Hrajeme si na cestách (5)- ZIO Golf 2 & Metalion

ZIO Golf 2 je upravenou a vylepšenou verzí svého stejnojmenného předchůdce od ZIO Interactive a hned na úvod je třeba konstatovat, že se jedná o zatím zřejmě nejlepší simulaci golfu pro PocketPC. ZIO Golf 2 stojí 30 USD a je určen pro novější PocketPC (jejich výčet viz popis Metalionu) s displeji a grafickými adaptéry schopnými zobrazit 4096 nebo 65536 barev. Hra nabízí velmi kvalitní a realistickou 3D grafiku, několik stupňů obtížnosti, možnost hry více hráčů, internet ranking, možnost zobrazení reliéfu greenu a další speciality, které najdete v profesionálních simulátorech golfu pro PC s Windows či Macintosh. Základní verze hry obsahuje dvě hřiště: Sedona - "Golf on the Rocks" a Hidden Valley- "A Spectacular Challenge", respektive jejich věrnou imitaci (věrnost zobrazení zřejmě ale málokdo z nás může posoudit), doplnit je možné i další hřiště. Hratelnost ZIO Golfu 2 je jedním slovem vynikající, a pokud jste vášnivými hráči golfu a zároveň majiteli PocketPC, rozhodně si nenechte tento špičkový golfový simulátor ujít a vyzkoušejte si alespoň trial verzi.





Z klidného prostředí zeleně, stromů, golfových holí a míčků ZIO Golfu 2, představeného v minulém dílu povídání o nových hrách, přejdeme rychle k akci a dramatickým příběhům. Je právě rok 2252, Země je přelidněná a potravin začíná být zoufalý nedostatek. Skupina vědců a inženýrů nazývaná Univerzální Federace proto začíná s úplným terraformingem blízkých planet. Zhruba po sto letech se podaří terraformovat Mars a začíná kolonizace Venuše, Jupiter a Saturn jsou kolonizovány o 50 let později. Jak už to ale v podobných příbězích bývá, nic není ideální, a tak při transformaci Jupiteru na podmínky vhodné k pozemskému životu nastávají problémy (terraforming se nezdaří podle plánu) a kolonie na Jupiteru se vzhledem k podmínkám vzbouří. Hlavní představitelé Země se rozhodnou chránit zbývající kolonie, a tak začíná boj pozemských jednotek "Universal Federation Corps" a armády imperátora Jupiteru "Red Galaxy Knights". Po 50 letech zničí Red Galaxy Knights většinu z kolonií Federace a 21. září roku 2710 začíná útok na Zemi, při kterém zemřou miliony lidí. O čtyři dny později oficiálně vyhlásí Federace válku Jupiteru (proč tak pozdě, to se ovšem v příběhu nedozvíme). Probíhají těžké boje, během kterých jsou samozřejmě vyvíjeny stále nové a nové zbraně, a po dlouhých 4 letech přijde na svět robotická zbraň nazvaná jednoduše Metalion . Metalion je ovšem řízen jedním člověkem a je určen pro boj jak v atmosféře, tak i ve volném vesmíru.Zbytek příběhu je už stejně banální jako všechny podobné sci-fi akční střílečky, Metalion je ovšem zatím na PocketPC jednou z mála 3D her, které se spoléhají nejen na více či méně stupidní příběh, ale také na skvělou grafiku a slušnou hratelnost. Metalion funguje stejně jako ZIO Golf 2 pouze na novějších PocketPC, konkrétně na Casio Cassiopeia E115, E125, EM500, HP Jornada 54x, Compaq iPAQ, NTT Docomo G-Fort, UR There @migo a kompatibilních (s procesory SH3, MIPS a StrongARM), vybavených displejem schopným zobrazit 12ti nebo 16ti bitové barvy. Z ilustračních obrázků je snad jasné, že o akci nebude nouze a o střelbu na "vše, co se hýbá," už vůbec ne. Metalion lze doporučit všem milovníkům akčních 3D stříleček, cena hry je 25 USD.