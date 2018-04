Hrajte s Nokií o Nokii 5510 - Nokia Game začíná 4. listopadu.

A máme tu druhý ročník Nokia Game. Letos má tato soutěž ještě o něco větší náboj než loni, protože se hraje o padesát úplně nových telefonů Nokia 5510 . Jestli chcete tuhle zvláštní novou Nokii mít zadarmo, přihlaste se do hry , máte na to poslední čtyři dny. V sobotu 3. listopadu totiž končí registrace účastníků a v neděli se už hraje.

Hra samotná pak potrvá do 23. listopadu, tedy 20 dní. Koná se souběžně ve 28 zemích Evropy a Středního východu, přičemž na každý ze států připadá 50 až 100 telefonů Nokia 5510 jako výher. Kromě toho se rozdělí ještě zhruba 200 dalších cen, jako bundy, trička apod. Tisíce lidí se na téměř tři týdny stanou hlavním hrdinou, který řeší záhady a snaží se přijít na kloub celému zamotanému slepenci nejasností, aby nakonec mohl vítězoslavně křiknout „Heuréka“ a tiše dodat: „Navalte mobil!“

„Nokia Game je hra založená na dovednostech, kde hráči musí plnit nejrůznější úkoly a řešit rébusy vycházející z vodítek zveřejňovaných v nejrůznějších médiích,“ píše Nokia. Nespoléhejte se tedy jen na svůj mobilní telefon (SMS a hovory) a webové stránky, ke slovu se dostane i rádio a televize, objeví se inzeráty v novinách a časopisech a v elektronické poště obdržíte také některé zprávy. Informace a nápovědy budou všemožně okolo vás, ale nebojte se, tak tvrdá detektivní škola to zase nebude. Přeci jen, někdo vyhrát musí, takže budete vždy včas upozorněni, co, kdy a kde máte sledovat.

Co potřebuji ke hraní?

Naštěstí nemusíte odevzdat žádné peníze. Potřebujete však mobilní telefon, přístup k internetu a adresu elektronické pošty. Také bude občas nutné sledovat televizi nebo poslouchat rozhlas. Pro účast ve hře není dán žádný věkový limit, nicméně osoby mladší osmnácti let potřebují pro účast ve hře souhlas svých rodičů (nebo jiných zákonných zástupců).

Konkrétní požadovaná konfigurace počítače pro to, aby vám fungovaly všechny potřebné aplikace a plug-iny internetového prohlížeče, je následující: PC Windows 95, 98, 2000, NT4, ME (nebo Macintosh se systémem OS 8.1 nebo vyšším), Internet Explorer nebo Netscape 4.5 nebo novější, modem o rychlosti alespoň 33,6 Kb, barevný monitor, zvuková karta a reproduktory.

Registrace

Do hry se můžete celkem snadno přihlásit na stránkách Nokia Game na adrese www.nokiagame.com . Stačí si zvolit své jméno pro hru (nemusí být totožné s vaším skutečným, může jít i o přezdívku), svěřit se se svým telefonním číslem a určit si kód, kterým se budete prokazovat při vstupu do hry. Kromě toho se vás Nokia zeptá ještě na několik drobností, například jaký telefon máte, zda jste členem jejího Clubu, jak jste se dozvěděli o Nokia Game a podobně. Dokonce vám bude nabídnuto zasílání reklamních SMS o novinkách firmy Nokia (ovšem není to povinné).

Jakmile se zaregistrujete, přijde vám e-mail potvrzující vaše přihlášení do hry. Pomocí linku v něm se jako hráč aktivujete, a pak již můžete vstupovat do hry přes stránku www.nokiagame.cz. Nastavení svého účtu ve hře pak ještě můžete měnit na svých osobních stránkách.

Průběh hry

Tento rok můžou všichni účastníci hrát stále a sbírat body, nevypadnou tedy ze hry, pokud něco nezvládnou vyřešit, jak tomu bylo loni. Body získáte například návštěvou stránek WWW, hraním online her, získáváním informací a odpovídáním na otázky.Hráči s nejvyšším závěrečným skóre se účastní velkého finále hry. V průběhu Nokia Game vidí každý účastník své vlastní skóre na osobní herní internetové stránce.

Pokud by vás zajímalo, s kolika lidmi budete soutěžit, počítejte se silnou konkurencí. Zatímco loni se Nokia Game účastnilo přes 14 000 lidí, letos by jich mělo být ještě více. Když ale vším projdete úspěšně, dostanete se do finále a v něm uspějete, budete se moci těšit z Nokie 5510. To už stojí za to, protože tento telefon bude stát přes deset tisíc korun. A když bude hra i zábavná, jen dobře.