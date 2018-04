Hrajeme si na cestách (6) - Cecraft Pinball, Miniature Golf

Čistokrevný automatový pinbal na kapesních počítačích s Windows CE sice není zase až tak velká novinka, v provedení firmy Cecraft se ovšem jedná o pinbal natolik kvalitní, že ho nemůžeme jen tak opominout. Cecraft Pinball má zatím první díl s podtitulem Young Paladin, který by měl v brzké době následovat druhý díl nazvaný Police Story. Názvy jsou odvozeny ze stylu grafiky a grafických předloh hracích stolů, které se v Cecraft Pinballu vyskytují, cena každého dílu je 25 USD. Tato skvělá a typicky akční "pinbalovka" funguje na PocketPC s procesory StrongARM a MIPS, z hlediska kompatibility a kvality barevného displeje jsou doporučeny kapesní zařízení Compaq iPAQ a Casio Cassiopeia (o HP Jornada se v dokumentaci vůbec nemluví). Cecraft Pinball vyniká nejen grafikou, ale také vícekanálovými zvukovými efekty, softwarově řízenou dynamikou pohybu pinbalových kuliček řídících se zákony akce / reakce a pochopitelně také gravitace a propracovaným skórovacím systémem. Stručně řečeno, baví-li vás pinbal, nenajdete patrně pro PocketPC nic lepšího, než je Cecraft Pinball.



Další "míčková" hra - Miniature Golf z produkce firmy Vertex Digital stojí 20 USD a nepřipomíná nic, co by až do současné doby bylo na PocketPC k vidění. Jedná se totiž o skvěle graficky zpracovaný 18ti jamkový minigolf s 3D animovanou grafikou v isometrickém pohledu, podporující PocketPC s procesory StrongARM, MIPS a SH3 (Casio Cassiopeia E-115, EM-500, E-125, HP Jornada 540 Series, Compaq iPAQ a kompatibilní). Grafika je poněkud neortodoxní a na první pohled vypadá jako ručně kreslená, ve hře se navíc setkáte s řadou zajímavých "přírodních" objektů a překážek, jako je například hamburger, ruleta, ovladač pro videohry, planetární systém, zmrzlina, různé hračky, knihovna, koupelna a spousta dalších. Miniature Golf svou hratelností trošku připomíná výše popsaný pinbal (ale opravdu jen trošku), protože dostat míček do cílové jamky není vůbec snadné. Obtížnost 18ti jamkového hříště s nejrůznějšími grafickými tématy (viz výše) je ale zvolena přece jen střízlivě a Miniature Golf tak lze hrát bez obavy z toho, že byste přišli o nervy.