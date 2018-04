Hrajeme si na cestách (3) - Chopper Alley

Chopper Alley je pravá a nefalšovaná 3D střílečka důrazně okořeněná možností pilovat až šest různých vrtulníků s odlišnými vlastnostmi i výzbrojí a především na platformě PocketPC doposud nevídanou detailní 3D grafikou ve stylu dříve tak populárních voxel enginů. Producent hry, firma Amazing Games , připravila pro majitele PocketPC skutečnou lahůdku, za kterou se určitě vyplatí obětovat pár dolarů (přesněji 19,- USD), protože s něčím takovým se hned tak na kapesních počítačích nesetkáte. Chopper Alley je k dispozici ve verzích pro procesory SH3, MIPS a StrongARM, konkrétně pak hra funguje na Compaq iPAQ H36xx, Casio Cassiopeia E-125/EM-500 a HP Jornada 545/548 disponujícími vhodnými zobrazovacími a zvukovými možnostmi. V demoverzi máte na výběr ze dvou vrtulníků (v plné verzi 6 vrtulníků), u kterých si můžete vybrat vlastní konfiguraci pěti zbraní - kanónu, Sidewinder raket typu vzduch-vzduch, Mavericku pro ničení pozemních cílů a podvěsných zásobníků s malokalibrážními neřízenými raketovými střelami. Plná verze má navíc ještě další zbraně - neřízené rakety větší ráže a víceúčelové zásobníky na Sidewindery nebo Mavericky. Ve čtyřech nebo pěti krajinách je vaším úkolem v roli pilota vrtulníku sestřelit všechno, co se kde pohne (to v těch jednodušších misích), nebo plnit různé bojové úkoly, které se dozvíte při briefingu. Při letu krajinou se můžete orientovat buď přímo pomocí koordinátů, nebo s pomocí plastické mapy (viz jeden z obrázků), plynule se posouvající podle polohy vašeho stroje. Plná verze hry obsahuje 25 misí, takže o zábavu je postaráno a určitě se při jejich plnění nebudete nudit. Přímo ve hře je integrován screen grabber, pomocí kterého lze kdykoliv zachytit screenshot obrazovky, se kterým si pak můžete dělat, co vás napadne...Chopper Alley patrně nemá v oblasti "kapesní" zábavy, přesněji řečeno akčních simulátorů pro PocketPC, žádnou konkurenci. Vzhledem k vysokým nárokům na rychlost procesoru a možnostem i rychlosti grafického čipu daného PocketPC čipu bohužel hra nefunguje na každém PocketPC, navíc její výkon kolísá podle typu procesoru - MIPS a StrongARM verze jsou podstatně rychlejší než verze pro procesory SH3. Naštěstí hra nabízí slušné možnosti konfigurace, jako například nastavení zobrazovaných detailů, kvality obrázků/textur, mixování zvuků a několik dalších věcí umožňujících zvolit vhodný kompromis mezi počtem zobrazovaných snímků a kvalitou zobrazení. Chopper Alley tedy nabízí vynikající zábavu minimálně na několik hodin a vzhledem ke své poměrně nízké ceně 19,- USD se zřejmě stane jednou z nejprodávanějších her pro PocketPC, na čemž se samozřejmě podílí i kvalita samotné hry.