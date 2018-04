HP se zbavuje jména Palm. Představilo novinky a smělé plány s webOS

Na středeční tiskové konferenci v San Francisku přestavil Hewlett-Packard své ambiciózní plány s operačním systémem webOS. Ten se nyní už oficiálně jmenuje HP webOS, a firma tak potvrdila ústup od jména Palm. Nové telefony se jmenují HP Veer a HP Pre3, tablet nese označení HP TouchPad.

Poslední stopou po Palmu je jen občas použité logo HP Palm. Dokonce i webové stránky Palm.com nyní obsahují pouze loga HP.

Je to jasný důkaz toho, že HP kompletně přebírá otěže. A když odhlédneme od tradic a nostalgie, je to jedině dobře. WebOS je totiž jeden z nejlepších mobilních operačních systémů současnosti, ale Palm jej nedokázal dostat k zákazníkům. HP se svou ohromnou distribuční sítí může snadno zařídit obrat. K tomu mu má pomoci trojice nových zařízení.

HP Veer – miniaturní webOS do kapsy

První představenou novinkou je chytrý telefon HP Veer. U Palmu se rozhodli, že obřích smartphonů s více než čtyřpalcovými displeji je až moc a zákazníci ocení i malý, ale výkonný smartphone. HP Veer je jakousi zmenšenou verzí Pre2, zároveň jej můžeme považovat za nástupce modelu Pixi.

Na rozdíl od něj má ale (stejně jako Pre) výsuvnou klávesnici. V našich měřítkách by se mohl model Veer stát přímým konkurentem Sony Ericssonu Xperia X10 mini pro. Nebo jeho nástupce, který by se měl představit v Barceloně. Veer je v mnoha ohledech malé Xperii podobný: rozměry i hmotností jsou si oba přístroje hodně blízké, podobná je i výbava.

Veer také nabízí výkonný čipset Qualcomm s taktem 800 MHz. Výbava obsahuje všechny dnes běžné prvky. Displej Veeru má úhlopříčku 2,56 palce a rozlišení 320 × 400 pixelů. Telefon půjde používat s nabíječkou Touchstone.

Malý černý Veer má ale i své nevýhody. Vestavěná paměť má kapacitu 8 GB a uživateli je přístupno pouze 6,5 GB. Možnost rozšíření neexistuje. Telefon má také pevně vestavěnou baterii, kterou nelze vyměnit. Veer se ze všech představených novinek dostane do prodeje nejdříve, k zákazníkům prý zamíří brzy na jaře.

HP Veer technická specifikace:

Rozměry: 84 × 54,5 × 15,1 mm

Hmotnost: 103 g

HSDPA 7,2 Mbps, HSUPA 5,76

GSM 850/900/1800/1900 MHz

EDGE/GPRS

wi-fi 802.11 b/g/n

webOS 2.2

Procesor: Qualcomm MSM7230, 800 MHz

Dotykový displej: kapacitní, 320 × 400 obrazových bodů; 2,6 palce

Fotoaparát: 5 Mpix; fixfocus

Hudební přehrávač: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV

Amazon MP3 Store

Video přehrávač: MPEG-4, H.263, H.264

Audio konektor 3,5 mm, magnetický

Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor

A-GPS navigace

Google Maps

Exchange ActiveSync

vysouvací qwerty klávesnice

webOS Synergy

Bluetooth 2.1, EDR, A2DP

funkce wi-fi router

USB 2.0, magnetický konektor, USB Mass Storage

Vestavěná paměť: 8 GB, 6,5 GB pro uživatele

Baterie: 910 mAh, nevyměnitelná

Výdrž: 5 hodin hovoru, 300 hodin v pohotovosti

HP Pre3 – vylepšený hi-end

Nové HP Pre3 navazuje na původní řadu Pre, přináší ale řadu vylepšení. Oproti Pre2 novinka trochu narostla, je ale tenčí. Větší rozměry umožnily umístění většího displeje s úhlopříčkou 3,6 palce namísto 3,1 a novým rozlišením 480 × 800 pixelů. Díky flexibilitě webOS by uživatelé neměli mít vůbec žádné problémy s kompatibilitou aplikací.

Pre3 také přináší pravděpodobně úplně nejvýkonnější jednojádrový mobilní procesor. Čip Qualcomm MSM 8x55 má takt 1,4 GHz. Vnitřní paměť může mít kapacitu 8 nebo 16 GB, opět ji ale nepůjde rozšířit. Baterie je výměnná. Větší rozměry Pre3 přinesly také pohodlnější klávesnici. Zajímavou vlastností nových mobilů HP je podpora sítí HSPA+, Pre3 bude existovat i v CDMA variantě. Do prodeje se dostane v létě.

HP Pre3 technická specifikace:

Rozměry: 111 × 649 × 16 mm

Hmotnost: 156 g

HSPA+

GSM 850/900/1800/1900 MHz, CDMA EvDO

EDGE/GPRS

wi-fi 802.11 b/g/n

HP webOS 2.2

Procesor: Qualcomm MSM 8x55 1,4 GHz

Dotykový displej:kapacitní, 480 × 800 obrazových bodů; 3,58 palce

Fotoaparát: 5 Mpix; autofokus; LED blesk, HD video (720p)

Hudební přehrávač: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV

Amazon MP3 Store

Video přehrávač: MPEG-4, H.263, H.264

Audio konektor 3,5 mm

Pohybový senzor, proximity senzor, světelný senzor, kompas

A-GPS navigace

Google Maps

Exchange ActiveSync

Vysouvací qwerty klávesnice

webOS Synergy

Bluetooth 2.1, EDR, A2DP

funkce wi-fi router

USB 2.0,USB Mass Storage

Vestavěná paměť 8 nebo 16

Baterie: 1230 mAh

HP TouchPad – tablet jen naznačuje smělé plány

HP také představilo první tablet s webOS. Jmenuje se TouchPad a hodlá rozdrtit konkurenci. Pomoci mu k tomu má elegantní tenký design, 9,7 palcový displej s rozlišením 1024 × 768 pixelů, 16 nebo 32 GB operační paměti, dvoujádrový procesor Qualcomm s taktem jader 1,2 GHz a mnoho dalších prvků výbavy (více o tabletu TouchPad na Technet.cz).

Hlavním trumfem má být operační systém webOS, který je v TouchPadu ještě výkonnější, než v nových telefonech. Trumfem bude třeba skvělý multitasking a snadná synchronizace dat mezi TouchPadem a mobilem HP. Na rozdíl od telefonů, které dostanou webOS 2.2, bude mít TouchPad webOS verze 3.0.

webOS s neuvěřitelnými ambicemi

Tablet je prý pouze prvním krokem k rozšíření webOS na jiné platformy, než mobilní telefony. Operační systém se v průběhu letošního roku dostane do tiskáren a také běžných osobních počítačů – ať už to budou PC nebo notebooky a netbooky. Cíl je naprosto jednoduchý: HP chce umožnit snadné propojení všech svých zařízení a na ně lákat zákazníky.

Z webOS by se tak mohl rychle a snadno stát jeden z nejrozšířenějších mobilních operačních systémů na světě. Jak se totiž HP během tiskové konference pochlubilo, každou minutu prodá na světě 120 tiskáren a 120 počítačů. To znamená každou sekundu dvě zařízení od každého. To vše ve 174 zemích světa skrze síť více než 175 000 partnerů.

HP bude příští týden vystavovat v Barceloně a my se těšíme, až si jeho novinky vyzkoušíme. Doufejme, že je to naposledy, co musíme za vyzkoušením skvělého systému webOS cestovat do zahraničí. Rozsáhlá distribuční síť HP by měla zaručit, že přístroje s webOS vezmou útokem světové trhy, a to včetně toho českého. WebOS by se tak mohl stát pořádnou konkurencí pro současné špičky iOS a Android.