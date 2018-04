HP OAK: komunikátor se dvěma klávesnicemi již brzy

Zařízení HP nejsou mezi uživateli vnímána jako nejlepší svého druhu, přesto je prozatím poslední realizovaný iPAQ 914c docela povedený přístroj. Jak vidno, HP ještě v otázce WM zařízení nevyřkla poslední slovo a na předvánoční trhy chystá komunikátor neobvyklé koncepce.

Na první pohled byste totiž chystaný HP OAK, o kterém se začalo mluvit již začátkem tohoto roku, zařadili mezi skupinku smartphonů HTC S730 a S740. Skutečnost je ale malinko jiná. HP OAK tak bude prvním PDA telefonem se dvěma klávesnicemi. Numerická je umístěna přímo pod displejem a bude sloužit především k zapsání krátkých poznámek nebo k vyhledávání kontaktů. K rychlému procházení nabídek bude sloužit nepříliš oblíbené dotykové kolečko Smart-Touch. Na delší texty je pak připravena vysouvací QWERTY klávesnice.

Mnoho konkrétních specifikací sice zatím neznáme, několik střípků ale uveřejněno bylo. Zastavme se ale chvíli nad fyzickými rozměry novinky. Použitý systém Windows Mobile 6.1 Professional signalizuje, že jde opravdu o komunikátor. S přístroji této kategorie ruku v ruce kráčí dotykový displej. Otázkou zůstává jeho velikost.

Na rozumné ovládání bez stylusu je minimum 2,8“, což by ovšem znamenalo dosti velké půdorysné rozměry, kde by se výška mohla pohybovat okolo dvanácti třinácti centimetrů. A to není málo.

Z jediné dostupné fotografie lze vyčíst, že vysouvací klávesnice nabídne čtyři řady tlačítek. Komunikace bude možná ve čtyřech GSM pásmech, pamatovalo se i na UMTS. K datování se tak logicky nabízí pomalé GPRS/EDGE i rychlé HSDPA s teoretickým datovým tokem až 900 kB/s.

Použitý procesor ani rozložení paměti prozatím nebylo zveřejněno, jasno je ale v otázce bezdrátových modulů. HP OAK nabídne Bluetooth i wi-fi modul, k propojení telefonu s PC bude možno využit i USB kabelu. Uvnitř zařízení dřímá i satelitní navigace zatím neznámého protokolu. Od použitého akumulátoru kapacity 1 010 mAh nelze očekávat nijak ohromnou výdrž.

HP OAK by se měl objevit na evropských trzích během nadcházejících dvou měsíců, přičemž právě na starém kontinentu je zájem o telefony iPAQ, jejichž historie sahá do roku 2002, zdaleka největší. Pro úplnost dodejme, že HP zaujímá na trhu s chytrými telefony nevelký podíl asi 3,3 %.

Zdroj: WMPowerHouse