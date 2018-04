Hotový všeuměl – recenze komunikátoru E-TEN X800

E-TEN je menším z dvojice tchajwanských výrobců Windows Mobile komunikátorů a ze stínu svého konkurenta – HTC – se mu stále nepodařilo vystoupit. Hlavním důvodem, proč se E-TEN s HTC prozatím nemůže rovnocenně měřit ovšem není úroveň jeho produktů, ale spíše šíře jeho nabídky.

V současné době totiž výrobce nabízí prakticky pouze GSM komunikátory X500, VGA verzi X500+ a přístroj M700 s vysouvací klávesnicí. Zdá se však, že alespoň v předvánočním období zavelel E-TEN k modelové ofenzivě. Na trh se po jistých odkladech konečně dostal VGA komunikátor s podporou sítí třetí generace, dnes recenzovaný model X800.

Komunikátor s VGA displejem a operačním systémem Windows Mobile 6 Professional.

Zanedlouho bychom se také měli dočkat jeho varianty s výsuvnou klávesnicí, typu M800. Pro ty, kteří nepotřebují tak rozsáhlou výbavu a potrpí si spíše na eleganci, tu za chvíli bude E-TEN X600. V prodeji samozřejmě zůstanou i stávající modely, takže nabídka E-TENu již bude poměrně široká a bude pokrývat i rozumné cenové rozpětí.

Model X800 bude vzhledem ke své špičkové výbavě patřit samozřejmě na jeho vrchol. K podpoře 3G přidává VGA displej a jak je u E-TENu zvykem, i podporu GPS. Zdá se, že by mohlo jít o nového krále komunikátorů bez klávesnice. Nebo mu něco chybí?

Vzhled a konstrukce – určeno pro mladé?

E-TENy se jistou dobu hledaly designově a stopy tohoto hledání můžeme stále ještě nalézt právě u novinky. S příchodem řady X500 se E-TEN rozhodl, že jeho komunikátory budou tenké. To bylo rozhodnutí zcela správné a v jeho duchu pokračuje i X800. S rozměry 113,5 x 60,5 x 15,8 mm je novinka jen o pár desetin milimetru větší, než X500. Zatímco však téměř před rokem patřil X500 k nejmenším zástupcům své třídy, dnes již X800 v tomto ohledu neobstojí. Rozměry však nejsou nijak přehnané a nejsou důvodem ke kritice, jde pouze o konstatování. Vzhledem k výbavě by asi X800 o moc menší být nemohl. Navlas stejná zůstala hmotnost – ta v tomto případě činí stále vcelku dobře snesitelných 146 gramů.

Ani z hlediska konstrukce a zpracování zařízení se toho příliš nezměnilo. E-TEN se může směle měřit se špičkou, i když je pravda, že v provedení některých detailů je třeba HTC o něco dále. Trochu nás zklamal jen zadní kryt baterie – ten se na rozdíl od předchůdce neodsunuje směrem dolů, ale stačí zabrat v jeho spodní části a „vyloupnout“ jej směrem vzhůru. Kryt má ve svém uložení bohužel drobnou vůli a je otázka, jak se tato bude vyvíjet do budoucna.

Zpracování a rozměry jsou tedy na stabilní úrovni, změnou však prošel vzhled. A otázkou je, zda změnou k dobrému. Konzervativní a jednoduché tvary modelu X500 musely být úžasným balzámem pro duši cílové skupiny uživatelů – manažerů ve středních letech. Jenže model X800 se od konzervativizmu poněkud odklání a přidává více extravagance.

X800 tak není pouhou strohou krabičkou. Boky přístroje jsou mírně zaoblené, což je oživení jistě zajímavé a vítané. Ovšem rozpaky trochu budí barevné provedení a sladění celého přístroje. Černo stříbrná kombinace zní na první pohled dostatečně konzervativně, ovšem pokud ji doplníte červeným podsvícením kláves a pár červenými detaily a navíc z tohoto celku poskládáte takovou mozaiku, jakou poskládal E-TEN, výsledek rozhodně konzervativní není.

V důsledku tak X800 působí vcelku svěže a mladistvě, i když právě použitá barevná kombinace rozlet svěžesti brzdí. Nenechte se mýlit – E-TEN X800 se nám docela líbí, jenže to není rozhodující – otázkou je, zda se bude líbit cílové skupině. Situace je tak trochu podobná jako s automobily korejské produkce – zatímco HTC je jako Kia nebo Hyundai, kteří se již naučili přizpůsobit se evropskému vkusu, E-TEN je spíše jako Chevrolet (dříve Daewoo), který se stále hledá.

Co se rozložení prvků týče, není na X800 nic netradičního – čelní stranu zabírá displej, ovládací klávesy pod ním a čočka videokamery pro videohovory a zdířka sluchátka nad ním. Zadní stranu tvoří z převážné většiny kryt baterie a nalezneme zde čočku fotoaparátu s přisvětlovací diodou a zrcátkem pro autoportréty. Vrchní strana je vcelku prázdná a nalezneme zde pouze zapínací tlačítko a spoušť fotoaparátu. Vlevo se nachází tlačítka pro regulaci hlasitosti a ovládání hlasového vytáčení, ale také konektor jack 2,5 mm pro připojení sluchátek. Jedna obyčejná naleznete v balení s telefonem. Spodní strana pak ukrývá slot pro paměťovou kartu, miniUSB konektor pro připojení datového kabelu a také stylus.

Pokud jste levák, bude vás umístění stylusu neskutečně štvát. Levou rukou totiž prakticky nejde vyndat, tedy pokud zrovna telefon neotočíte téměř vzhůru nohama. Stylus samotný je teleskopický a prakticky stejný, jako u předchozích modelů. Ve svém uložení drží dobře a při vytažení se celý roztáhne.

Displej a ovládání – pějme ódy (skoro)

Téměř neustále slýcháme hlasy, že VGA displeje u Windows Mobile zařízení nemají příliš cenu. Obzvláště prý při úhlopříčce 2,8 palce. Dokonce i u nás v redakci je názorů na tuto otázku několik. Faktem ovšem je, že jemností zobrazení se displeji X800 vyrovná máloco. Rozlišení 640 x 480 pixelů pocítíte především při prohlížení internetových stránek a při práci s dokumenty nebo navigací. Odpůrci VGA displejů často argumentují tím, že písmo je v takovém případě příliš malé – ale aplikace, kterých se využití VGA nejvíce týká, mají pochopitelně možnost nastavení velikosti písma, takže VGA displej je výhodou pro ty, kteří mají dobrý zrak a drobné písmo bez potíží přečtou.

Pravdou je, že displeje tohoto rozlišení mívají vliv na rychlost zařízení. Ani E-TEN X800 nepatří k těm největším rychlíkům, co se spouštění některých procedur a aplikací týče, ale vinu tentokrát nebudeme svalovat na rozlišení displeje. Měli jsme totiž k dispozici přístroj s nefinální verzí firmwaru. Občasné pomalé reakce přístroje ovšem budou způsobeny také jedním relativně drobným nedostatkem v hardwarové výbavě.

Ačkoli má X800 výkonný 520 MHz procesor od Samsungu a 256 MB Flash ROM, z nějakého důvodu se výrobce rozhodl, že přístroj obdaří pouhými 64 MB RAM. To dnes považujeme za málo i u běžných komunikátorů, u nadupaného přístroje s VGA displejem to platí dvojnásob. Tento fakt je asi největším nedostatkem X800 a bohužel s ním nic nenaděláme. Výrobce si asi nechává prostor pro brzké uvedení tradiční verze +. Musíme však přiznat, že zpomalování přístroje se objevuje jen někdy a při používání specifických aplikací. Pomalý je hlavně fotoaparát, který dlouho nabíhá a trvá mu ukládání snímků.

U předchozích modelů E-TENu jsme také kritizovali samotné hardwarové ovládání. Komunikátorům tohoto výrobce totiž z trochu nepochopitelných důvodů chyběla hardwarová tlačítka Start a OK a tak byla podstatně ztížena jednoruční navigace. Tento neduh byl s příchodem nové generace odstraněn a u X800 si můžete ovládání užít na plno. Jsou tu tedy ona dvě zmíněná tlačítka, dvě tlačítka kontextová, klávesy pro ovládání hovoru a dvě tlačítka, která standardně slouží pro spuštění GPS a jednoduchého launcheru nazvaného QuickBar. Díky němu máte okamžitý přístup k devíti často užívaným funkcím. Je jen trochu škoda, že si položky launcheru nemůžete nastavit. Ikony jsou dost veliké a snadno se dají zmáčknout i prstem na displeji.

Jako hlavní ovládací prvek modelu X800 slouží Joystick. To je dle našeho názoru tak trochu krok zpět oproti navigační klávese u předchozího modelu X500. Na druhou stranu ačkoli je joystick relativně malý, je docela hodně vystouplý a patří k tomu lepšímu ve své kategorii. Navigační klávesa by se do poměrně stísněného prostoru asi nevešla. Ostatně ani všechny výše zmíněné ovládací klávesy nedostaly prostoru přespříliš a tak mohou někteří jedinci mít trochu problém s jejich ovládáním.

Krom nového launcheru QuickBar nabízí E-TEN X800 i další vylepšení. Tím je aplikace RAM manager, která umožní jednoduché přepínání mezi programy nebo jejich zavření. Aplikace je relativně snadno dostupná pomocí drobné ikony v pravém dolním rohu. Dostanete se na něj také pomocí ikony programu SPB Mobile Shell, jehož základní verze je součástí přístroje. Díky tomuto programu máte z Today obrazovky snadný přístup k dalšímu lauchneru (po klepnutí na ikonu baterie), k přehledu světového času, informacím o počasí a rychlému vytáčení pěti oblíbených čísel. Vše se opět poměrně pohodlně dá ovládat pouhým prstem bez vytažení stylusu. Díky implementaci Mobile Shell, ale i dalších prvků, se tak ovládání poměrně hodně přibližuje současnému ideálu dokonalosti, který představuje HTC TyTN II s jeho HTC Home panelem, který je součástí prostředí TouchFLO.

Baterie – výdrž v rámci standardu

Displej s vysokým rozlišením je také poměrně solidním žroutem elektrické energie. E-TEN X800 však nijak výrazně svou výdrží nevybočuje z řady a při rozumném provozu bez problémů vydrží dva dny na jedno nabití. Samozřejmě že není absolutně problém přístroj zcela vybít během několika málo hodin, to v případě, že budete intenzivně využívat všech jeho schopností, tedy wi-fi, GPS navigace a dalších. Jen doplníme, že baterie má poměrně slušnou kapacitu – 1530 mAh a tak jistě přispívá k oné solidní výdrži.

Telefonování a zprávy – nositi dříví do lesa

Představovat vám u Windows Mobile komunikátoru možnosti práce se zprávami a jeho schopnosti telefonování je téměř jako pověstné nošení dříví do lesa. E-TEN si však tradičně ke standardním možnostem operačního systému přidal několik svých vylepšení, která jisto jistě oceníte. V případě telefonování jde především o vyzváněcí profily a filtrování hovorů a SMS zpráv. Jen je škoda, že k profilům se již nedostanete rychle z Today obrazovky a musíte je přepínat v menu telefonu. Rychlejší přístup nabízí pouze SPB Mobile Shell přes svůj malý launcher.

Tradičním vylepšením je i aplikace Zoom SMS pro snadné čtení doručených zpráv. Při telefonování samotném jistě oceníte, že E-TEN X800 umí být hodně hlasitý. Při maximálním nastavení hlasitosti je téměř problém telefon udržet u ucha, což zcela jistě umožní hovořit s protistranou i ve velmi hlučném prostředí. Při běžném nastavení je kvalita hovoru na výborné úrovni, není si nač stěžovat.

Vyhledávání v telefonním seznamu již také není žádným utrpením, přístroj disponuje aplikací Speed Dial, která zobrazuje numerickou klávesnici a vyhledává pomocí slovníku T9. K aplikaci se dostanete zmáčknutím klávesy pro přijetí hovoru, je tak trochu škoda, že pravé kontextové tlačítko, které je standardně určeno pro vstup do kontaktů, nejde přemapovat na jinou funkci.

Jednoho vylepšení se E-TEN trochu nepochopitelně vzdal, je však možné, že je na vině nefinální verze softwaru. X800 totiž nemá standardně předinstalovaný Skype. To by nebyl takový problém, program si samozřejmě můžete doinstalovat sami, ale předchozí modely byly na spolupráci se Skypem dokonale připraveny a ve chvíli přítomnosti wi-fi signálu umožňovaly automatické volání přes VoIP, což u X800 nejde. Škoda.

Organizace a data – svištíme o sto šest

E-TEN X800 je prvním představitelem nové hardwarové platformy výrobce, která disponuje jak podporou klasických sítí třetí generace, tak i možností využít nadstavbu HSDPA. Nechybí ani podpora EDGE v sítích UMTS. Surfování po internetu je tak obzvláště v kombinaci s VGA displejem opravdu potěšením. To trochu kazí jen stále stejný Mobile Internet Explorer, který doporučujeme vyměnit za novou Operu Mini. Pouhých 64 MB RAM také způsobuje, že překreslování v Exploreru někdy opravdu není zrovna z nejrychlejších.

Internet si ale nemusíte užívat pouze v rámci sítí mobilních operátorů. X800 disponuje i wi-fi. Pro připojení k jinému zařízení můžete využít technologie Bluetooth nebo staré kabelové metody. Infraport tradičně chybí.

Co se práce a organizace času týče, nenabízí X800 prakticky nic nového. Snad jen SPB Mobile Shell a jeho světový čas a informace o počasí jsou příjemným vylepšením, jinak je vše zcela v rukou operačního systému. Nechybí tak kalendář, úkoly, poznámky, hlasový záznamník a samozřejmě nástroje sady Office Mobile pro práci s dokumenty Microsoft Office. Trochu překvapivě nebyl v přístroji nainstalován program pro čtení dokumentů Adobe PDF, ovšem ten není problém doinstalovat.

Zábava a GPS – zase dva megapixely

Zatímco v případě mnohých hardwarových specifikací se E-TEN výrazně polepšil, vestavěný fotoaparát se změn prakticky nedočkal. Stále nabízí rozlišení dva megapixely, automatické ostření a přisvětlovací diodu. Možnosti nastavení jsou vcelku standardní. Za standardní však rozhodně nemůžeme označit kvalitu výsledných fotografií. Ty totiž vypadají tak, jako by byly na dvoumegapixelové rozlišení dopočítávány z VGA. Fotoaparát spíše maluje, absolutně chybí detaily a díky barevným flekům, které předvádí, se snad nedá mluvit ani o šumu ani o pokusech o jeho redukci. Pokud máte rádi impresionistické obrazy, možná pro vás budou fotografie z X800 to pravé, jinak jsou však nepoužitelné. Doufejme, že je to jen další z důsledků nefinálního firmware, ostatně model X500+ na tom byl při našich testech ještě hůře, finální verze nakonec fotí celkem obstojně.

Krom fotoaparátu můžete k ukrácení dlouhé chvíle využít i další výbavu telefonu – především hudební přehrávač a vestavěné FM rádio. K plnému využití přehrávače si však budete muset dokoupit nějakou microSD kartu, protože výrobce s telefonem žádnou nedodává a do zhruba 150 MB volné Flash paměti uvnitř zařízení toho příliš nenacpete.

Nechybí samozřejmě ani tradiční hry Bubble Breaker a Solitaire, dalšímu rozšíření se však pochopitelně díky operačnímu systému meze nekladou. Náš testovací X800 neměl vestavěnou podporu Javy, ale to se dá rovněž dořešit instalací dodatečné aplikace, navíc opět věříme, že ve finální verzi Java bude.

Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na vestavěnou podporu GPS, která je pro E-TEN tradiční. Zde je vše při starém, zařízení se standardně nedodává s mapovými podklady, ale prodejci jistě připraví různé výhodné balíčky. GPS funguje bez potíží a start je rychlý, obzvláště pokud použijete aplikaci Satellite Data Update, která si stáhne aktuální pozice satelitů z internetu. Přístroj posléze umožňuje vkládat GPS data do pořízených fotografií nebo odeslání SMS s vaší pozicí.

Shrnutí – vychytají se mouchy?