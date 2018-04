Hra na kočku a myš: Apple se handrkuje s Palmem o přístup k iTunes

iTunes je proprietární přehrávač hudby a video souborů, v němž můžete tyto soubory libovolně třídit a případně se připojit na internet k iTunes Store a stáhnout si další skladby či jiné materiály. iTunes rovněž umožňuje tento nejenom hudební archiv synchronizovat se zařízeními, jako jsou iPod, iPod Touch či samotný iPhone. Pro poslední dva zmíněné systém dokáže rovněž stahovat nejrůznější aplikace či hry.

Společnost Palm s novým zařízením Pre chtěla tohoto propracovaného systému rovněž využít, což svým způsobem není žádný přečin. iTunes si totiž v době svého uvedení v roce 2001 nebylo natolik jisté v kramflecích a možnost využívat svůj program nabídlo i dalším hudebním přehrávačům. Devět měsíců na to spatřilo světlo světa nenápadné zařízení s názvem iPod a o dva roky později samotný iTunes Music Store. Z iPodu se postupem času stal prodejní trhák a konkurenční přehrávače byly zčásti hozeny přes palubu, protože jim bylo dovoleno synchronizovat pouze digitálně nechráněný obsah. Ten chráněný je totiž zamčený proprietární DRM technologií FairPlay od Applu, s níž si rozumí pouze zařízení této značky.

I tak se nenechal Palm Pre odradit a hezkých pár týdnů od svého červnového uvedení do prodeje si užíval (sice zčásti omezených) služeb iTunes. Počítači se sice identifikoval jako Palm Pre, ale během Media Sync režimu na systémovém mass storage rozhraní se vydával za obyčejný iPod. Tato informace se velmi brzy dostala na povrch a už 14. července vydal Apple novou verzi iTunes 8.2.1, která tomuto jednání zabránila a Palm Pre tak odřízla.

Palm vrací úder

Jak už to tak bývá, Palm si toto nenechal líbit a za necelé dva týdny povýšil operační systém webOS pohánějící Palm Pre na verzi 1.1. Ta samozřejmě mimo jiných vylepšení řešila výše uvedený problém a majitelé tohoto přístroje mohou opět pracovat s iTunes. Čekáte nyní, že Apple obratem vydal další verzi iTunes? Chyba lávky a iniciativy se opět ujímá společnost Palm.

Palm si začal stěžovat na USB Implementers Forum, což je neziskové organizace, která spravuje všechno, co se týká rozhraní USB a jeho specifikací. Jeho hlavní argumentací je, že Apple úmyslně zakázal jeho zařízení a toto opatření je v hrubém rozporu se specifikacemi USB. Na druhé straně Palm již nezmiňuje, že nemá úplně čisté svědomí, protože proti pravidlům je i identifikace jeho zařízení jako iPod a od webOS 1.1 změna ID výrobce na Apple místo správného Palm. Přesto se však Pre pro kořenový USB uzel tváří jako Pre a tak je nejspíš otázkou času, kdy Apple přijde s další verzí iTunes, aby opět tato hra mohla začít nanovo. Prozatím radí Palm svým zákazníkům neupgradovat stávající verzi iTunes a počkat na zajištění kompatibility Pre.

Té se však uživatelé modelu Pre nedočkají ani v nové verzi iTunes 9. Tato verze spatřila světlo světa teprve nedávno a Apple opět zablokoval synchronizaci s tímto zařízením s operačním systémem webOS. Navíc Palm představil nový telefon Pixi, který by mohl trpět podobným problémem, a už je opravdu nejvyšší čas tuto situaci začít nějakým způsobem řešit. - čtěte Apple představil iTunes 9 a firmware 3.1 pro iPhone a Palm představil nový model Pixi, na Evropu ale výrobce kašle

Chyba na obou stranách?

A kde je vlastně pravda? Palm s modelem Pre už od počátku vstoupil do světa iTunes levou nohou a bohužel nebyl schopný správně připravit software (resp. synchronizační software) a hardware telefonu, aby se mohl řádně identifikovat tomuto přehrávači. Místo toho raději tyto prostředky vyhodí za velmi drahé právníky. Přitom je to relativně jednoduché, DRM-free soubory jsou snadno přístupné v adresářích a vše je popsáno "otevřenými" XML soubory a není tak potřeba se vydávat za iPod. Spousta dalších výrobců této symbiózy už dávno využívá a Apple jim žádné klacky pod nohy nehází.

Na druhé straně nelze z Applu dělat žádného svatouška a i on má svoje přešlapy mimo (z poslední doby například zákaz aplikace Google Voice na iPhonu). Bylo by sice hezké, kdyby jako při startu iTunes nabízel přímou podporu pro ostatní společnosti či hudební přehrávače, ale tyto časy jsou nenávratně pryč a Apple už o žádnou takovou spolupráci nestojí. Stejně tak kdesi v dálce je i chvíle, kdy si Apple a Palm budou moci podat ruce a přestat s touto hrou na kočku a myš. To by totiž bylo nejvíc ku prospěchu, především jejich zákazníků.

Otázka do diskuze: Jak myslíte, že celý souboj ohledně iTunes dopadne?