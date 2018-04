Hrajeme si na cestách (2) - Rayman + Argentum

Akční plošinkovka Rayman si získala svou popularitu především na herní konzoli Sony Playstation a její verzi pro PocketPC má na svědomí společnost LudiGames, zabývající se vývojem her pro kapesní počítače. Před pár dny byla konečně dokončena první hratelná demoverze (pro procesory MIPS a StrongARM), plná verze hry bude následovat v krátkém sledu a měla by být hotova 1. září. Rayman poněkud překvapivě nepodporuje procesory SH3 (u plošinkovek totiž nezáleží tolik na rychlosti procesoru jako u 3D akčních her, verze pro SH3 tedy zřejmě nebyla vyvíjena z úplně jiných důvodů), což možná zarmoutí všechny gamesníky s příslušnými PocketPC, budou se s tím ale muset smířit. Nutno podotknout, že Rayman je k dispozici i v čb a také v barevné verzi pro PalmOS, verze pro PocketPC má ale detailnější grafiku a podle mého názoru je i lépe hratelná (testováno na Palm V a iPAQu). Cena Raymana v Japonsku je 2390 YENů, v Evropě bude cena hry patrně stejná nebo o malinko vyšší (jsem ale vyloženě líný to přepočítávat na dolary a koruny, takže si to prosím "zkonvertujte" sami). Rozsah komerční verze hry je celkem slušný - 8 světů s odlišnou grafikou je rozděleno do 30 lokací a protože grafika je poměrně detailní, určitě nebudete při hraní Raymana zklamáni.















Mezi akční strategii se dá určitě zařadit i další nová herní "pecka" Argentum z produkce firmy Ionside Interactive . Jedná se o čistokrevnou realtime strategii s nádhernou kreslenou a renderovanou grafikou zobrazovanou v klasickém isometrickém pohledu. Děj strategie Argentum se odehrává kde jinde než ve vesmíru, kde soupeří dvě stěžejní planety - United Earth a The Mars Federation (nepřipomínají vám ty názvy něco?). Když se během rutinní diplomatické mise na Marsu přeruší veškeré spojení se zástupcem United Earth, senátorem Wilkinsem, je nasnadě, že je načase vyslat průzkumné a následně i vojenské síly na Mars a celou situaci důkladně prozkoumat. V roli plukovníka Lyndona Steela máte k dispozici vojenské síly United Earth včetně veškeré dostupné pozemské technologie a je tedy už pouze na vás, jak si se vzniklou situací poradíte...Argentum patří mezi novou generaci her pro PocketPC, které jsou značně hladové jak na místo v paměti, tak i na paměťovém médiu (jen tak mimochodem, instalace plné verze minule představené adventury Fade pro PocketPC má neuvěřitelných 25 MB), za což se ovšem Argentum hráčům odvděčí opravdu špičkovým grafickým podáním, slušnými zvukovými efekty, plynulým scrollingem (v závislosti na rychlosti PocketPC), realtime stínováním, detailními animacemi jednotlivých spritů (na nových PocketPC je podporován i alfablending a průhlednost některých grafických objektů), slušnou inteligencí nepřátelských jednotek (kterých je dohromady přes 150!), možností multiplayer hry přes IrDA port a hlavně dokonalou zábavou na hooodně dlouho. V současné době probíhají závěrečné testy a dolaďují se poslední detaily, neboť Argentum by mělo být hotovo co nejdříve. Zatím bohužel není oficiálně k dispozici žádná demoverze, první tiskové zprávy hovořily o srpnu, vývoj hry se ale - jako už to bývá obvyklé - poněkud prodloužil, takže demo by se mělo objevit doufejme už v září.