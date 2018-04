HP Mobile Printing 2.0, tiskový manager pro Pocket PC

Tisk souborů přímo z Pocket PC je jednou (z mnoha dalších) věcí, kterým Microsoft zřejmě nepřikládá téměř žádný význam. Součástí Windows CE ani nových verzí Windows Mobile totiž není žádný použitený tiskový manager ani příslušné tiskové drivery. Jednou z mála šancí, jak něco z Pocket PC vytisknout, je použít specializovaný externí software. Profesionální tiskový balík HP Mobile Printing má mimo mnoha zajímavých vlastností ještě jednu velmi kladnou vlastnost hodnou následování - program je totiž úplně zadarmo.



HP Mobile Printing je nejen díky své nulové ceně poměrně lukrativním softwarovým projektem společnosti HP, jejíž tiskárny najdeme v řadě kanceláří i domácností. Tiskový balík ale nepodporuje jen tiskárny značky HP, nýbrž i několik jiných tiskáren značky Epson, Canon a kompatibilní tisková zařízení. Program funguje pouze na novějších Pocket PC 2002/2003 s alespoň 64 MB operační paměti. Sám od sebe umí HP Mobile Printing 2.0 tisknout e-maily, úkoly, schůzky, kontakty, poznámky ve formátu PWI, soubory Pocket Wordu a Pocket Excelu (PSW, PXL) textové soubory ve formátech RTF, TXT a obrázky či fotografie ve formátech BMP, JPEG a PNG. Máte-li nainstalovaný ještě balík prohlížečů Westtek ClearVue, můžete prohlížet a tisknout soubory ve formátu MS Wordu, MS PowerPointu, MS Excelu a také PDF dokumenty. Tisk souborů přes HP Mobile Printing je poměrně jednoduchý. Program má svůj vlastní prohlížeč pro některé výše uvedené formáty souborů a umí přímo spolupracovat s novějšími verzemi balíku ClearVue. Soubory lze otevírat i po síti, k čemuž máte k dispozici jednoduchý vstupní requester, co kterého musíte vepsat adresu k souborům.

























Před samotným tiskem si ale nejprve musíte vybrat tiskárnu a případně nastavit některé její parametry. HP Mobile Printing 2.0 podporuje mimo tisku přes síťovou tiskárnu také tiskárny s infračerveným portem a tiskárny s rovněž bezdrátovým rozhraním Bluetooth. Protože mnoho z klasických stolních tiskáren můžete přes speciální redukci vybavit Bluetooth kompatibilním modulem (například od společností 3Com, Anycom a dalších výrobců), neměl by být problém bezdrátově tisknout například i na barevných laserových či velkoformátových tiskárnách. V nabídce HP Mobile Printing 2.0 najdete drivery pro několik desítek tiskáren značky HP: modely DeskJet, LaserJet, PhotoSmart, OfficeJet, Business InkJet a několik dalších plus univerzální ovladač pro postscriptové tiskárny. Další univerzální tiskové drivery zahrnují rodinu tiskáren Epson LQ a Stylus Color a také tiskárny Canon BJC 50/80, BJC250 a BJC 4300. Adresu k eventuální síťové tiskárně můžete zadat ve formě cesty nebo v podobě IP adresy. U všech tiskáren lze povolit také tisk tzv. RAW souborů, tj. souborů, jejichž formát (například PS, PDF apod.) musí vybraná tiskárna přímo podporovat. Samozřejmostí je i podpora konektivity přes ActiveSync. Nastavit si můžete i číslo komunikačního portu pro rozhraní Bluetooth, jehož efektivní dosah je většinou do 10 metrů (může být ale i cca 10x větší).Protože v některých tiskárnách s bezdrátovým komunikačním rozhraním a v Bluetooth Compact Flash kartách může být starší firmware, se který HP Mobile Printing 2.0 odmítá komunikovat, je lepší si pro jistotu přečíst dokumentaci k tiskovému balíku a případně provést upgrade firmwaru. Týká se to například HP DeskJetu 995 a BT CF karet Anycom ve spojení s tiskárnou HP DeskJet 540, podrobnosti jsou součástí instalace HP Mobile Printing.Každá tisková úloha může být v balíku HP Mobile Printing automaticky evidována, detaily logování úloh si můžete nastavit v několika stupních. V případě Microsoftu není nijak překvapivou skutečností, že nelze přímo prohlížet ani tisknout webové stránky a neumí to zatím ani balík HP Mobile Printing. Tisknout nelze ani některé obrázky a fotografie se specifickými příponami jako například JPEG nebo JPE, které je nutné nejprve přejmenovat na JPG nebo využít služeb automatických "transformačních" preferencí.Při testování programu jsem byl docela mile překvapen jeho stabilitou i solidní rychlostí. Pokud používáte balík prohlížečů Westtek ClearVue, měli byste vědět, že HP Mobile Printing 2.0 nefunguje s některými staršími verzemi ClearVue - upgrade ale všechny problémy vyřeší. HP Mobile Printing 2.0 je velmi užitečný tiskový balík, jehož kvality jen zdůrazňuje jeho nulová cena, díky které si určitě zaslouží i náš Palmare Tip.