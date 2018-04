Hry do kapsy 100 - To nejlepší pro vás

Malá historie Her do kapsy

První číslo Her do kapsy, pravidelné přílohy Palmare.cz zabývající se výhradně o hrami pro Palm OS, Pocket PC, Epoc a Symbian OS, se datuje na 31. května 2002. První dva díly nosily ještě tehdejší název Pár žhavých novinek pro PDA gamesníky... Teprve až ve třetím díle dostala příloha o hrách název HryDoKapsy - Váš PDA herní speciál.

První čísla přinášela více herních trháků především pro Pocket PC platformu, převážně v ní kralovaly takové firmy jako tehdejší Ziosoft (nový název je Zio Interactive), XenGames a Hexacto (nový název je Jamdat). Teprve s nástupem PalmOS5 se výrazně zlepšila i kvalita her pro Palm OS. Jedna z prvních OS5 her byla PikoMICRO Drive a upozornili jsme na ni v 28. čísle.

V 56. čísle se HryDoKapsy - Váš PDA herní speciál se přejmenovávají na ustálený název, Hry do kapsy. Přináší dvě nové rubriky - Minirecenze na minitéma... a Klasika. V 60. řadě jsme se pokoušeli zapojit vás do rubriky Naše žebříčky, kde jste si porovnávali rekordy z jednotlivých her mezi redakcí a mezi sebou. Tu jsme ale mezitím zrušili. Někdy ji ale zase obnovíme a vylepšíme :-}

Teď vám pro připomenutí shrneme do tabulky všechna čísla Her do kapsy s těmi nejzajímavější PDA hrami, uvedeme si, o jakém minitématu jsme psali a pro vaše pohodlí, pod tabulkou si můžete zvolit jakékoli staré číslo Her do kapsy a v klidu si ho přečíst, aniž byste něco vyhledávali.

A ještě něco na vysvětlenou: barvy textu hry určují, pro jakou jsou platformu. Palm , Pocket PC , Symbian a multiplatformní . Je-li hra tučně zvýrazněna, znamená to, že k ní vede odkaz na naši recenzi.

Gamesky, na které jsme se těšili zbytečně...

Warcraft 1, 2

...těšte se na pokročilý 2D engine, 256 barev, animace, zvukové efekty i hudbu, 15 misí za lidi i Orcy a 2D mapový editor!...

Tak tento slibný text z jednoho PalmaReportu nás trápil celou věčnost a nakonec jsme se jedné z nejlepších strategií devadesátých let stejně nedočkali. Šlo o autorská práva? Nízký výkon tehdejších PocketPC? Problémy se zdrojovým kódem? Kdo ví? Přece jen uběhlo necelých 2,5 roků a nezbývá nic než jen doufat.

Heroes of War

Další marné čekání na nadějnou konverzi tahové strategie Heroes of Might and Magic III.

UPL Soft nám slibovalo brzké vydání plné hry, ale místo toho uveřejnila pár screenshotů a tímto celý projekt skončil. Dnes už na zrenovovaných stránkách firmy nenajdete ani jednu zmínku o této zapomenuté hře.

Žebříčky redakce

Nyní vám představíme žebříčky trojice nejoblíbenějších gamesek redaktorů Palmare .

Ivan Trnečka:

Luboš Němec:

David Kubálek:

Jiří Kasala:



Jan Jelenovič:

A co vy? Jaký je váš žebříček? V naší diskusi o sobě dejte vědět!

Závěr

A co říci závěrem? Tak především vám chceme poděkovat, že jste s námi těch sto čísel vydrželi (a doufáme, že dále vydržíte:-). Měli jsme zajisté i slabší chvilky , ale vždycky jsme je ve zdraví ustáli. Jen bychom vás, čtenáře, rádi vyzvali, abyste se více zapojovali do diskusí a skutečně diskutovali.