Hrajeme si na cestách (10) - Blaster & G-Pod

Blaster je sice poměrně omšelý a často používaný název pro střílečku, na Pocket PC ale, pokud vím, žádná hra tohoto jména ještě nevyšla. Autorem Blasteru jsou Geoff Macdonald a Dean Hickingbottom, jedná se klasickou vertikální scrollující střílečku s raketou. Hra ještě není úplně hotová (jinak bychom ji ostatně za naprostou novinku nepovažovali), ale už je k dispozici řada screenshotů, ze kterých si několik můžete prohlédnout tady někde kolem. Neustálá akce v několika levelech je nabíledni a vaším jediným úkolem v roli pilota je - jak už to u stříleček bývá - zničit veškeré nepřátelské objekty a úspěšně ukončit vesmírný let. Nudu v Blasteru rozhodně nezažijete, neboť neustálé nálety nejrůznějších (zjevně nepřátelských :-))) lodí dokáží řádně znepříjemnit pilotův život. Naštěstí máte k dispozici celkem slušnou palebnou sílu v podobě flexibilního zbraňového systému obsahujícího od klasického blasteru (laser s vysokým výkonem) přes řízené střely třeba ještě zbraň pracující na principu elektrických výbojů a zasahující cíle i mimo čelní pozici lodi. Grafika není nijak zvlášť oslnivá, známé zatím bohužel nejsou ani podporované platformy či procesory Pocket PC ani nároky kladené na grafický čip a displej.





Pokud jsem výše uvedl, že Blaster ještě není úplně dokončen, zcela jinak je tomu u gravitační střílečky G-Pod (od AIM Productions ) s cenou 20 USD určené pro Pocket PC s procesory MIPS, SH3 a StrongARM. G-Pod vyžaduje alespoň 1,7 MB volné paměti a svým zaměřením trochu připomíná legendární Thrust z C64 nebo Thrust ze ZX-Spectra či další podobné gravitační arkády s raketkou či jiným objektem. Úkol hráče je tedy předem jasný - v prostředí s proměnlivou gravitací musí dorazit s raketkou na určené místo a během toho ještě najít nějaký ten G-Pod ztracený někde ve spletitých tunelech a přitom tu a tam zlikvidovat pár zavilých nepřátel. Ve více než 50 levelech se můžete vyřídit snad až do bezvědomí a pokud to zvládnete, musíte se v jednotlivých levelech stejnou cestou vracet s G-Podem zavěšeným pod trupem vaší kosmické stíhačky.Na špičkovou grafiku u her pro Pocket PC z dílny AIM Productions jsme si již zvykli a o G-Podu lze jen konstatovat, že stále drží lať hodně vysoko jak v kvalitě grafického zpracování, tak i u doprovodných zvukových efektů. Prvních pět levelů je v podstatě pouze tréninkových, pak ovšem přijdou perné chvilky, během kterých dozajista naplno využijete všechny nabízené manévrovací a palebné schopnosti stíhačky, včetně štítů, sbíraní nádrží s palivem, používání gravitačních výtahových šachet a dalších věcí.