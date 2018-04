Hrozba pro operátory - přesměrované volání přes internet

Na první pohled to vypadá jako zpráva z říše sci-fi, ale může to být první krok k revoluci v telefonování. Novinka spočívá v automatickém směrování hovorů přes internet. Tím staví zcela na hlavu veškeré tarify u pevných a mobilních linek a způsoby, jak telefonní společnosti vydělávají.

Sdružení CZ. NIC, které spravuje webové adresy na českém internetu, včera spustilo registraci „telefonních“ internetových adres. Tento krok otevírá možnost k širšímu využití volání prostřednictvím internetového protokolu, tedy zjednodušeně řečeno přes internet a zadarmo.

Jak to funguje?

Celý projekt, označovaný jako ENUM, umožňuje ke každému telefonnímu číslu vytvořit jeho vlastní internetovou adresu.

Ta se dá vytvořit zrcadlově ke každému telefonnímu číslu a funguje velmi podobně jako třeba klasická adresa internetových stránek (www). Jen se k ní nepřistupuje prostřednictvím internetového prohlížeče, ale telefonu.

Na první pohled se nic nezmění. Při vytočení čísla se inteligentní telefonní ústředna nejdříve podívá, zda volaný nemá internetovou adresu. Pokud ano, nasměruje hovor přes internet. Hlas se tedy bude přesouvat z jednoho sluchátka do druhého ve formě „nul a jedniček“, a tedy zadarmo. Lze to přirovnat k pevnému připojení k internetu, kde se doba surfování také neměří. Volání po internetu také nerozlišuje místní a zahraniční volání.

Díky wifi mobilům, tedy přístrojům, které se dokážou připojit bezdrátově k místní síti, je služba využitelná i pro tyto telefony.

Pokud volané číslo vlastní adresu mít nebude, nepovede k němu cesta přes internet, propojí se přes běžnou telefonní síť. V ní se dosud účtují hovory po minutě, ale právě pod tlakem volání po internetu to bude během krátké doby - maximálně několika let - minulostí.

Systém zatím není moc rozšířený

Velkým omezením systému ENUM je nyní na startu jeho malá dostupnost a rozšíření.

Operátor, z jehož čísla hovor odchází, musí svým ústřednám dovolit dotazovat se na existenci internetové adresy volaného čísla. Jinak řečeno: musí umožnit hledat „cestu“ po internetu. Zatím to umožňují jen menší telefonní operátoři, jako je Ipex a Dial Telecom či síť sdružení CESNET, které spojuje především vysoké školy a vědce.

Největší firmy, jako je například Telefónika O2, jsou podle Pavla Tůmy z CZ. NIC k novým adresám „velmi chladné“.

Důvod je jednoduchý. Pokud by internetové „telefonní“ adresy podporovaly, přišly by velmi rychle o příjmy z hovorů účtovaných po minutě. Zůstal by jim jen měsíční paušál. „O ENUM víme a v tuto chvíli tuto oblast vyhodnocujeme,“ uvedl bez bližších podrobností mluvčí české Telefóniky O2 Martin Žabka. Z milionů čísel, která patří O2 a třeba mobilním operátorům, se tedy nyní zadarmo s využitím internetových adres systému ENUM volat nedá.

Podle Ondřeje Filipa, výkonného ředitele sdružení CZ. NIC, se dá čekat, že se do systému brzy zapojí menší operátoři. Tím se podle něj vytvoří velká „sněhová koule“, která přesvědčí i velké operátory.

„My to podpoříme tím, že po celý příští rok budeme účtovat za registraci jednu korunu,“ říká s tím, že konečnou cenu určí až trh. CZ. NIC totiž funguje jako správce adres, jejich registraci provádějí soukromé firmy. Nyní ji nabízejí tři - Ignum, Ipex a Kraxnet. U Ignum nyní stojí registrace telefonní internetové adresy 250 korun na jeden rok.

Další vlastností „telefonní“ internetové adresy je, že se na ni dají navěsit různá čísla a služby, jako je e-mail či SMS. Číslo se dá také přenášet a přesměrovávat.

Zcela se tak mění pohled na telefonní číslo. Dosud bylo pevně svázané s určitým místem, jednou linkou, či SIM kartou u mobilu. Nyní půjde přenášet číslo téměř libovolně z přístroje na přístroj, z mobilu na pevnou linku (a naopak), cestovat s ním po světě za cenu měsíčního paušálu.

Proto se také při registraci „telefonní“ internetové adresy ověřuje, zda o ni žádá skutečně majitel čísla, formou kódu v SMS zprávě. Až po jeho zadání se „telefonní“ adresa aktivuje.