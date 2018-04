Češi uskutečnili 62 milionů silvestrovských hovorů. Zvýšil se i objem dat

Telefonní hovory s příbuznými a přáteli zůstávají podle operátorů nadále favoritem ve způsobu novoroční gratulace. Nárůst hlásí všichni tři mobilní operátoři.

„V první hodině nového roku spojila mobilní síť O2 celkem 2,5 milionu hovorů. V průběhu celého silvestra a prvních pěti hodin roku 2015 naše síť spojila celkem 22,7 milionu hovorů, což je o čtvrt milionu více než loni,“ uvedla Lucie Jungmannová z tiskového oddělení O2.

silvestr 2012 silvestr 2013 silvestr 2014 Volání 56 milionů hovorů 60,5 milionu hovorů 62 milionů hovorů SMS 41,9 milionu 41,5 milionu 43,5 milionu

Zákazníci T-Mobilu o letošním silvestru podle firmy také výrazně více využívali mobilní internet, celkový objem přenesených dat stoupl o 32 procent. „Nejvíce exponovaný čas surfaři posunuli na dobu mezi 15:30 a 16:30, přičemž největší nárůst objemu dat na silvestra ve srovnání s loňským rokem zaznamenala logicky technologie LTE,“ uvedla Patricie Šedivá ze společnosti T-Mobile.

Zvýšený objem přenesených dat zaznamenal také Vodafone, zákazníci operátora přenesli meziročně o 326 % dat více. Mimo to o silvestrovské noci poslali více než 11,7 milionu SMS, což je meziroční nárůst o tři procenta. Špička nastala mezi 00:20 a 00:21. Hovorů pak operátor spojil celkem 13,8 milionu, tedy o 7 % více. Nejvíce jich bylo uskutečněno v první hodině nového roku. Hovory do zahraničí směřovaly nejčastěji do Polska, Německa a na Ukrajinu. Z cizinců připojených do sítě Vodafone bylo nejvíce Němců, Nizozemců a Italů.