Hrajte poker přes GPRS či se dostaňte ze starobylého chrámu (Hry do kapsy 152)

Novinky a aktualizace

Super Miners

Majitelé palmů se dočkali parádní logické gamesky Super Miners od Infinite Dreams známé z platformy PocketPC a mobilních telefonů.

Cílem hry je v každé úrovni posbírat všechny diamanty a uvolnit si tak průchod do dalšího kola. Nechybí ani famózní multiplayer přes Bluetooth v kooperativním režimu i v režimu proti sobě.

Hra stojí $9.98.

Pixelus

Firma Astraware vydává logickou hru Pixelus určenou pro PalmOS 5.x a PocketPC 2002 a výš.

Cílem hry je pomoci námořníkovi Claudiovi utéct z ostrova Pixelus. Toho dosáhnete pouze tím, že obnovíte všechny mozaiky ve více než 200 místnostech starobylého chrámu.

Hra nabízí kromě pěkného grafického zpracování s dokonalým ozvučením i originální příběh, ve kterém se setkáte i s mnoha mýtickými bohy. Pro začínající hráče je tu k dispozici tutorial.

Pixelus stojí $19.95.

Touch Poker

Touch Poker od firmy Touchdev Limited se jeví jako jeden z mnoha dalších balíků karetních hazardních her, což samozřejmě nepopíráme. Ovšem to, co dělá hru naprosto úchvatnou a vzrušující, je multiplayer přes technologii GPRS.

Stačí se tedy přes GPRS zdarma připojit na server, vyhledat si vhodnou místnost a zahrát si s lidmi třeba na opačné straně zeměkoule.

Hra stojí $29.95 a je, bohužel, bez demoverze. Vyžaduje nainstalovanou knihovnu .NET Compact Framework.

Rampart Chess v2.0

Profesionální šachy s velkým množstvím možností nejsou na telefonech se systémem MS Smartphone moc zastoupeny. Hru Rampart Chess můžeme ale do této skupinky her zařadit.

Nabídne vám 10 obtížností, multiplayer, encyklopedii tahů, 4 sady figurek, funkce auto-save, rady a nekonečné množství vrácení tahu.

Hra stojí $9.95 a jejím výrobcem je firma Rampart Software Development . Demo není bohužel ke stáhnutí.

Pozn.: pěkné freeware šachy s multiplayerem přes GPRS si můžete stáhnout ZDE .

Romance of Three Kingdom

Čínská hra RoTK ze žánru RPG byla doposud známa pouze pro telefony N-Gage. Nyní si ji můžete zahrát i na mobilech Nokia 6600 a 6710 a narozdíl od předchozí verze je plně lokalizovaná do anglického jazyka.

Hra je svým zpracováním velmi podobná počítačové gamesce Diablo. Nabízí kvalitní příběh z dob starověké Číny, souboje v reálném čase, používání magie, hraní za tři postavy a nádhernou grafiku plnou detailů.

Hra stojí $19.95 a jejím výrobcem je firma Digital-Red Mobile Software .

Máte hluboko do kapsy?

MindGame

Po čase si představujeme freeware hru pro PocketPC. Jedná se o jednoduchou logickou hru, ve které si počítač "myslí" číslo a vy máte za úkol jej v co nejmenším počtu tahů uhodnout. Pokud zvolíte špatné číslo, systém vám poradí, zda hádat větší či menší.

Výrobcem hry je firma SymbComp a stáhnete ji ZDE .

V přípravě

Naval Conflicts, Sea Wolf

Nový výrobce PDA her, firma Pd3a , chystá dvě hry Naval Conflicts a Sea Wolf, jež vás obě dvě zavedou k námořním bitvám v období 2. světové války.

Zatímco Naval Conflicts bude strategií, hru Sea Wolf si zamilují především hráči akčních her.