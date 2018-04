HP chystá iPAQ4! - Tatu do YiShow - a další

Šeptanda: Hewlett-Packard chystá GPRS handheld

V druhé polovině roku prý představí nový bezdrátový handheld firma HP. Podle DigiTimes by to měl být GPRS handheld s pracovním názvem iPAQ4 a vyrábět se bude v High Tech Computer (HTC). Poběží prý s Pocket PC Phone Edition (PPCPE), což je nový systém Microsoftu, který by měl být rovněž představen v letošním druhém pololetí.

Novinky na Palmare v PDA

Čtete nás mobilně? Včera jsme provedli několik změn v naší mobilní verzi, upravili jsme rubriky ke stahování, nově si můžete nechat zobrazit poslední změny v naší STAHUJ rubrice (novinky i aktualizace), dotazy z nové PORADNY a nově dáváme i jednoduchou předpověď počasí na 3 dny. Vyzkoušejte ji, jen prosím o trošku trpělivosti, systém se stále dolaďuje!

Kyocera 7135 bude dodávána s QuickOffice

Mobility Electronics se podařilo dohodnout s Kyocerou na distribuci kancelářského balíku QuickOffice v nových PalmOS telefonech Kyocera 7135.

Naposledy se to výrobcům QuickOffice podařilo u handheldů HandEra330, firmy Palm a Sony dodávají svoje PDA s kancelářským balíkem DocumentsToGo.

Tatu do YiShow

... si můžete stáhnout na Clie Source v rubrice FILES - SKINS. Obrázky můžete upotřebit i v jiných launcherech, které podporují skinování...