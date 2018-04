Hry do kapsy 100

Novinky a aktualizace

Aeon of Discovery

Očekávanou tahovou strategii z dob kolonizace nového kontinentu vydává firma Trisystech. Budete objevovat, kolonizovat a bojovat v 31 teritoriích amerického světadílu. Dále hra nabízí šest typů jednotek a originální soundtrack od Jasona Surguineho .

Aeon of Discovery spustíte na všech Pocket PC a ARM a XScale procesory. Program je shareware, stojí 9.95 USD.

Moon Child

Firmsy Clickgamer a Klaar spojily síly a vydaly novou akční arkádu s názvem Moon Child. Užijte si 13 úrovní ve 4 rozmanitých světech ve VGA grafice (pokud jste tedy šťastným majitelem Toshiby e800), či v klasickém rozlišení 320x240.

V nastavení si můžete uzpůsobit kvalitu grafiky i pro starší PocketPC stroje, takže by se vám neměla hra trhat. A z toho všeho vyplývá, že hra podporuje i starší zařízení WindowsCE s SH3 a MIPS procesorem.

Demo stáhnete ZDE . Hra je za poplatek 14.95.

Frutakia

Máte rádi ovoce? Palm vám sice jejich sladkou chuť nenahradí, ale alespoň zobrazí. A když k tomu přispěje pár šikovných grafiků z řecké firmy Crazy Soft , může se vám stát, že své PDA skoro sníte...

No, to jsem trochu odbočil. Takže vaším cílem je utvořit vodorovnou, šikmou nebo svislou trojici stejného druhu ovoce. Ovládání bude dost připomínat herní automaty.

Hru spustíte na Palm OS 3.0 a výš. Stojí $12.95.

Solitare Studio

O solitarech jsme se dlouho nezmínili, a díky firmě Absolutist oživíme jejich popularitu.

Tento balíček obsahuje karetní hry jako jsou Baker's Dozen, Patience Cruel, Congress, Easthaven, Pyramid a samozřejmě oblíbený Klondike.

Spuštění aplikace funguje pouze na Palm OS 5.x a Pocket PC. Firma tvrdí, že je hra k dostání i pro Nokie 3650/7650, ale nikde jsem nenašel odkaz ke stáhnutí.

Solitare Studio stojí $16.99.

Dragonfire

Úchvatné RPG od Redshiftu z Palm OS platformy nyní míří na Nokie 3650/7650 a N-Gage. Prožijete dobrodružství v krásném fantasy světě s výtečnou grafikou, zuřivé souboje (ty ale probíhají textově) a kouzlení. Demoverze vás omezuje možností postoupit do další úrovně postavy.

Výrobcem je firma Symbyard a hru koupíte za $9.99.

Absolute Mahjong

Další herní produkt od firmy Absolutist, tentokráte něco pro fanoušky karetní hry Mahjong.

Cílem této hry je hledat karetní páry a tím je odstraňovat z hrací plochy až do posledních karet.

Hru spustíte na Palm OS 5 a Pocket PC od verze 2000. Hra stojí $16.95.

Chroma Games

Astraware vydala pro Pocket PC balíček tří her - šachy, dáma a vrhcáby. Chroma Games obsahuje stupně obtížností, editaci herní plochy atd.

Dosti mne šokovala cena - 19.95 USD. Pokud tedy chcete jiné šachy nebo vrhcáby zadarmo, klikněte na odkazy.

Chroma Games je také k dostání na Palmy a psali jsme o nich malou recenzi .

Téma

SCUMM, Sarien a DosBOX

Od tohoto čísla vám blíže představíme tři skvělé prográmky, díky kterým si můžeme zahrát ty největší pecky osmdesátých a devadesátých let.

SCUMM:

SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion) je jeden z nejznámějších herních interpretů, na kterém si můžete zahrát velké množství her, převážně Click and Point adventur (Broken Sword 1, 2, Monkey Island 1, 2 či Simon the Sorcerer 1, 2). Plný výpis podporovaných her, včetně jejich rychlosti, najdete ZDE .

Ukážu pár screenshotů, pouze sejmuté z Acera n10 a napíšu kraťoučký návod, jak hru spustit. Není nic jednoduššího (to DosBOX bude jiné kafe).

1. Stáhněte si z těchto stránek aplikaci, samozřejmě pro svoji platformu. Jsou podporovány Palm OS 5, Pocket PC s SH3, ARM, MIPS a XScale procesory, Handheldy PC a dokonce i Symbian OS na mobilních telefonech Sony Ericsson P800 a P900 (na Palmare vyšla recenze určená přímo pro tento typ mobilu).



2. Nainstalujte si SCUMM do svého PDA. Doporučuji spíše do paměti zařízení. Vytvořte na paměťové kartě libovolný adresář, např. Scumm a vložte do něj svoji hru (demoverze některých her stáhnete ZDE ).

Pozn. Pro uživatele Palm OS platformy by se měly všechny adresáře po nainstalování programu vytvořit.

3. Spusťte aplikaci SCUMM a klikněte na položku Add Game... Pro větší pohodlí stikněte Yes a vyberte adresář, do kterého jste vaši hru instalovali (v našem případě je to \SD-MMCard\Scumm). Po pár sekundách by se vám měly objevit všechny podporované hry, které jste si nainstalovali do PDA. Pak už jen stačí zvolenou hru stylusem označit a stisknout Start. Všechny hry mi fungovaly naprosto svižně, dokonce i se zvuky a hudbou. Program poskytuje jednoduché ovládání stylusem a rychle si na něj zvyknete.

V Options menu si lze nastavit funkci Full Screen, nastavit hlasitost hudby a zvuků, aktivovat titulky a zvolit adresář, do kterého se budou shromaždovat SAVY z her.

Při hraní si jistě všimnete dolní lišty. První položka vyvolá menu, kde můžete uložit či nahrát hru, dostat se do nabídky nastavení nebo ukončit program. Dalším tlačítkem "skipujete" ukázky nebo dialogy při rozhovoru postav. Třetí položka vypne zvuk a poslední tlačítko vás přepne do landscape režimu.

Další informace naleznete na těchto fórech , jste-li majitelem PocketPC, doporučuji vyzkoušet tyto další diskuse ze serveru PocketMatrix . A pokud se chcete podělit o zkušenosti se SCUMMem i vy, využijte samozřejmě našich diskusí : +)

Aktuality

Grand Theft Auto

Na fórech PocketMatrix píše jeden z přispěvatelů, že se prý stal betatesterem projektu GTA pro PocketPC. Hra bude stát $19.99. Ke své zprávě poslal pár screenshotů, které sice vypadají v rozlišení 320x240, ale neobsahují nic. Možná budete mít štěstí vy.

FAN stránka hry Warfare Incorporated

Move124 a Verdagon vytvořili skvělé stránky zabývající se hrou Warfare Incorporated od Handmarku do všech možných detailů. Najdete tu návody jednotlivých misí, fóra, projekt E.A.G.L.E., kde se naučíte pracovat s editorem map. Pro uživatele multiplayeru přes internet se tu najde i užitečná tabulka hostování hráčů s otevřeným Portem 2222 (nutnost, pakliže chcete hostit hru).

Fanoušci Warfare, zapamatujte si tedy jednoduchou adresu: www.warfareinc.tk

URL adresy pro PDA emulátory

Na těchto stránkách PDArcade se nacházejí snad všechny emulátory pro Palm OS a Pocket PC .

V přípravě

Black Core Logic

Novou adventuru ve stylu hry Fade připravuje firma Clickgamer . Nabídne přes sto lokací s renderovanou grafikou, pohodlné ovládání stylusem, vlastní intro a samozřejmě funkci Save/Load.

Plant Tycoon

LDW Software oficiálně pracuje na jejich nejpopulárnější obchodní strategii Plant Tycoon pro Pocket PC. Již brzy se dočkáme betaverze a v průběhu léta vyjde již plná verze.

Klasika

Go To Jail!

Dnes si připomeneme první hru pro Palmy, která představovala první éru stolních her typu Monopoly na PDA.

Go To Jail není žádný grafický zázrak. Okolo herního stolu se nacházejí ulice, po kterých pochodují hráči (dají se pojmenovat) a rozhodují se, zda danou ulici koupí. Uprostřed displeje jsou informace o aktuální ulici, hrací kostky, množství peněz hráčů atd.

Hra stojí $15 a demoverzi můžete stáhnout ZDE .

Ještě jednou připomínáme, že ke stému vydání Her do kapsy najdete dnes u nás i zvláštní přílohu!