Hrajeme si na cestách (9) - Battlefield & Freeciv

Battlefield je typická realtimová strategie z horního pohledu, funkční zatím na Compaq iPAQ, Casio Cassiopeia, HP Jornada a kompatibilních kapesních počítačích. Battlefield stojí 30 USD a vaším hlavním úkolem je s pomocí kosmické lodi chránit mateřskou základnu před útoky nepřátel. Scénář hry je tedy zcela tuctový, zpracování této strategie je ale na poměrně slušné úrovni. Cílem hry je zničit nepřátelskou základnu, k tomu ale budete potřebovat spoustu bojových jednotek, které můžete trénovat dle potřeby a stavu vašeho finančního konta. Čím víc do jednotek a bojových skupin investujete, tím větší bude jejich odolnost a výdrž v potyčkách s nepřítelem, navíc můžete až pro 50 jednotek zakoupit pancéřování a dále zvýšit jejich odolnost. Co se týče ovládání pomocí dotykového displeje, nemáte moc na výběr - k dispozici jsou pouze 4 hlavní povely pro zastavení pohybu jednotek, rychlý útočný přesun, bojová akce a útok na nepřátelskou základnu. Grafika v Battlefieldu je pochopitelně animovaná (a to docela dobře), stíny a plameny výbuchů využívají alfa blending (proto také hra vyžaduje novější PocketPC). Celkem Battlefield obsahuje pět scenérií s několika obtížnostmi, za zmínku stojí i kvalitní zvukový doprovod.





























Klon velmi známé a oblíbené strategie Civilization či Civilization II pod všeobecným názvem Freeciv je dostupný nejen pro Windows, Linux, UNIX a Macintosh, ale také pro PocketPC. Stejně jako všechny verze Freeciv je i verze pro PocketPC k dispozici zdarma - tedy spíše bude, neboť jsou ke shlédnutí pouze screenshoty z testované betaverze. Několik z nich si můžete prohlédnout tady někde kolem - grafika sice není úplně ideální, rozhodně si ale nebudete stěžovat ani na její detailnost ani na nízký počet barev. Ze screenshotů lze usuzovat, že Freeciv může hrát i více hráčů, otázkou ale je, zda je to možné pouze na jednom PocketPC nebo zda lze jednotlivé počítače propojit například přes infraport nebo síťovou kartu. K samotné hře už není příliš co dodat, zbývá tedy už jen počkat na první oficiální verze.