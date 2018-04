HP připravuje GSM/GPRS Jornadu 928?

Podle zatím "anonymních zdrojů" bude mít Jornada 928 tyto parametry :

- GSM/GPRS s podporou 900 a 1800 MHz

- ARM7/ARM9 dual design procesor od Texas Instruments

- 32 MB flash ROM, 64 MB RAM

- 240x320 TFT displej, 16-bit

- CF slot

- rozměry 137x78x17 mm, váha 184 gramů

- baterie - Li-Pol (180 minut hovoru, 170 hodin standby)

- systém: PocketPC2002

Z obrázků je zřejmé, že Jornada 928 bude víc PDA než mobil - design stávající řady Jornad je více než patrný. Podle dosud zveřejněných parametrů půjde o PDA bez kompromisů - narozdíl třeba od Visoru Treo 180, který je spíš telefonem s vestavěným handheldem ... Ne každý uživatel volá permanentně a pro leckoho je důležitější mít pořádný handheld s datovými přenosy a s doplňkovou možností si zavolat, či přijmout hovor.

Nad displejem jsou patrné ovládací prvky telefonu a doplňkový displej - pravděpodobně pro zobrazování telefonních údajů nezávisle na práci na "hlavním" displeji.

Jedná se zatím o příliš čerstvou novinku, než abychom byli schopní o ní přinést podrobnější údaje a bližší informace. Jestli se ale zpráva potvrdí, bude to další důkaz o dravé strategii firmy HP na trhu PDA, která se potvrdila takřka dvojnásobným zvýšením obratu v posledním kvartále 2001 v Evropě. U "Packardů" zkrátka handheldy dělat umějí a Jornada 928 by byla logickým pokračováním trendu inovací. Vždyť hitem roku 2002 by měly být právě tyto integrované telefony - handheldy.

Zdroj: PDAbuzz.com