Hrajeme si na cestách (8) - Pocket StripPoker & ChiX

Pocket StripPoker firmy AIM Productions je jednou zmála her určených převážně pánům, vzhledem k dostupným "add-ons" ale možná neodolají ani dámy. Pocket StripPoker je k dispozici pro kapesní počítače standardu PocketPC s procesory SH3, MIPS a StrongARM, cena programu je 15 USD. V základní verzi je pouze jedna dívka pojmenovaná příznačně Sweet Saskia, dokoupit si ale můžete dalších 14 add-ons (míněno sličných slečen) a 1 muže, což činí Pocket StripPoker v oblasti kapesních počítačů zřejmě nejzajímavějším StripPokerem. Grafika je pochopitelně digitalizovaná a velmi kvalitní, navíc nemusí zabírat v paměti skoro žádné místo, neboť add-ons i část hlavní hry lze nainstalovat na Compact Flash kartu.



Nepřímým pokračováním Pocket StripPokeru je hra ChiX (opět s cenou 15 USD), rovněž z produkce AIM Productions. ChiX sice nemá nic společného s kartami, akční logickou hrou ale určitě řada majitelů PocketPC neodolá, už jen vzhledem k zajímavé odměně, která je po završení levelu čeká. Celkem najdete ve hře 40 levelů obsahujících 10 tzv. ChiX, po jejichž úspěšném zdolání se objeví - no hádejte - odpověď už je na animované ukázce ze hry. Akční logické hry nebývají zrovna často spojovány se striptýzem a už vůbec ne v té podobě, jakou ChiX nabízí - snad právě proto je hra něčím úplně novým, co tady ještě nebylo. Grafika je opět velmi detailní a rychlá (ChiX je k dispozici pouze pro nová PocketPC s procesory MIPS a StrongARM), kvalitní jsou i doprovodné zvukové efekty.