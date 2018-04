HP chystá celou plejádu zařízení s Windows Mobile

Posledním komunikátorem s operačním systémem Windows Mobile, který se honosil značkou HP, byl iPAQ rw6815, který uživatelskou obec zaujal svými příjemnými rozměry, rychlým procesorem a vestavěným wi-fi. Od té doby uplynulo více než půl roku. Podle posledních zpráv to ale vypadá, že s WM přístroji z produkce HP budeme setkávat mnohem častěji. Kompletní kolekce by měla být rozdělena do šesti sérií, a to následovně:

Série 100 – klasická PDA bez telefonního modulu s odpovídající verzí Windows Mobile 6, tedy Classic

Série 200 – PDA s integrovanou satelitní navigací, z této řady by měli vzejít následovníci populárních modelů iPAQ rx47xx

Série 300 – zařízení s WM 6 Classic a satelitní navigací nahradí modely jako iPAQ HX4700

Série 500 – chytré telefony, prvním zástupcem této řady je iPAQ 514

Série 600 – komunikátory s podporou sítí třetí generace, hardwarovou QWERTY klávesnicí a GPS

Série 900 – nejvyšší řadu budou tvořit komunikátory s QWERTY klávesnicí, wi-fi a GPS

První WM zařízení z nové kolekce je již zmíněný smartphone iPAQ 514, který zaujme slušnou výbavou zahrnující WM 6 Standard nebo podporu wi-fi. To vše zabaleno v malé úhledné skořápce a navíc za cenu více než příznivou.

Další v řadě by měl být komunikátor s kódovým označením iPAQ 600 s vpravdě královskou výbavou. Srdce zařízení značky Marvell by mělo tepat frekvencí 520 MHz. Připočteme-li k tomu 128 MB operační paměti, pak se rozhodně nemusíme obávat, že by komunikátor na WM 6 v edici Professional nestačil. Uživatelskou paměť 256 MB půjde rozšířit paměťovou kartou typu microSD.

Použit by měl být QVGA displej s dotykovou vrstvou, který zobrazí 16 bitů barevné hloubky. Pod zobrazovač by se měla vejít numerická klávesnice ve stylu Asusu P525. Telefonování zajistí integrovaný GSM/GPRS/EDGE modul s podporou UMTS a HSDPA. Bezdrátovou konektivitu zase vestavěný wi-fi modul standardu 802.11 b/g. Integrovaný fotoaparát s automatickým ostřením bude schopen zaznamenat snímky s rozlišením až tří megapixelů.

Prvních modelů ze zbrusu nové řady bychom se měli dočkat v posledním kvartálu tohoto roku. Uvedené specifikace jsou zatím jen předběžné. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Zdroj: gadgetoroma, theunwired