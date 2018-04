Hrajeme si na cestách (7) - SimCity 2000

Pokud to dobře dopadne, už během října vybuchne jedna malinká bomba mezi hrami pro PocketPC. Jedná se o SimCity 2000, simulátor města a jeho obyvatel, kteří jsou ve hře zcela pod Vaší kontrolou. Protože o SimCity i SimCity 2000 toho už bylo v době jejich uvedení pro Windows, Macintosh a Amigu napsáno víc než dost a na port hry je zatím uvaleno informační embargo, k dispozici je pouze několik "odtajněných" obrázků z připravované verze SimCity 2000 pro PocketPC. Nároky hry na hardware zatím nejsou známy stejně jako cena, protože ale všechny nové hry z produkce ZIOSoftu vyžadují PocketPC s minimálně 12bitovým grafickým adaptérem a rychlým procesorem, budou nároky SimCity 2000 patrně shodné nebo velmi podobné. To ostatně potvrzují i první uvolněné obrázky ze hry - grafika je jedním slovem vynikající a bez barevného displeje se dnes u tohoto typu her prostě obejít nelze. SimCity 2000 by mělo být kompletním portem desktopové verze se všemi finesami a možnostmi, které obsahovala a nabízela verze pro Windows, z hlediska PocketPC ale budou zřejmě některé věci a herní postupy zjednodušeny.



SimCity 2000 ale není jedinou herní lahůdkou z produkce ZIOSoftu, během několika týdnů se můžeme těšit na portaci legendární RPG klasiky Ultima Underworld pro PocketPC, a poté snad už konečně i na dlouho očekávanou konverzi Need for Speed. Stejně jako u SimCity 2000 nejsou bohužel konečné termíny uvedení zmíněných dvou her na trh známy, cena by se měla pohybovat kolem 25 - 40 USD.