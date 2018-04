Hewlett-Packard se vrátí k výrobě smartphonů, možná dostanou Android

Šéfka společnosti Hewlett-Packard Meg Whitmanová se nechala před časem slyšet, že její firma se musí vrátit na trh smartphonů, který před časem opustila. Důvod je jednoduchý, smartphony jsou nesmírně populární a společně s tablety jde o zařízení, která si uživatelé pořizují častěji než počítače. V mnoha zemích světa jsou chytré telefony vůbec prvním počítačovým zařízením, které si uživatel vůbec kdy pořídil, a jsou prvním prostředníkem pro přístup k internetu.

Whitmanová ale neprozradila, jaký operační systém by měly případné nové smartphony HP používat. Fanoušci webOS by si samozřejmě přáli návrat tohoto systému, ale je otázkou, zda na jeho podporu budou mít ještě u HP náladu. Vzhledem k blízkému vztahu HP a Microsoftu se jako logické řešení nabízí operační systém Windows Phone. Ten by HP mohl vyhovovat i kvůli jeho vhodnosti pro firemní využití. Spekulovat ale můžeme i o Androidu, Whitmanová totiž hovořila o rostoucí popularitě smartphonů na rozvíjejících se trzích.

Na internetu se navíc objevily výstupy z benchmarků, že jde o zařízení označené jako HP Bender. Má jít o přístroj s dvoujádrovým Snapdragon procesorem s taktem 1,5 GHz, Androidem Ice Cream Sandwich a displejem s rozlišením 1 366 x 720 pixelů. Vzhledem k tomu, že ale šéfka HP hovořila o tom, že firma s uvedením svého smartphonu rozhodně nespěchá, jsou možná tyto informace předčasné a může jít o podvrh.

HP se tedy vrátí do kategorie, kde se firmě historicky nedařilo. Na poli tiskáren, počítačů nebo firemních řešení jí to šlo velmi slušně, v oblasti kapesních zařízení se firmě dařilo snad jen v době klasických PDA a i tehdy si musela společnost pomoci koupí svého konkurenta Compaq. Následné Windows Mobile smartphony HP se velkých komerčních úspěchů nedočkaly.

To platí bohužel i pro webOS přístroje, které HP začalo vyrábět a prodávat poté, co koupilo legendární společnost Palm. První prodejní čísla webOS smartphonů a tabletů zůstala hluboko za očekáváním, a tak HP rovnou celou záležitost shodilo ze stolu. Nutno podotknout, že v mobilním byznysu dost tápající HP prodejům moc nepomohlo, ať už marketingově nebo třeba dotažením vývoje produktů. Z webOS se tak stal další open-source systém, který se teprve nedávno dostal na světlo světa ve své první finální verzi a je otázkou, jestli jej vůbec ještě někdy v nějakém globálně dostupném zařízení uvidíme.