HPC a ethernet bezdrátově

Společnost Proxim nabízí pro oblast Windows CE PCMCIA kartu RangeLAN2 7420CE pro bezdrátové připojení HPC do sítě ( případně i pro přímou peer-to-peer komunikaci mezi více zařízeními tohoto typu ). Zařízení pracuje v pásmu 2,4GHz technologií FHSS (přeskakující frekvence ). Pro připojení do eternetové sítě se používá buď Access point RangeLAN2 7520 nebo externí eternet adaptér RangeLAN2 typ 7920. Pomocí access pointů, které se připojují do síťového hubu, lze pokrýt signálem požadované prostory, ve kterých se mohou mobilní klienti s HPC volně pohybovat na bázi roamingu bez ztráty konektivity s eternetovou sítí. Pro tuto kartu jsou dostupné ovladače pro Win CE 2.00 a 2.11. Poslední verze Windows CE přímo v ROM obsahuje ovladač pro RangeLAN2. Plocha pokrytí může být od malé kanceláře až po mnohahektarové plochy. Takové řešení hodně rozšiřuje možnosti využití hanheldů v praxi, z prostředí Win CE tak lze získat přístup do podnikového informačního systému a využívat všech dostupných síťových služeb. Velkou výhodou PCMCIA karty Proxim je vynikající power management (v režimu doze je spotřeba pouze 5mA), který umožňuje velmi dobrou výdrž baterií. Podrobnější informace lze získat na webu výrobce: http://www.proxim.com/windowsce/ Karta pro Win CE byla uvolněna v těchto dnech pro americký trh, verze pro Evropu se očekává v krátké době. Koncová cena je stanovena na 295 USD. Ovladače pro Windows CE obsahuje i stávající PCMCIA karta RangeLAN2 typ 7400, její cena je nicméně pro oblast HPC dost vysoká. Homologace karty 7420CE bude hotova během cca 6 týdnů. Miroslav Pípal