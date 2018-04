Hry do kapsy 102

Novinky a aktualizace

Warring Nations

Je to tady. Očekávaná tahová strategie z Pocket PC platformy se nyní dostává i na Palm OS displeje. A co vás čeká? Souboje v reálném čase, Multiplayer (Hotseat - dva hráči na jednom zařízení), diplomacie, fantastická grafika v 16ti bitové hloubce v rozlišení 320x320 nebo 320x480 a spousty dalších možností, které byste od profesionální tahové strategie čekali.

Za všechno se platí, a tak si připravte opravdu hodně paměti, kolem deseti MB. Hra stojí $14.95 a vyvíjí ji firma Inscenic Studios . Informovali jsme o ní už ve středu.

Xeno Hockey

Handyent nás mile překvapil svoji novou sportovní hrou, která by neměla chybět fanouškům ledního hokeje.

Xeno Hockey nabízí dva režimy (hru na tahy nebo v reálném čase), jednoduché ovládání stylusem a pět stupňů obtížností.

Hru spustíte na Palm OS od verze 4.0. Xeno Hockey je za poplatek $9.95.

Street Duel: Undeground Racing

Očekávaná bomba od firmy PixeLogic Limited (tvůrci úspěšné automobilové gangsterky The Italian Job pro Playstation®) je tady a majitelé PocketPC by měli zauvažovat, zda do toho nejít. Rozhodně bych počkal na demoverzi, která ještě není k dispozici a podle ní se rozhodnout.

Budete plnit rozmanité úkoly, zajezdíte si v devíti bourácích ve více jak 32 závodech, užijete si 4 originální soundtracky od skladatele Bjorn Lynneho atd.

Ke spuštění je zapotřebí Pocket PC 2002 a vyšší s ARM/XScale procesorem. Hra stojí $19.99.

Atari Retro v2.0

Mobile Wizardry vydává druhou verzi populárního balíčku starých Atari her. Přidává do ní novou funkci Full Screen, vylepšuje hlavní menu a program nyní podporuje Smartphony a Windows Mobile 2003 Second Edition (možnost natočit si obrazovku naležato).

Atari Retro je shareware a stojí $29.95.

Explode Arena

Novou smažbu přináší pro Nokie 3650/7650 a N-Gage firma Element Studio . Hra je ve stylu Bombermana, takže chodíte po aréně a házíte po nepřátelích bomby. Co je ale naprosto bombastické, je multiplayer přes Bluetooth, ve kterém se mohou do hry zapojit až čtyři hráči. Vše je také ve skvělé grafice se silným 2D enginem a s počtem třiceti arén. K zahození nejsou ani takové "vychytávky" jako hra na posledního muže, dobytí vlajky atd.

Hra stojí $9.99 a demo stáhnete ZDE . Škoda, že takovou hru zatím nevidíme na PalmOS nebo Pocket PC :-(

SCUMM , Sarien , DosBOX

Poslední herní interpret je DosBOX , který je určen pouze pro Pocket PC. Díky tomuto skvělému programu si můžeme zahrát spousty klasických dosáckých her z PC 386. Minulý díl jsem ukazoval obrázek z legendární Duny II a to ani není jedna tisícina spustitelných her v tomto programu.



Zacházení a veškerá konfigurace s DosBOXem nebude už tak jednoduchá jako u předchozích interpretů.



1. Program stáhnete na těchto stránkách . Je určen Pro Pocket PC s verzí 2003. Některé předchozí verze DosBOXu jsem ale úspěšně testoval i ve verzi PPC 2000. Je třeba to vyzkoušet.



2. Každopádně tu bude významnou roli hrát procesor. Nejlépe pro vás, máte-li XScale taktovaný alespoň na 300 MHz. Výkon můžete urychlit i různými taktovacími programy. Na Palmare vyšel článek , kde se nachází pár dobrých taktovacích programů.



3. Vytvořte si na paměťové kartě svého PocketPC adresář, například "\SD-MMCard\Dos", a vložte do něj adresáře s vašimi hrami či programy. V našem případě jsme vložili do tohoto adresáře Dunu II.



4. Ve staženém balíčku DosBOX byste měli nalézt soubor "dosbox.conf". Označte jej a zmáčkněte klávesu F4 pro editaci (pokud máte nainstalovaný v PocketPC Total Commander, můžete ho editovat už tam).



5. V NotePadu, kde editujete soubor "dosbox.conf", je třeba změnit pár parametrů. Především bychom měli deaktivovat všechny zvuky (malý tip: zapněte si místo zvuků třeba MP3 ve Windows Media Playeru :-) a určit adresář, ve kterém se naše hra nachází. Následující parametry přepište v NotePadu:



fullscreen=true

frameskip=8 (záleží, jaký je výkon vašeho PocketPC)

nosound=true

mpu401=false

sblaster=false

gus=false

pcspeaker=false



Teď je potřeba zadat cestu k adresáři s naší Dunou II:



[autoexec]

# Lines in this section will be run at startup.

mount c "\SD-MMCard\Dos\Dune2"

c:

Dune2.exe (název spouštěcího souboru)

exit

6. Překopírujte všechny soubory DosBOXu, včetně editovaného souboru "dosbox.conf", do PocketPC (nejlépe do kořenového adresáře hlavní paměti). Spusťte "dosbox.exe", počkejte chvíli z důvodu načítání a pak už si jen stačí vychutnat první zážitky ze hry :-)

Posouzení, zda jsou hry plynulé a hratelné, nechám na vás. Já se ale přiznávám, že moc nadšen nejsem. Také je to výběrem žánru. Těžko si na tomto emulátoru zapaříte Need For Speed nebo Quake. A souhlasím s minulým přispěvatelem do našich diskusí, že současné PDA hry jsou již o něco dále a kdybychom si chtěli zahrát nějakou starou gamesku, určitě si ji zahrajeme na desktopu a nebudeme si kazit oči na malém displeji.

Další užitečné rady a tipy, ve kterých se rovněž dozvíte, které hry jdou plynule a které byste raději zkoušet neměli, naleznete na těchto fórech serveru PocketMatrix .

Kde stahovat staré hry?

Abychom nezklamali i palmisty, kteří by jistě rádi našli nějaké hry do SCUMMu nebo Sarienu , přidávám sem odkaz na jeden článek , kde se všechny potřebné věci dozvíte.



V přípravě

World Challenge

eSoft Interactive oznámila, že brzy vydá populární slovní hry z Pocket PC i pro Palm OS 5. Bude možnost hrát i v landscape režimu. Jestliže se chcete stát betatesterem, stačí napsat firmě.

Getting Wet

Gamefreaks pracují na nadějné 3D závodní hře, určenou pro Pocket PC. Podrobnější informace zatím nejsou a ani název Getting Wet pravděpodobně není definitivní. Zatím si můžete vychutnat tento screenshot.

Klasika

9-Ball Pinball

Dnes tu máme něco pro fanoušky stolních arkád, známých pinballů. Připomeneme si 9-Ball Pinball od firmy LandWare z roku 2001.

Celá hra je v pěkném grafickém provedení. Dále podporuje zvuky i animace.