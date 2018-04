Hromada důvtipu + špetka akce = Abysma

Vzpomínáte si ještě na naši recenzi programu Bejeweled? Ano, už je to rok, kdy toto logické puzzle vzrušilo svět PalmOS her a po roce od preview (zaujalo nás tehdy velmi) můžeme oprávněně prohlásit, že jsme měli při našich fanfárách dobrý nos - hra kraluje mnoha žebříčkům v kategorii placeného software a patří k nejprodávanějším PalmOS programům vůbec.

Ani Abysma (jako Bejeweled) není ve světě her nováčkem - je to předělávka stejnojmenné on-line i Win hry od Trixiam Studios.

O čem vlastně je Abysma?

O logice okořeněné trochou akce. Hraje se na jedné obrazovce "osázené" různými útvary - nejčastěji kostičkami různých velikostí, ale i složitějšími útvary. Na displeji jsou ovšem i prázdná místa (a o ta půjde především). Nahoře se totiž objeví vodorovná lišta (jaký si scanner), která začne sjíždět dolů. Pokaždé když narazí na prázdné místo, ubere jí to kus energie (signalizováno červenou částí lišty, která začíná pohlcovat původní zelenou). Až vaše lišta celá zčervená, hra končí.

Váš postup hrou je tedy podmíněn tím, že vyplňujete prázdná místa na displeji obrazce z jiných míst, a to tak, aby vaše lišta na prázdné místo vůbec nenarazila. To děláte tak, že kliknete na příslušnou kostičku/obrazec a poté na místo, kam ji chcete přesunout.

Je jasné, že vyplnit můžete jen prázdné místo, do kterého se vámi vybraný útvar vejde! Je taky jasné, že nejvýhodnější je odebírat kostičky z míst, kudy lišta již projela - tedy z míst nad lištou. Ne vždy je to ovšem možné.

Když se vám podaří vyplnit všechny okénka pod lištou, tak tato úroveň končí a postupujete do dalšího (složitějšího) kola a tak pořád dál, dokud vaše lišta nezčervená...

Co s tím provedla Astraware?

Firma umí PalmOS hry dělat, to jsme již uvedli. Takže jak dopadla konverze této logické pecky na displeje našich PDA?

Grafika je slušná (stínovaná), hra má verzi pro barevné i pro černobílé palmy. Jsou zde tři stupně obtížnosti hry (je dána složitostí útvarů), počet herních úrovní je neomezený. "Zvukové efekty" je třeba brát s rezervou, jsme u PalmOS :-/. Můžete si vybrat, jestli kostičku na nové místo "přetáhnete" stylusem, či zda jen kliknete na kostičku a na cílový prostor.

Standardně dobrá je i podpora hráčů - ve hře jsou vysvětlující obrazovky, registrovaní hráči s nejvyšším skóre se mohou zaregistrovat v síni slávy Astraware...

Pobaví nás to?

Pokud můžu soudit z demoverze, mohlo by dost. Po počátečních jednoduchých obrazovkách se hra komplikuje (inu, jak to má být) a vy nebudete stíhat klikat na displej. Pobaví se skvěle všichni, kdo umí rychle přemýšlet, neméně rychle reagovat a jsou k tomu nadáni i určitou dávkou intuice a prostorové představivosti...

Demo umožní zahrát si deset her a poté byste se měli rozhodnout, zda si hru koupíte v plné verzi. Ta stojí $14,95, což je sice docela dost, ale Abysma není rozhodně hrou na jedno odpoledne...

A počkejme si ještě na Elixir...

A ještě jednu dobrou zprávu mám pro milovníky dobrých her - Astraware bude šířit i další populární hru od Trixiam Studios s názvem Elixir a je to další logické puzzle...