Hry do kapsy 101

Novinky a aktualizace

GameBox Classics

PDAMill vydává pro Palm OS 5 balíček šesti her: Blocks, Blocks+, Snake, Jewel Master, Cannons a Fireball. Najdete mezi nimi například arkanoid, klasického hada, tetris a další logické i arkádové gamesky.

Celá tato kolekce šesti her stojí $9.95 a demoverzi (4 MB) stáhnete ZDE .

GameBox Asia

Další nadílku tří her vydal pro Palm OS 5 PDAMill . Tentokrát si zahrajete Mahjong, Shisen-Sho a Nagori. GameBox Asia nabízí multiplayer, turnaje, neomezené vrácení tahů a tři soundtracky.

Hry stojí $9.95 a demoverzi můžete stáhnout ZDE .

Darts Deluxe II

Druhé pokračování svých šipek nabízí firma Deluxeware . Hra nabízí singleplayer a multiplayer, pět úrovní inteligence řízenou Palmem, tři stupně obtížnosti, 11 režimů, velké množství nastavení a Hi-Scores tabulky. Vše je laděno perfektní grafikou v 16-ti bitové hloubce.

Ke spuštění hry potřebujete barevný Palm OS od verze 3.5. Stojí $14.95.

Bike or Die

Výbornou a nesmírně chytlavou gamesku ve stylu Elasto Mania (PC) přináší autor Szymon Ulatowski . Budete řídit červené kolo a je třeba se s ním dostat k červenému praporku. Cesta ale není jednoduchá, protože jezdit na tomto kole není nic lehkého. Musíte udržovat rychlost, dobře balancovat a pokud možno se nepřevrátit, či nevrazit hlavou třeba do stromu. Lekci řízení získáte hned v prvním kole a řeknu vám, že si ji musíte zopakovat několikrát po sobě, než se dostanete do formy. Plná verze obsahuje 25 kol ve více jak čtyřech prostředí.

G rafika je naprosto skvělá. Její úroveň si dokonce můžete nastavit v preferencích. Kromě toho si lze nahrávat videa svého řidičské umění a později si je přehrávat.

Hru spustíte na barevném či černobílém Palm OS od verze 2.0 v LoRes i HiRes rozlišení. Stojí $14.95 a určitě si stáhněte zkušební verzi . Nebudete litovat!

Lemmings: Original Classic Mayhem

Aaron Ardiri vydal nový balíček úrovní pro populární hru Lemmings .

Tento pack obsahuje nových 30 kol a je za poplatek $14.95.

Další balíčky naleznete na tomto odkazu .





Baseball Today

Pocket PC Studios dala do nabídky svých produktů očekávaný Baseball Today. A podnázev Today nedostala hra jen tak pro nic za nic. Hraje se totiž v základní Today obrazovce, takže Baseball Today je v podstatě Today Plugin.

Firma slibuje výtečnou grafiku s animacemi, zvukové efekty, režimy Practice a Series a hodiny zábavy (pakliže jste fanouškem baseballu).

Hra stojí $4.95. Ještě by to chtělo nějaký pořádný fotbálek nebo hokej (na něj stále čekáme). Přece jen, baseball není u nás tak rozšířený, ale své fanoušky si určitě najde.

Words Unlimited

Osmisměrky jsou u nás velice oblíbené a jednu takovou si můžete hned zahrát i na svém PocketPC.

Na výběr je ze čtyř témat anglických slov, které budete vyhledávat ve změti písmen - Sporty, Zvířata (jako jediné je v demoverzi dostupné), Vesmír a Jídlo. Hra obsahuje High Scores tabulky, do kterých se zapisují nejlepší časy dvanácti hádaných slov.

Výrobcem je firma Onisoft UK Limited .

Words Unlimited stojí $4.99 a demo stáhnete ZDE .

HangMania with Set v2.0

Technology Solution (Pvt.) Limited vydává druhou verzi hry, lidově zvanou "oběšenec". Přináší 10 000 nových slov, High Scores tabulky a vylepšenou grafiku.

Hru spustíte na Sony Ericssonech P800 a P900.

Program stojí $4.99 a je bohužel bez demoverze.





Téma

SCUMM , Sarien , DosBOX

V minulém čísle jsme se začali zabývat herními interprety pro naše handheldy. Dnes je na řadě Sarien , na kterém lze spustit většinu her od Sierry (jejich seznam naleznete na tomto odkazu ). Program je určen pro platformy Pocket PC s SH3, MIPS, StrongARM a XScale procesory a Palm OS od verze 4.0 . Netřeba připomínat, že budete potřebovat paměťovou kartu. Nyní vám opět napíšu malý návod, jak spustit hru. Opět, nemělo by to být nic složitého.

1. Stáhněte si program pro svou platformu ( Palm , Pocket PC ).

2. Všechny soubory ze staženého balíčku přesuňte přes HotSync či ActiveSync na paměťovou kartu (na Palmu vytvořte adresáře "/PALM/Programs/Sarien/").

3. Do stejného adresáře nakopírujte hry, které si chcete zahrát. Posléze spusťte program. Z důvodu rychlosti doporučuji deaktivovat Launchery a Hacky.

4. Po spuštění si už jen stačí vybrat hru, kterou jste si nakopírovali, a můžete hrát.

Znovu připomínám, kdykoli se chcete s něčím poradit, a tyto herní interprety jsou pro to jako dělané, využijte našich diskusí.

Příště se zaměříme na nejtěžší oříšek herních interpretů, a to je DosBOX. Přidáme pár tipů, kde stahovat starší software, tzn. Abandonware.

Doufám, že vás na příští téma přilákám tímto obrázkem z mého PocketPC ÷)

Aktuality

Týden na Palmare s vrchcáby

Od úterka do čtvrtka jsme si na Palmare představovali placené i neplacené vrchcáby, které si můžete na PDA zahrát. Nezapomněli jsme ani na Symbiany včetně komunikátorů Nokia 9210.

V přípravě

Fish Tycoon - Fish Transporter

LDW Software oznámila, že pracuje na skvělém vylepšení jejich hry Fish Tycoon, zvané Fish Transporter.

Hráči nyní mohou mezi sebou obchodovat se všemi rybami a tato nová funkce bude dostupná v registrované i neregistrované verzi. Firma vydá tento update, jakmile dokončí všechny důležité testy.

Klasika

Booty

Dnes si připomeneme akční hru z roku 2001 od firmy MegaSoft 2000 .

Civilizace je v maléru. Na zelenou planetu zaútočili marťani a budují v ní nukleární základnu, která je nebezpečná pro lidstvo. Mezitím byl v tajné laboratoři zkonstruován robot, aby zachránil obyvatele planety od pohromy. Vy jej budete samozřejmě ovládat a dostane se vám tak do rukou osud celého lidstva.