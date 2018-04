Hospodářské výsledky RadioMobilu k 31. 12. 1998

Rok 1998 byl pro společnost RadioMobil úspěšný nejen ve smyslu finančních výsledků. V roce 1998 se společnost RadioMobil stala nejdynamičtější sítí GSM na světě v zavádění nejmodernějších služeb pro GSM. Řadu služeb společnost RadioMobil dokonce sama vyvinula a stala se první na světě v jejich implementaci do komerčního provozu. Právě z tohoto důvodu byla společnost RadioMobil nominována na ocenění asociace operátorů GSM -MoU Association- jako nejlepší GSM operátor na světě v kategorii technická inovace pro GSM pro rok 1999.

RadioMobil se zároveň stal v anketě sdružení Czech Top 100 nejobdivovanější telekomunikační společností v ČR a současně nejobdivovanější českou telekomunikační společností v první desítce všech českých firem.

Třetí kalendářní rok existence akciové společnosti RadioMobil, která poskytuje mobilní telekomunikační služby GSM, byl velmi úspěšný. " V roce 1998 se nám podařilo plně naplnit naši vizi kvalitnější komunikace a ve všech kvalitativních i finančních ukazatelích se nám podařilo překročit původně plánované parametry," uvedl na tiskové konferenci finanční ředitel společnosti Gustav Hraška a dodal: "Již od ledna roku 1998, tedy dva a půl roku po zahájení komerčního provozu, se společnost RadioMobil ocitla v černých číslech. Tento vynikající výsledek hospodaření společnosti je dán především faktem, že se nám úspěšně daří naplnit vizi kvalitnější komunikace, kterou chápeme ve smysly představování nových, inovativních služeb, o které je na trhu v České republice obrovský zájem. My jsme v tomto ohledu zcela jasným vedoucím nejen na českém, ale i světovém trhu mobilních komunikací."

Zákazníci:

Rok 1997 ukončila společnost RadioMobil s 173 000 zákazníky, což je 5 krát více než na konci roku 1996. Do konce roku 1998 aktivovala společnost RadioMobil více než 373 000 zákazníků. V březnu roku 1999 poskytovala společnost své služby již 440 000 zákazníků. První uživatele přitom společnost registrovala na konci září 1996.

Světový trh GSM zaznamenal v roce 1998 růst o 70 procent. Síť GSM Paegas přitom za stejné období více než zdvojnásobila počet uživatelů, když vzrostla o téměř 120 procent. Celý český trh průměrně loni vzrostl o 83 procent. Na konci roku tedy mobilní telefon používal téměř každý desátý obyvatel ČR.

Výnosy a zisk

Rok 1998 byl pro akciovou společnost RadioMobil velmi úspěšný. Tržby dosáhly hranice 6,5 miliardy korun, zatímco za loňský rok to byly necelé tři miliardy korun. Přibližně 5 mld. Kč z celkových výnosů tvořily tržby z poskytování telekomunikačních služeb, zbytek činily výnosy z připojení nových zákazníků. Zisk dosáhl výše 643 miliónů korun oproti loňské ztrátě ve výši 346 miliónů korun. Přitom ceny patří k nejnižším v Evropě a tento trend míníme udržet i nadále ! Tento výsledek je také důsledkem úspěšného finančního řízení společnosti.

"Vytvořený první účetní zisk je dobrým signálem a je v souladu s celkovým podnikatelským plánem společnosti. Hospodářský výsledek zaznamenaný v účetnictví je však nutno odlišovat od celkové ekonomické pozice, a to platí pro každou společnosti, nejen pro RadioMobil. Vynaložené investice by se nám měly vrátit přibližně v horizontu 10ti let.," poznamenal dále finanční ředitel společnosti Gustav Hraška.

Náklady

V oblasti nákladů tvoří stejně jako v loňském roce nejvýznamnější položky náklady na propojení, náklady na nákup telefonních přístrojů, na pronájem mikrovlnných spojů od Českých Radiokomunikací a marketingové a obchodní náklady. Z dalších dodavatelů lze zmínit například PVT, které zabezpečuje významnou část logistiky a asistuje při provozování fakturačního systému a tisku faktur. Odpisy fixních aktiv dosáhly letos 629 mil. Kč a i v budoucích letech budou zdaleka nejrychleji rostoucí nákladovou položkou.

Investice

V roce 1998 pokračovala společnost RadioMobil v aktivní investiční činnosti. Miliardy korun směřovaly především do další výstavby sítě GSM Paegas a rozšiřování pokrytí uvnitř budov. Další mnohasetmilionové investice směřují do rozvoje informačních technologií, které umožňují realizaci nových nadstandardních služeb. Celková výše investic společnosti dosáhla tak téměř 10ti miliard korun.

I v dalších letech RadioMobil počítá s rozsáhlým investičním programem, který je nezbytný pro udržení výborných parametrů kvality a pokrytí, pro zvyšování kapacity sítě, další zvýšení pokrytí uvnitř budov a udržení vedoucího postavení v oblasti inovací. Hlavními dodavateli technologie jsou Motorola, Siemens a Bosch.

Financování

Do konce roku 1997 společnost financovala své investiční aktivity z vysokého počátečního kapitálu poskytnutého akcionáři. V červnu 1998 začal RadioMobil čerpat mezinárodní syndikovaný úvěr od skupiny významných mezinárodních bank, avšak stále větší část pokračujících investic je opět financována z vlastních zdrojů.

Rovněž pro investiční činnost v dalších letech společnost počítá s vhodnou kombinací financování z vlastních a cizích zdrojů.

Přehled hlavních hospodářských údajů

V tis. Kč 12/1997 12/1998 · Tržby 2 981 290 6 467 518 · Provozní náklady -3 540 465 -5 318 313 · Fin. a ost. Náklady, zdanění 213 174 -506 514 · Hospodářský výsledek - 346 001 642 691 · Čisté obchodní jmění 4 558 867 5 201 558 · Počet zákazníků 173 000 373 000

Do čela světových inovátorů na trhu GSM se RadioMobil zařadil i letos, když zahájil provoz služeb založených na SIM Toolkit i v předplacené službě TWIST. Pro tyto zákazníky již na počátku roku 1999 představil služby založené na SMS jako Paegas Info, Paegas E-mail, Paegas Expert nebo Paegas Info Profil a další. "Snažíme se přinášet našim klientům takové služby, které jim ulehčí práci a přitom se jednoduše používají. Mobilní telefon již dnes neslouží jen pro hlasovou komunikaci, ale čím dál tím větší úlohu získávají právě služby založené na přenosu krátkých textových zpráv," dodala Tereza Kakosová, tisková mluvčí společnosti.

Většina těchto světově oceněných služeb je přitom přístupná všem klientům RadioMobilu aniž by museli platit nějaký speciální aktivační poplatek nebo měsíční paušál. "Cítíme jako svoji povinnost nabízet zákazníkům široké spektrum služeb, které přitom mohou jednoduše využívat. Každý potom platí pouze to, co skutečně použil, aniž by mu účet naskakoval o různé paušály," poznamenal Robert Chvátal.

Během roku 1998 si RadioMobil uhájil i vedoucí postavení v ČR v počtu roamingových smluv, takže majitel mobilního telefonu Paegas může cestovat po celém světě a přitom stále využívat svůj mobilní telefon. Celkový počet podepsaných roamingových smluv činí v současnosti 116 a pokrývá 63 zemí světa, včetně satelitního spojení.

Akciová společnost RadioMobil je operátorem sítě GSM s názvem Paegas. Největším akcionářem společnosti jsou s 51% České Radiokomunikace a.s. a mezinárodní konsorcium CMobil, které je vlastníkem 49% akcií. CMobil přitom tvoří: největší světový operátor mobilních komunikací T-Mobil, italský operátor TIM, dále PVT, Telekomunikační montáže Praha a Spořitelní kapitálová společnost.