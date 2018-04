Hračky připojené na internet?

Většina rodičů má jistě i tuto zkušenost se svými ratolestmi - jakmile milé dítě obdrží dárek, je šťastné. Jenže po nějaké době se hračka okouká a děcko chce novou.

S originálním řešením tohoto problému přichází nyní výrobci hraček (ostatně kdo jiný). Ti se rozhodli, že budou prodávat hračky, které se dokáží připojit na internet a nahrát si do sebe z předdefinované adresy nový program nebo novou hru (pokud se jedná o multifunkční zařízení).

Na internet by se měly hračky moci připojit i přes telefonní linku. Společnost Tiger Electronics například již oznámila, společně s dalšími, že hodlá dodávat hračky, pracující na tomto principu již tento rok. Spolupráce s jedním z největších webových portálů, serverem Yahoo, by se pak měla odrazit v kvalitě poskytnutých služeb a také by měla zajistit větší spolehlivost nové technologie.

New Yorský konzultant Chris Byrne vidí v této oblasti obrovské možnosti, jelikož se hračky nebudou muset napojovat na počítač, ale přímo se napojí na internetovou adresu přes telefonní linku. Zde se stažením nového firmware obnoví a vylepší jejich funkce a dítě se bude moci ihned vrátit k přerušené, tentokrát vylepšené, hře. "Je až s podivením, kam se svět obchodu a dokonce obchodu s hračkami dostává," řekl.

Největším přínosem je to, že první hračky by měly být představeny již na výstavě American International Toy Fair, která začíná tuto neděli. Většina produktů by se měla dostat do obchodů počátkem druhé poloviny tohoto roku.

Ovšem další úvaha vede nejen k tomu, že děti budou mít déle radost ze svých hraček, ale že i výrobci bude mít jistotu, že si dítě s jejich hračkou bude hrát déle, bude používat další jeho internetové služby a s největší pravděpodobností bude kupovat postupem času jeho další výrobky.

Carola B., matka dvou malých sourozenců z New Yorku, řekla, že se ani nediví, když si její děti hrály s hračkou dvacetkrát a pak ji postupně odložily a časem i zapomněly. Nic nového jim už nenabízela. Proto uvítala nápad s downloadem programu z internetu, který bude jejím dětem dávat ve stejné hračce pořád nové a nové možnosti.

Možnosti takovýchto hraček jsou prakticky neomezené. Ať se jedná o hračky, které pomáhají učení (osobní malinké přístroje s lekcemi hláskování, které se dají nahrát z internetu podle stupně obtížnosti) nebo stavebnice obdobné Legu, které se již dokáží po sestavení hýbat a vydávat zvuky, které si můžeme dle libosti nahrát z internetu. V jednu chvíli tedy budete mít na stole kočku, která mňouká a chodí jako kočka a po čase ji můžete přestavět s tím, že se zvuky a chování nahradí například "psím" programem.

Je vidět, že elektronika se nám tlačí do všech odvětví našeho života a již malé děti se pomalu učí pracovat s internetem, aniž by potřebovaly vědět, co to je internet.