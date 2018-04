Hromadné poptávky lákají na tisíc minut za dvě stovky. Výsledek je nejistý

Portál neurra.cz přišel s konceptem, který je v zahraničí obvyklý: s hromadnými poptávkami služeb. Poptává se vždy určitá služba nebo zboží za určitou cenu. Poskytovatelé nejrůznějších služeb pak dávají množstevní slevy. Návrhy na poptávky zadávají na web sami zákazníci. Nutno ovšem podotknout, že tento web je v provozu pouze krátce.

Když se objevila poptávka po obdobě rakouského tarifu operátora Orange za srovnatelnou cenu jako v Rakousku, byli provozovatelé portálu nejdříve překvapení. Pak se ovšem pustili do pokusu poptávku realizovat.

V prvním případě, kdy bylo poptáváno za 220 korun 1 000 volných minut, 100 volných SMS a neomezený internet, reagovali operátoři odmítavě. Zájemců bylo totiž pouze 110. Jde přitom o obdobu tarifu, který lze za stejné peníze běžně získat v Rakousku.

Nyní je ale stejná poptávka vyhlášena znovu, připojit se k ní může ještě několik hodin každý a v současné době je poptávajících více než dvojnásobek. Princip je takový, že není potřeba nic platit předem.

Pouze v případě, že bude nabídka skutečně vytvořena v požadovaném objemu za požadovanou nebo nižší cenu, zavazuje se poptávající jí využít, pod smlouvní pokutou 500 korun. A to z důvodu, že provozovatel jedná s operátory právě na základě garantovaného počtu poptávajících.

Pokud by provozovatel za stejnou cenu dodal sice výhodný, ale nižší objem služeb, závazek zaniká a je jen na zákazníkovi, zdali se rozhodne smlouvu uzavřít nebo ne. To samé by platilo v případě, že by se provozovatel rozhodl tarif sám přeprodávat.

Co na to právník? "Sdružení Spotřebitel net oceňuje jakoukoli legální snahu o vyvinutí tlaku na snížení cen telekomunikačních služeb na území ČR. Osobní údaje na této stránce subjekt poskytuje dobrovolně. Přimlouval bych se za explicitní souhlas s jejich poskytnutím, absence tohoto souhlasu však není v návaznosti na odkaz na mluvní podmínky nezákonnou. Co se týče změny předmětu poptávky, je třeba zdůraznit, že toto by nastat hypoteticky mohlo. Na internetu k tomu došlo například na facebookových skupinách, kde kdosi nahromadil velké množství fanoušků například k filmu, a následně vše změnil na skupinu podporující jistou politickou stranu. Pro tyto případy doporučuji udělat print screen stránek, ze kterého by bylo již navždy patrno, jak stránka v době registrace vypadala. Otázka, zda je legální se předem upsat k sankci, je taktéž namístě. Pokud si však uvědomíme, jak systém funguje, je sankce, a to v relativně malé hodnotě, přiměřená." Miroslav Huml, Spotřebitel.net

Registrace ovšem vyžaduje poměrně hodně údajů osobní povahy - průměrnou měsíční útratu, data narození a podobně. Vyplnění některých z nich se dá ale vyhnout nebo uvést ne. "Sbíráme jen tolik osobních údajů, kolik operátoři potřebují k tomu, aby mohli poskytnout co nejlepší nabídku," uvedl Tomáš Radomský, provozovatel stránek.

Nabídli, nebo nenabídli?

Na počet zákazníků, který stále roste, začali už reagovat i někteří operátoři. O2 se poptávky nezúčastní, provozovatelům serveru kladně odpověděl Vodafone, ovšem pouze s nabídkou klasického firemního tarifu.

"Zástupce firmy T-Mobile zmiňoval reálnost nabídky v podobě 600 minut a 60 sms + internet, ale kladl důraz na objem poptávky a tak tento odhad cen byl velice předběžný," uvedl Tomáš Radomský.

Zároveň prý ale T-Mobile uvedl, že mnohem schůdnější varianta bude jedna faktura pro všechny poptávající nežli individuální smluvní závazek se všemi poptávajícími. Problém je ale v tom, že T-Mobile poskytnutí takové nabídky zásadně odmítá. "Žádnou nabídku jsme nepodávali, natož, abychom jí specifikovali," uvedla Martina Kemrová z T-Mobilu.

Vodafone podle Radomského čeká na finální počet poptávajících. Neoficiálně už ale, jak Radomský tvrdí, padla čísla. V případě Vodafonu šlo za tuto cenu o zhruba 500 minut, 50 SMS a internet. "Poptávajícímu jsme nabídli pouze standardní tarif pro jeho případnou firmu realizovaný na jedné faktuře, který může získat jakákoliv jiná firma," říká ovšem Alžběta Weinfurtová z Vodafonu.

Zásadní problém je v tom, že provozovatelé nechtějí hromadnou firemní fakturu, ale individuální smlouvy. Museli by se pak stát přeprodejcem služeb a tento koncept jim nevyhovuje. A navíc nevědí, jak by zareagovali zákazníci. Zdali ovšem přesvědčí operátory k individuálním smlouvám na zvýhodněný tarif, je velká otázka a podle postojů se zdá, že spíše nikoliv. A tou druhou je, zdali provozovatel své mínění nezmění a nezačne tarify se ziskem přeprodávat.

Mohli by operátoři vyhovět?

Pro operátora, který by poptávce vyhověl, by to mohlo znamenat na jednu stranu konkurenční výhodu získaní zákazníků, na tu druhou ovšem precedens poskytnutí individuálních tarifů za nízké ceny, byť hromadně. Do toho se však zatím žádnému operátorovi příliš nechce. "Individuálním zákazníkům takovéto slevy rozhodně neposkytujeme," komentovala to Alžběta Weinfurtová z Vodafonu.

Hromadné poptávky jsou tak spíše pokusem, který ukazuje, že ceny operátorů by mohly jít níže. Méně asi bohužel už skutečným projektem, který by tyto ceny skutečně zajistil. Kromě více méně nezájmu operátorů už jen proto, že provozovatel velmi těžko může operátorovi garantovat skutečně přihlášený počet zákazníků, jelikož se jistě najde mnoho těch, kteří se přihlásí pod neexistujícími osobními údaji a rovněž těch, kteří od objednávky odstoupí. "Nabádáme dodavatele, aby stanovovali cenovou nabídku na základě 80 procent z celkové poptávky, očekáváme jistou "úmrtnost"," říká ovšem Radomský.

Pochyby budí pětisetkorunová sankce a některé nejasnosti provozu serveru, jako je nekonkrétní potvrzovací mail, kde není jasné, jakou poptávku vlastně zákazník učinil, nebo třeba registrace, při které zatím není potřeba potvrdit ji ze své e-mailové adresy. Tyto nedostatky ale provozovatel slíbil v nejbližších hodinách odstranit a zpětně poslat zákazníkům e-mail se specifikací poptávky.

Provozovatel stránek se vyjádřil i k sankci. "Osobně si myslím, že 500 Kč je rozumně nastavená částka a rozumný poptávající smysl této sankce pochopí. Pokud nám zákazník zavolá či napíše v průběhu aukce, ale i po ukončení, že z konkrétních důvodů je nucen odstoupit z poptávky, rozhodně mu vždy vyjdeme vstříc bez jakéhokoliv postihu. Nemůžeme dát ale zákazníkům naprostou volnost a stát se tak nesolidním partnerem dodavatelů. Dodavatel stanovuje cenu za základě objemu poptávky, a větším poklesem této poptávky bychom ho poškodili, " vysvětluje Radomský.

Celý projekt by byl jistě zajímavý, kvůli nejasnostem, technickým obtížím a nesrovnalostem v tom, co tvrdí provozovatel Radomský a co operátoři, však budí spíše nedůvěru a je velkou otázkou, jak celá záležitost nakonec skončí.