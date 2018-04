HP s Windows nadchne skvělou výbavou, zpracování je zklamáním

HP Elite x3 má všechno, co by měl špičkový smartphone mít a k tomu ještě něco navíc. Obří šestipalcový displej (úhlopříčka je přesně 5,96 palce) má WQHD rozlišení, tedy 2 560 × 1 440 pixelů. O pohon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 820, tedy momentálně nejvýkonnější dostupný mobilní hardware, kterému sekundují grafická karta Adreno 530 a 4 GB RAM.

I dál superlativy pokračují. Vnitřní paměť má kapacitu 64 GB, je tu slot na karty a podpora všech myslitelných bezdrátových technologií včetně LTE-Advanced. Bezdrátově lze novinku i dobíjet, kapacita baterie je vysokých 4 150 mAh. Telefon má nový USB-C konektor a podporovány jsou dvě SIM karty. Díky Windows 10 Mobile funguje i rozpoznávání oční duhovky, hlavní foťák má rozlišení 16 megapixelů, ten čelní 8.

Telefon by měl dostat i čtečku otisků prstů, mezi smartphony s Windows to bude premiéra. Prototypy na výstavišti ovšem čtečku neměly, tu musí HP ještě dodělat. Umístěna by měla být na zádech.

Ještě hodně práce

Na novince bude HP ještě nějakou dobu pracovat, prodej by měl začít nejspíš až někdy letos v létě. A doufáme, že zapracuje pořádně. Vystavované telefony byly totiž velkým zklamáním. Tělo, které má mít odolnost podle certifikace IP67 (tedy odolnost vůči prachu a vodě) a které by mělo projít testováním vojenské normy MIL-STG 810G, totiž moc přesvědčivě nepůsobilo.

Materiál byl laciný, slícování dost humpolácké, takže prototypy nevypadaly jako luxusní a špičkově vybavený smartphone, který by cenou mohl zcela bez problémů atakovat třeba i lepší modely iPhonu 6s. Uvidíme, zda HP na materiálech a provedení ještě zapracuje, u notebooků podobné potíže většinou nemá.

U obřího smartphonu bychom také očekávali větší důraz na ergonomii držení, tady by mohl pomoci alespoň nový méně kluzký materiál. A ačkoli je HP Elite x3 určeno především pro firemní použití, mohly by být lákavější i barvy, nudná černá plocha nevypadá moc dobře.

Nahradí počítač

HP cílí novinku predevším na firemní klientelu, které slibuje kompatibilitu s mnoha firemními aplikacemi a vysokou úroveň zabezpečení, které korporátní IT často vyžaduje. Díky funkci HP Worspace bude možné spouštět mnohé firemní aplikace vzdáleně, a ty tak nebudou muset být upraveny pro mobilní Windows.

Navíc by HP Elite x3 mělo nahradit běžný počítač. HP bude k tomuto phabletu dodávat dva kousky příslušenství, které to umožní a které zvednou cenu celého řešení do poměrně závratných výšin. První záležitostí je klasická dokovací stanice nazvaná HP Desk Dock. Je to obdoba Continuum kostky od Nokie, po vložení do kolébky lze tedy mobilní Windows přepnout do režimu Continuum a používat jej s klávesnicí a displejem jako klasické PC. HP Desk Dock má dva klasické USB konektory, jeden nový USB-C, DisplayPort výstup, napájecí konektor a ethernet.

Umístění telefonu v dokovací stanici ovšem znamená, že se v Continuum módu bude telefon hůře používat, protože je v kolébce hodně vzpřímený. Uživatelé tak prakticky přijdou třeba o funkci touchpadu, kterou může v Continuu telefon zastávat.

Druhým zajímavým kouskem příslušenství je HP Mobile Extender, což je na první pohled normální notebook. Jenže notebook to není, jde jen o klávesnici s displejem a baterií, bez vlastního hardwaru. O výpočetní výkon se totiž postará smartphone, který k tomuto skoro-noteboku půjde připojit kabelem a snad i bezdrátově. I tuto možnost totiž Continuum teoreticky dává.

Mimochodem, myšlenka, kdy je smartphone výpočetním centrem pro notebook bez hardwaru, není nijak nová. Něco podobného uměla v roce 2011 Motorola Lapdock, v roce 2007 představil obdobné řešení i Palm. Jeho Foleo sice mělo i vlastní obyčejný hardware, ale v mnohém spoléhalo právě na smartphone. Jenže Foleo se nikdy nedostalo na trh a Palm nakonec koupilo právě HP, které dnes tuto myšlenku uvádí na trh.