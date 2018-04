HP iPAQ 1915/30 – nejmenší PocketPC se dají sehnat již za 2 tisíce (zkušenosti)

V naší rodině používáme celkem 4 kapesní počítače. Jelikož tyto dva jsou vzhledově prakticky stejné, rozhodl jsem se spojit dlouhodobé zkušenosti s nimi do jednoho článku. V něm se pokusím, kromě jiného popsat i jednotlivé rozdíly, ve kterých se od sebe tato dvě zařízení liší. A není jich málo.

Ale popořadě. Obě zařízení jsem zakoupil především pro jejich velikost, lépe řečeno malost. Jedná se totiž o dosud nepřekonané, nejmenší PocketPC na trhu. Tady můžeme skutečně ještě hovořit o "kapesním počítači".

Trocha obecných údajů



Čím se oba počítače od sebe liší? Především je to operační systém. iPAQ 1915 má v sobě Windows CE 2002 a ROM není přepisovatelná. Je osazen procesorem Intel XScale PXA250 o frekvenci 200MHz, má 64 MB RAM a SD/MMC slot. Kromě klasických čtyř tlačítek má i D-Pad, barevný displej v klasickém rozlišení 320x240 je TFT.

To iPAQ 1930 má operační systém Windows Mobile 2003 a jeho ROM je přepisovatelná. Procesor Samsung má takt 225Mhz. Vše ostatní je stejné.

Operační systémy obou kapesních počítačů sice neobsahují všechny dostupné aplikace Windows Mobile, ale běžnému uživateli to ani nepřijde. Jediné, co bych vytknul a bez čeho se prostě neobejdu, je chybějící zálohovací utilita. Tu aby si každý sháněl sám. Bezpečný úložný prostor zde také nehledejte, ale SD kartu snad má dnes již každý, takže nic tragického.

Jenom se zmíním, že i v tomto případě dával výrobce k těmto zařízením příručku s voucherem na 5 bodů na nákup softwaru z www.ipaqchoice.com. Přibližně se dá hodnota 1 bodu vyjádřit 10 dolary. Nabídka programů je slušná, vyberete si opravdu přibližně 2-3 užitečné aplikace, jestliže poukaz obdržíte také.

Displeje

Nejviditelnějším rozdílem mezi oběma iPAQy je displej. Zde se zdržím trochu déle. Zatímco model 1915 má bezchybný a barevně naprosto vyvážený displej s opravdovou bílou barvou, podle mne naprosto stejný jako u iPAQu 2210, iPAQ 1930 má onu již mnohokrát zmiňovanou „žloutenku“. Ta sice na první pohled způsobuje o něco živější a barevnější podání, ale markantní rozdíl poznáte například u wordovské stránky, kde je žlutý nádech na pozadí dobře znatelný. O tomto neduhu se sice hodně psalo v diskusích, ale uvádím to zejména proto, aby to věděli i začínající uživatelé, kteří si chtějí pořídit PDA teprve nyní, nečtou denně tuny stránek o PDA a poohlížejí se právě po starších typech. Pokud se budete dívat kolmo na displej, dá se to vydržet, ale pokud PDA leží na stole před vámi a pohled tedy není kolmý, vůbec už se nedá mluvit o bílém pozadí. Stejně žlutý displej jako iPAQ 1930 mají například modely 1940 a 4150.

Výdrž baterií



Nyní k výdrži na jedno nabití. Jak sporné a individuální. Pokud jste student a budete od rána používat kteréhokoliv shora uvedeného iPAQa ve škole na poznámky či jinou činnost, budete nabíjet každý den. Moje manželka, která používá iPAQ 1930 z 90% jen jako slovník, ale zato skoro denně, nabíjí 1x za týden, tak si to přeberte každý sám. Nastavení podsvícení lze provést ve čtyřech krocích a nutno podotknout, že i ten nejnižší stále příliš září, čili zbytečně bere víc energie, než by v některých situacích bylo nutné. Zvláště večer při čtení. Oba přístroje mají Li-Ion Baterii o kapacitě 900mAh. Záměna není možná, neboť baterie mají o trochu posunuté kontakty.

Oba přístroje jsou dodávány bez kolíbky, pouze s USB kabelem, přechodkou pro nabíjení na cestách a síťovou nabíječkou.

Zpracování zařízení

Budu mluvit za oba přístroje. Do ruky padnou jako ulité, decentně zmizí v kapsičce u košile. Jejich tělo je zřejmě kovové, jen dvířka krytu baterie, jsou zaručeně plastová. Všechna tlačítka mají pevný stisk, nehrozí tedy zapnutí v kapse. Joystick je sice malý, ale dobře se ovládá. Jeho prostřední tlačítko je potvrzovací. Po levé straně se nachází tlačítko záznamu zvuku, které si ovšem můžete namapovat na jinou funkci.

Zvuk

Daňí za malou velikost přístroje je 2,5mm jack, umístěný nahoře vedle paměťového slotu. Bez přechodky na 3,5mm si toho moc neposlechnete. S kvalitními sluchátky Koss je zvuk velmi dynamický a hutný. Displej lze při poslechu vypnout úplně, výdrž při něm činí přibližně 8 hodin, podle hlasitosti. Windows Media Player 9 není napevno v ROMce. Musíte ho instalovat nebo použít jiný freewarový přehrávač. Lehký šum v mezerách mezi skladbami je zanedbatelný, poslouchat se dá dokonce i na samotný monofonní repráček, který se nachází pod joystickem. Nechraptí ani na vyšší hlasitost, na rozdíl od některých dražších kolegů.

Přehrávání klipů a filmů

Za celou dobu používání se nikdy nevyskytly problémy s přehráváním filmů. Lépe než WM Player 9 si však vždy poradil freewarový Betaplayer, (nyní The Core Pocket Media Player neboli TCPMP) spolu s Pocket DivX encoderem, který slouží pro zmenšení filmů pro formát 240x320. Nutno podotknout, že zde se projevil pomalejší procesor u 1915-ky tím, že některé filmy mu neseděly a občas docházelo k trhání. To výkonnější iPAQ takové problémy nikdy neměl.

IrDA

Díky jeho umístění v horní části, lze výborně ovládat domácí spotřebiče. Potřebujete k tomu ovšem nějaký program, který to umí. Žádná jeho dodávka v ROM paměti se nekoná, jako v případě aplikace NEVO u iPAQu 2210. Na přenos dokumentů infraport nikdy nezklamal.

Zhodnocení

Klady

Oba přístroje, jak 1915, tak i 1930 jsem kupoval jako starší. Byly od „fajnových“ majitelů, takže vypadaly jako nové a i tak dodnes bezproblémově fungují. Jelikož dnešní PDA komunita blázní s bezdrátovými technologiemi, GPS-kami, GSM moduly a podobně, klesla cena těchto iPAQů na velmi příznivou hranici. Tou je pro iPAQ 1915 asi 2-2500 Kč a pro druhé zařízení zhruba 3-3500 Kč. Někdo k tomu ještě dává i kartu, pouzdro atd. Co více si přát. Za tu cenu máte skvělé bezporuchové přístroje, které pro organizaci času, prohlížení fotek, poslech hudby nebo přehrávání filmů plně postačují.

Zápory

Dobře, iPAQ 1915 je o něco pomalejší, zejména při otevírání větších souborů či přehrávání některých filmů, kdy dochází občas k trhání obrazu. S tím je nutné před koupí počítat.