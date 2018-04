Hrajeme si na cestách (11) - Infectious Ground

Infectious Ground, produkovaná společností Ludigames, je zbrusu nová akční střílečka s vlastním grafickým engine kompletně realizovaná v 3D prostředí. Příběh hry je vcelku prostý. Po několika válkách a s tím spojené ekonomické recesi lidstvo konečně získalo technologie potřebné ke kolonizaci vzdálených planet. V druhé polovině 21. století byla založena kolonie Nová Gaia v soustavě Centauri, která se měla stát jakýmsi prototypem dalších lidských kolonií. Po dvou letech byla však náhle komunikace s kolonií přerušena a přicházíte na řadu vy alias nechutně nekompromisní průzkumník a voják Joe Kamov, známý také pod přezdívkou Job Doe. Je snad jasné, jak dále příběh pokračuje, zvláště v případě, když se jedná o akční střílečku. V devíti graficky odlišných 3D světech a celkem 21 misích musíte zlikvidovat bezpočet vetřelců, kteří vám jen v málo případech dají svou kůži zadarmo. Protože se nejedná pouze o klasické chodící potvůrky, budete si muset poradit i s různě skákajícími a létajícími příšerkami, k jejichž obligátní nihilaci máte k dispozici celkem 4 zbraňové systémy.

































První zbraní s takřka smrtícím účinkem je KW 4000, což není nic jiného než klasický rotační kulomet (samozřejmě ve futuristickém provedení), následuje raketomet RCK-12, snajperka TK-2 (fungující ve hře pochopitelně ve vlastním "snajperském" módu - viz poslední dva obrázky) s úsťovou rychlostí střely 1600 m/s, magnetickým stabilizátorem a optickým systémem typu Neuromagic, posledním kusem aktivní výzbroje je pak RCS kamera vybavená vlastním antigravitačním generátorem s dostupem 50 m sloužící zejména ke špionážním účelům. 3D grafika je na poměry Pocket PC velmi kvalitní, stejně jako velmi slušné zvukové efekty. Inteligence nepřátel sice není příliš vysoká, to by ale u čistokrevné 3D střílečky asi nikdo nečekal. Hlavní je, že je pořád na co střílet, a nějaká ta logická akce se taky najde. Infectious Ground je v současné době k dispozici pro Compaq iPAQ, Casio Cassiopeia a kompatibilní Pocket PC vyhovující především rychlostí procesoru a možnostmi grafického adaptéru, což je ale vzhledem ke kvalitě hry pochopitelné.Infectious Ground je nesporně zajímavá 3D střílečka, která sice vyžaduje moderní Pocket PC, o to větší zábavu ale může nabídnout. Pokud tedy chcete zjistit, co se v kolonii Nová Gaia vlastně stalo a kdo má na svědomí vyhubení prakticky celé populace kolonistů, můžete si vyzkoušet demoverzi se třemi misemi nebo si pořídit plnou verzi Infectious Ground za 19 USD.