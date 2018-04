Hrajeme si na cestách (4) - Racing Days & Project GD

Racing Days jsou velmi příjemnou novinkou v oblasti her pro PocketPC, ostatně komu by se na první pohled nezalíbila simulace automobilových závodů s nefalšovanou 3D grafikou? Racing Days pochopitelně patří mezi nejnovější generaci her vyžadujících opravdu "nadupané" PocketPC, tudíž nečekejte, že bude chodit na každém PocketPC, které je dnes na trhu. Autoři hry byli naštěstí poměrně skeptičtí k výkonu PocketPC s procesory SH3, takže Racing Days je k dispozici pouze ve verzích po CPU StrongARM a MIPS (konkrétně pak zatím pouze pro Compaq iPAQ H3630+ a Cassiopeiu E-750 nebo novější modely - doporučené taktování procesoru je minimálně 200 MHz), cena hry prodávané například na známém serveru Handango je 25 USD. Zkušební verze se dvěma testovacími silničními okruhy je samozřejmě ke stažení zdarma, takže se sami můžete přesvědčit o tom, co všechno Racing Days nabízí. Hra vyžaduje cca 3 MB volné paměti plus 3,5 MB na paměťovém médiu, na celkem 6 okruzích se můžete vyřádit s několika druhy vozů (HONDA NSX, INTEGRATED To typify, Prelude, AGREEMENT, CR-X delsol / NISSAN GT-R, Fairlady Z, 300ZX, Silvia / OPEL VECTRA, CALIBRATED / FET POWER CRAFT ABOVE). Zajímavostí je možnost umístit na šasi vozů vlastní reklamy v podobě BMP textur, nastavit lze samozřejmě i některé důležité vlastnosti vozů a několik typů jízdy (pomalá, rychlá, pro experty apod.).















Oproti Racing Days sice není Project GD 1 graficky tak zajímavý, přesto se ale jedná o kvalitní vesmírnou střílečku. Hra je k dispozici ve verzích pro procesory StrongARM, MIPS i SH3 a určitě se vám bude líbit i její nulová cena, neboť Project GD 1 je freeware. Grafikou a hlavně stylem letu a střelby trochu připomíná na PocketPC už téměř legendární Turjah, ostatním gamesníkům bude možná připomínat Galagu alias automatovou klasiku Space Invaders. I když jsou všechny objekty včetně vaší soukromé "rachejtle" dost malé, na kvalitním TFT displeji je vše dobře hratelné. Nejen oko ale potěší freewarová akční střílečka, neboť také zvukový doprovod (s vhodně nastavenou hlasitostí) je na freewarovou hru pozoruhodně kvalitní a ani po delším hraní neomrzí. Pro ty z vás, kteří si myslíte, že Project GD 1 je pouze primitivní střílečka, mám ještě další informaci - rychlost a tedy i obtížnost hry je dost šílená (alespoň ve verzi pro StrongARM), takže její dohrání zabere mnoho hodin...