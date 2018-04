HP chystá PDA s klávesnicí - Heroes of War a další

Chystá HP PDA s klávesnicí?

Zatím z oblastí dohadů a šeptandy je tento údajný prototyp nového handheldu od Hewlett-Packard, zde najdete navíc videoklip.

Hewlett-Packard spojil ve svém prototypu PDAčko s výklopnou plnohodnotnou externí klávesnicí. Řekl bych, že takové zařízení by si leckdo dal líbit, a opět se potvrzuje, že nebylo ještě zdaleka ve světě PDA všechno vymyšleno. Handheld se bude velmi zamlouvat lidem, kteří často píšou a editují text, a přitom se chtějí těšit plné mobilitě. Samozřejmě bude záležet na rozměrech a váze, na klipu vypadají obě části velmi subtilně a ve složeném stavu se podobají handheldům Sony Clié NR a NX.

Heroes of War

Hero Quest dostane ve svém žánru (hry ve stylu Heroes of Might and Magic) brzy zdatnou konkurenci - UPL software totiž chystá hru Heroes of War pro PalmOS počítače - tahovou strategii taky tak trošku ve stylu Warlords.

Můžete hrát za jednu ze čtyř ras (člověk, Barbarian, Elfins a Dwarf - každý se svými charakteristikami), což by mělo zaručit dobrou hratelnost na mnoho dnů!