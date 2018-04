Hrobař HP pohřbil už druhou mobilní firmu. Po Compaqu to odnesl Palm

Ironií osudu je fakt, že Compaq a Palm byli před více než deseti lety nesmiřitelnými soupeři. Obě firmy ale potkal prakticky stejný osud. Nejprve je koupilo HP a pak byly postupně jejich aktivity utlumeny, až kdysi legendární firmy skončily v propadlišti dějin.

Rybka snědla žraloka

Přesně před deseti lety, v září 2001, oznámila společnost Hewlett-Packard, že hodlá za 25 miliard dolarů převzít firmu Compaq Computer. Abychom byli přesní, spíše než o převzetí šlo o spojení obou společností, akcionáři Compaqu získali asi 35 % akcií "nové" firmy. Transakce byla dokončena v první polovině roku 2002 a HP se díky ní stalo největším počítačovým gigantem světa co se počtu prodaných počítačů týče. Co se prodejů týče, ta menší firma tehdy koupila tu větší. Compaq sám o sobě býval světovou jedničkou v počítačích a HP končilo v žebříčcích vždy až za ním.

Velmi podobná byla i situace u tehdy poměrně populárních PDA, tedy kapesních počítačů. HP svůj první kapesní počítač představilo už v roce 1998, Compaq se na toto pole pustil až v roce 2000. Jenže jeho řada handheldů iPaq se stala tak populární, že se rychle v prodejích vyrovnala produktům HP. Firmy tak spolu přímo soupeřily o pozici v první pětce výrobců. Po spojení obou firem to dopadlo tak, že nadějnější řada handheldů iPaq překonala trochu dech ztrácející PDA řady Jornada od HP a stala se základem budoucí nabídky HP na tomto poli.

Není bez zajímavosti, že v této době trhu kapesních počítačů s naprostým přehledem vládl Palm. A HP se mu s řadou iPaq rychle stalo důstojným konkurentem. Jestliže Palm patřil k průkopníkům na poli PDA, od HP se očekávalo, že se stane průkopníkem ve smartphonech. Namísto toho se ale HP "patlalo" s kapesními počítači a na poli smartphonů dělalo jen opatrné krůčky.

Historie ukázala, že se HP nikdy nestalo na poli chytrých mobilů nijak důležitým hráčem. Mnozí příznivci Compaqu tehdy HP vyčítali, že firma mobilní byznys vzdala a ubila nadějně rozjetou řadu Compaq. Historie se ale nikdy nedozví, zda by Compaq jako samostatná firma někdy ve smartphonech něco znamenal.

Nesplněné ambice

S odstupem času to není tak výrazné, ale v době akvizice byly ambice Compaqu na mobilním poli vysoké. HP nikdy nedovedlo těmto ambicím dostát a postupem času řadu iPaq (která obsahovala i smartphony) téměř zcela utlumilo. Několik přístrojů ale přežilo prakticky až do dnešních dnů, koupit se ale daly jenom na některých trzích.

Když vloni Hewlett-Packard kupoval Palm, zdálo se, že to dělá proto, aby se na trhu, kde jednou propadl, uchytil znovu. Neúspěch smartphonů HP se totiž dal přisuzovat i tomu, že firma nevěřila budoucnosti mobilního operačního systému od Microsoftu.

To webOS od Palmu představoval zcela jinou cestu. Malá firma, považovaná za průkopníka ve světě chytrých mobilních zařízení, totiž dlouhodobě hýřila nápady a vyráběla oceňované produkty. Ty se jí ale nedařilo prosadit vůči silným hráčům, mezi které se překvapivě zařadil i Apple. S příchodem webOS se tento fakt ještě zdůraznil.

Samotný systém byl (a stále je) oceňován odborníky jako jeden z nejlepších mobilních operačních systémů. Palm ale nikdy neměl dostatek financí na to, aby dovedl vyvinout a prodávat i odpovídající chytré telefony. První webOS přístroje tak trpěly řadou mechanických nedostatků a firmě se nedařilo rozšířit distribuční kanály.

Problémy s termíny i propagací

S přechodem Palmu do rukou HP se to mělo změnit. Obří globální distribuční i dodavatelská síť HP mohla být zárukou toho, že Palm dovede připravit špičkové přístroje, které se rychle rozšíří do celého světa.

Jenže HP opět přišlo s podobnou taktikou jako kdysi u Compaqu. Namísto rychlého rozvoje a velkých investic vlastně nic neudělalo. Slíbené produkty, už pod značkou HP (jak typické), mělo problém uvést na trh ve slíbených termínech, o výrazné marketingové propagaci a rychlému rozšíření v celosvětovém distribučním řetězci také nemohla být řeč. Mnozí začali tušit, že i v případě akvizice Palmu nebude budoucnost tak růžová, jak si představovali především fanoušci tradičního výrobce handheldů.

Nedávné oznámení, že HP končí s webOS přístroji, je toho jasným důkazem. HP jednoduše zrušilo poměrně nadějnou mobilní firmu a otázkou zůstává, jaká bude budoucnost samotného systému webOS. Toho se totiž firma nevzdává, naopak do budoucna s ním počítá jako se součástí svých softwarových řešení a služeb. Nezdá se ale příliš pravděpodobné, že by HP mělo v rukávu dohodu s některým významným výrobcem chytrých mobilů a že bychom se mohli brzy dočkat smartphonu s webOS od jiného výrobce. Ačkoli dle slov svých manažerů se této možnosti firma rozhodně nebrání.

HP jako takové ale podle všeho zanevřelo na spotřebitelský hardware. I svou divizi osobních počítačů chce firma vydělit do samostatné společnosti a zhodnotit možnosti jejího odprodeje.

I to je důkaz toho, že jednotlivé akvizice pro HP vždy byly daleko komplikovanější a komplexnější záležitostí, než se na první pohled zdálo. Po koupi Compaqu se například firma několik let přetahovala s Dellem o pozici světové PC jedničky, ale nakonec po integraci obou firem vyšla jako velmi silná a v posledních letech konkurenci poráží s velkým přehledem. Do doby před akvizicí přitom byl pro HP daleko zajímavější trh tiskáren, na kterém firma dosahovala vyšších obratů i zisků než na trhu PC.

HP ale dnes nevidí v PC budoucnost, a proto se, podobně jako před lety IBM, chce této divize zbavit. Paradoxní je, že HP ale nevidí budoucnost ani v mobilních zařízeních jako jsou smartphony a tablety: těm přitom dnes přikládají velkou důležitost snad všichni významní výrobci hardwaru. HP vidí svůj byznys někde dál. Chce být poskytovatelem softwarových řešení a služeb. Ostatně toho, že softwarové firmy začínají být podstatně důležitější než ty hardwarové, si všiml i šéf jednoho z největších průmyslových gigantů světa, koncernu Samsung.

Z pohledu mobilního světa tak mohou být dávné i nedávné události u HP velmi nepochopitelné. Jenže stejně jako firma neuspěla na mobilním poli, už také prokázala, že má daleko dlouhodobější a komplikovanější vize. Na to, jak vlastně konkrétně vypadají, si budeme muset počkat.

Pro operační systém webOS a jeho původce Palm je to ale škoda. Mnohem více by mu to totiž slušelo v rukou milionů uživatelů mobilních telefonů, než v dlouhodobých plánech a prezentacích manažerů HP.