Zaplatili miliony, aby se telefony dostaly do seriálu

Populární seriál House of Cards ve čtvrté sérii zaplavily telefony značky OnePlus. Aby také ne, když se tato firma přiznala na čínské sociální sítí Weibo, že za toto zviditelnění zaplatila 300 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 7,4 milionu korun.

Na diskusním serveru Reddit se hned otevřela diskuse, do které diváci přidávají svoje úlovky momentů, ve kterých zahlédli některou z postav v seriálu, jak drží telefon značky OnePlus. Už se povedlo zachytit třeba třeba Setha Graysona, první dámu Claire Underwoodovou a několik dalších postav.

Seriál v prvních třech sériích hojně zviditelňoval zejména telefon značky Blackberry (model Bold 9780), které vlastní hlavní postava seriálu House of Cards, Frank Underwood. Vyzvánění, které má tento model v základní výbavě a které často znělo v prvních sériích House of Cards, se dokonce stalo natolik populárním, že si jej fanoušci seriálu nahrávali i do telefonů jiných značek. Stejně tak se v seriálu vyskytují v hojné míře tablety iPad a také iPhony.



Proč zrovna OnePlus? Šéfka byznysu pro Čínu Liu Huangfu přiznává, že si vybrala tento mezinárodně uznávaný seriál záměrně, protože věří, že právě jeho diváci jsou cílovou skupinou pro OnePlus.

Seriál House of Cards je fiktivním příběhem z politického prostředí Spojených států a sleduje osudy senátora Franka Underwooda, kterého ztvárnil herec Kevin Spacey. Seriál lze sledovat například ve službě Netflix, která je nově přístupná i pro české diváky.



