Hrajte zdarma na Windows Mobile piškvorky, Pipes a Gravity Balls

Tic Tac Toe

Hra Tic Tac Toe není ničím jiným než prográmkem hrajícím piškvorky ve své nejtradičnější formě. To je při různém úhlu pohledu zároveň výhodou i nevýhodou. Výhodou je, že člověk starší pti let nahoru nemusí bádat, jak se Tic Tac Toe hraje. Zkrátka popadne PDA a dělá značky.





Nevýhodou naopak je to, že se od hry nedá čekat nic jiného než právě piškvorky. A navíc ještě na primitivní ploše 3 x 3 políčka. Nicméně pro všechny, kdo se občas potřebují na chvilku zabavit, je to bezesporu jedna z možností, jak zavraždit pár minut času. Tic Tac Toe k úspěšnému rozběhnutí vyžaduje .NET Compact Framework 3.5+ a ke svému uložení na disk před instalací zhruba 61 kB.

Pipes

Výborná variace na tradiční 8bitovou a později 16bitovou hru PipeMania, v níž šlo zhruba o toto: hráč v roli instalatéra musel rychle opravovat potrubí, do kterého byla vpuštěna voda. Stavělo se tak vždy "za běhu", zkrátka příjemný logický rychlík. A právě na motivy PipeManie byl vytvořen i dnes představený titul Pipes. Zde je ovšem úkolem rozvést vodu ke všem květinám. Stavění potrubí a rozvádění vody se děje tím způsobem, že otáčíme jednotlivými kostkami znázorňujícími potrubí a rozdvojky tak, aby co nejlépe zapadly svojí strukturou do celého našeho vodu rozvádějícího díla.





Jelikož nás po chvíli začne tlačit čas, je stavění čím dál tím obtížnější. No a rozvést vodu úplně všude zvládnou jen skuteční mistři instalatérského řemesla... Hra obsahuje celkem šest úrovní obtížnosti, které se s pomocí funkce "wrap" snadno promění na dvanáct, jelikož jsou s ní kola řádově těžší. Pipes se spokojí s libovolným Windows Mobile handheldem a ani velikost hry neurazí - 362 kB v ZIP formě.

GravityBalls

Her využívajících k ovládání G-Senzoru (nacházejícího se u nejnovějších typů komunikátorů) nám rychle přibývá, což je jen dobře. Uživatel si tak alespoň má z čeho vybírat. Posledním přírůstkem do sbírky takto orientovaných kousků je i hra GravityBalls, která tento ovládací prvek využívá velmi zábavným a hratelným způsobem - s pomocí náklonů celého zařízení kontrolujeme jak pozici pálky pro odpálení kuličky, tak i úhel náklonu celé hrací plochy, čímž zase ovlivňujeme rychlost a směr padající kuličky.





Jistě není třeba příliš zdůrazňovat, že padající kuličky se chovají přísně podle nesmlouvavých zákonů gravitace a je nutno s nimi pečlivě balancovat po celé cestě. GravityBalls kromě příslušně vybaveného handheldu/komunikátoru vyžaduje také zhruba 1 MB místa na disku ke svému stažení.

