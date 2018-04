Hotelové telefony prodělávají, zůstat na pokojích ale zatím musejí

"Telefony bývaly základem příjmů. Nyní jsou základem nákladů," uvedl generální ředitel sítě hotelů Best Western David Kong. Důvod nezájmu je jasný. Hovory z hotelových pevných linek jsou drahé, volání mimo hotel z vlastních mobilních telefonů je levnější a pohodlnější.

Hotely se však nemohou tak jednoduše vzdát svých telefonních systémů. Požadují to mimo jiné i opatření pro bezpečnost a ochranu hostů, upozorňuje profesor Newyorské University Bjorn Hanson. Hosté používají hotelové telefony, aby si zavolali o pomoc. V dalších případech pak při objednání hotelových služeb nebo když chtějí vzbudit.

Od poloviny 80. let do počátku 90. let minulého století telefony činily zhruba dvě procenta zisku hotelů. Hotelový systém telefonů prakticky tvořil malou telefonní společnost. Nyní však hotely na tento systém doplácejí. Na každý dolar, který vydělají z pokojového telefonu, musí tři dolary doplatit.

Hotelové společnosti se snaží najít způsoby, jak pokojové telefony nahradit. Jedna z firem experimentuje s kapesními přístroji, které kombinují funkci telefonu s ovládáním osvětlení a klimatizace. Mnoho velkých hotelů rovněž zkoumá aplikace pro chytré telefony, které by mohli hosté využívat pro objednání hotelových služeb a buzení.