalifikační limit. V režimu Tournament můžete získat pohár. Je třeba ale zvládnout všechny disciplíny.

Grafika je na skvělé úrovni, zvuky ujdou, ale občas mají slabá místa (viz. nadávání fanoušků při prohraném běhu). Hra je kompatibilní se všemi PocketPC s ARM a XScale procesory. Stojí $9.95. Demoverzi stáhnete ZDE .

Aktuálně

Street Duel – Demoverze!

Pixe Logic vypustila očekávanou demoverzi nové herní bomby Street Duel. Můžete si ji stáhnout na těchto stránkách .

Klasika



Pow Wow

Na dnešek tu pro vás máme skutečně tě žkou smažbu z dílny jihokorejských tvůrců firmy Zio Interactive . Připravte si stylus, jde se do akce.

O co v téhle hře jde? Stylus bude vaše puška. Po výběru jedné z deseti epizod, přičemž každá má svoje další úrovně, dostanete určitý úkol typu - sestřelte víc jak třicet těchto potvor, ale nezasahujte tyhle, anebo sesbírejte více jak 5000 bodů získané z co nejlépe sestřelených terčů atd. Mise jsou velmi variabilní a jen tak neomrzí.

Vřele doporučuji zabrouzdat v preferencích, kde si mimo výběru ze tří obtížností a zapnutí/vypnutí zvuku můžete nastavit pozici obrazovky pro nabití pušky. Grafika je výtečná, totéž se dá říct i o zvucích. Hra vyžaduje Pocket PC s ARM a XScale procesorem. A ještě malá rada před hraním: dobře si vykalibrujte displej :-)