Příruční a lehký

S HP Jornadou jste o krok dál Jestliže používáte ke své práci počítač, sami nejlépe víte, co od dobrého počítače čekáte. Celý den jste v pohybu a potýkáte se s drobnými informacemi. Nezasloužíte si snad tedy toho nejlepšího pomocníka? Hewlett-Packard, výrobce převratných palmtopů HP 300 a 600, uvádí první z nové generace handheldů čili počítačů "do ruky". HP Jornada 820 Handheld PC je přenosný společník umožňující e-mail, takže můžete rychle a snadno komunikovat, a to ze všech míst, kam vás vaše práce zavede. Vždy je vám k službám HP Jornada využívá energie velmi efektivně, takže jej můžete bez dobíjení baterií nebo připojení do sítě používat až 10 hodin. A doplňková napájecí jednotka - o stejných rozměrech jako standardní - prodlužuje životnost nabitých baterií na 15 hodin . A nemusíte vůbec na nic čekat, protože procesor StrongARM s funkcí instant-on (okamžité zapnutí) začíná pracovat ihned po zapnutí, takže k informacím máte přístup hned. Nebývalé pohodlí ... ... když jste na cestě

HP Jornada je lehký jako peříčko - váží pouze 1,1 kg - a dokonale se tedy hodí k nošení v aktovce či kabelce. Speciálním komunikačním softwarem a interním modemem 56 Kbps můžete snadno e-mailovat nebo přistupovat na Web, přičemž vám program HP Jornada viewer umožní rychlý a snadný přístup k vašim osobním informacím. Přes jakoukoli telefonní linku můžete synchronizovat data, jež máte uložená ve vašem počítači v kanceláři. A pro větší klid můžete při zapnutí využívat ochranu heslem s časovou prodlevou, kterou si sami určíte, a možnosti zálohovat/restaurovat data. Vaše informace pak budou stále v bezpečí. ... když jste na pracovní schůzce nebo máte prezentaci

HP Jornada startuje rychle a tiše, takže na mítincích nikdy nerušíte a ani nejste podezřelí. Po otevření se před vámi objeví široký barevný displej, integrovaný touchpad, klávesnice pro psaní všemi deseti, která je naprosto pohodlná a vhodná pro psaní poznámek a přistupování k informacím. Navíc můžete pro připojení ke standardnímu VGA monitoru či projektoru využít vestavěný VGA výstup a aplikaci HP Jornada show. ... když jste zpět v kanceláři

Pohodlné používání Jornady nekončí ve chvíli, kdy jste opět u svého pracovního stolu. HP Jornada se automaticky začne dobíjet a synchronizovat váš e-mail, dokumenty a osobní informace s kancelářským počítačem okamžitě poté, co připojíte synchronizační kabel a síťový adaptér. Jakmile tedy budete chtít opět odejít, HP Jornada bude připraven. S nebývalým pohodlím můžete přistupovat k e-mailu a klíčovým informacím

Bez dobití baterií můžete pracovat až 10 hodin1

Tento lehký společník - váží jen 1,1 kg - unese všechna vaše důležitá data

Využijte toho, že znáte Windows: Pracujte s novým softwarem Microsoft Windows CE, Handheld PC Professional Edition Cenová dostupnost, spolehlivost a snadná údržba S Microsoft Windows CE, Handheld PC Professional Edition se budete cítit jako doma, protože toto prostředí vypadá a chová se jako Windows 95/98/NT, na který jste zvyklý. Jako blízké vám budou připadat i zjednodušené verze Microsoft Office, Internet Exploreru a Outlooku -- všechen tento software je už předem nainstalován, takže nemusíte žádný další kupovat. K tomu připočtěte možnost údržby vyhovující technologii DMI a odolný design - vyjde vám přenosný, spolehlivý a cenové přístupný komunikační společník, který vám pomůže při cestě k úspěchu. Kdo vám nabídne možnost komunikace jako před PC, nějaký komuníkační prostředek, který by byl mobilní, moc nevážil a byl cenově dostupný? Přední firma tohoto průmyslu, Hewlett-Packard. Mluvíme o HP Jornada 820 Handheld PC. Všechny informace a prostředky, s nimiž potřebujete zůstat v kontaktu, když právě nejste v kanceláři, jsou obsaženy v tomto malém "příručním" PC od firmy Hewlett-Packard - HP Jornada umožňuje rychlou a mobilní komunikaci. HP Jornada je v nabídce vybraných dealerů společnosti Hewlett-Packard.