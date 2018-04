Popis software:

OS: MS DOS 5.0 s grafickou nadstavbou, překrývavý běh aplikací

modem (PCMCIA nebo externí): telnet, mail, fax - nejsou však zahrnuty, buď shareware nebo produkty třetích firem Cena (orientačně): 18 390 Kč/19 190 Kč (1MB/2MB) (včetně DPH)



Některé aplikace HP 200LX