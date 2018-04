HP chce zatopit Applu i Androidu. WebOS možná nabídne dalším výrobcům

HP má s operačním systémem webOS, který získalo koupí Palmu, velké plány. Systém se chystá kromě mobilů a tabletů také do tiskáren, počítačů a podle aktuálních prohlášení Apothekera také do řady firemních řešení. Systém tak jednoduše propojí řadu různorodých zařízení.

V rozhovoru s Waltem Mosbergem, který se konal před zraky novinářů, navíc Apotheker připustil, že webOS se dostane i do zařízení jiných výrobců než je HP. "Výrobci spotřebičů ho mohou použít pro propojení domácích zařízení. Chceme webOS zpřístupnit firmám, malým a středním podnikům. Ano, webOS bude mnohem více než systém, který běží uvnitř produktu HP," řekl Apotheker.

Na otázku z publika, jak by se zachoval, kdyby za ním přišlo HTC a chtělo systém licencovat pro použití ve svých telefonech, pak odpověděl, že by se s nimi o této otázce určitě bavil. Z celého rozhovoru pak bylo jasně patrné, že šéf HP je velmi nakloněn možnosti licencovat webOS třetím stranám, a to včetně výrobců mobilů.

Je možné, že jeho pozitivní naladění pramení z nějakých již probíhajících jednání. Ostatně, jinak by možná neměla jeho firma tak ambiciózní plány. S webOS prý chce na souboj vyzvat iOS od Apple a Android od Google. Prozatím má skromné plány, webOS má být trojkou na trhu a hodlá být "tou odlišnou" alternativou. Inu, nechme se překvapit, doufejme, že Apotheker nezapomněl na ambice Microsoftu na témže poli.